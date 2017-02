[양선 기자]



운송의 부가가치가 물류로 옮겨가고 있다.



당사는 '17년 물류/운송 섹터의 키워드를 Captive(CL:Contract Logistics)와 Last Mile(택배)에서 찾고 있다.

Captive는 글로벌 물류 체인을 구축하는데 중요한 기반이 되거나 확장의 베이스가 될 수 있다.

Last Mile에 대한 다양한 플랫폼들의 니즈는 커지고 있으나 산업 특성상 진입장벽이 커 가격인상 욕구나 새로운 사업기회가 있을 것으로 판단한다.

관련종목으로는 CJ대한통운/삼성에스디에스/현대글로비스다.

CJ대한통운을 최선호주로 제시한다.



CL(Contract Logistics)의 구조적 성장



CL(Contract logistics)의 성장 기대되는데 1) 산업적으로 3PL/4PL 비중이 증가로 완만하지만 탄탄한 외형성장이 가능할 것으로 보이며 특히 Captive로 물량을 확보한 물류 기업들은 해외거점이 확보되면서 로컬 지역의 물류시장으로 사업확장이 가능할 것으로 판단된다. 여건이 된다면 M&A를 통해 비계열 확장을 가속화 시킬 수 있다.



E-Commerce에서의 기회



Last Mile(최종배송구간)에 의존적인 플랫폼들은 이를 효과적으로 해결해줄 물류 회사는 갖고 싶어하거나 차별화된 협력관계로 발전시킬 원할 것이다.

이는 단가인상이나 새로운 사업기회로 이어질 수 있다.

유통업의 물류업 진출 가능성은 낮고 전략 방향도 다르다.

경쟁요인도 제한적이라고 판단한다.



(신건식 연구원)