[양선 기자]14일 LG전자(066570)에 대해 동부증권 권성률 연구원은 '스타트 좋다!' 라며, 투자의견을 '매수(유지)', 목표주가는 76,000원을 제시했다.



이에 권 연구원은 '동사의 1Q17 연결 영업이익을 종전 4,710억원에서 5,444억원으로 상향 조정한다. 가전과 TV가 4Q16 부진 후 다시 정상 수준으로 회복되고, MC의 적자가 크게 줄어들면서 이노텍을 제외한 동사의 영업이익이 4Q16 -1,515억에서 1Q17 4,815억으로 크게 개선될 것' 이라 전망했다.



또한 '17년은 16년에 크게 선전했던 TV와 가전의 실적은 소폭 내려가고, 크게 부진했던, MC는 적자가 많이 줄어들 것으로 보인다. 고정비 절감으로 MC의 BEP 매출액 규모가 많이 내려와서 이로 인한 손실 축소가 클 것으로 보인다. 또한, G6의 이른 출시도 다소 도움이 될 것' 이라 덧붙여 설명했다.



끝으로 권 연구원은 동사의 주가 흐름 전망에 대해서 '2월 26일 G6 공개에 이목이 집중되어 있어 당분간 주가는 'Wait and See' 국면일 것으로 보여진다. 하지만, 월 평균 50만대 수준이면 손실이 크게 줄 수 있을 정도로 원가 구조 개선이 있음을 명심할 필요가 있다. 바닥 확인이 불확실할 때 P/B 1배 미만과 바닥 확인이 보다 분명해지고 있을 때 P/B 1배 미만은 투자 매력도가 다를 수 밖에 없다' 라고 밝혔다.



