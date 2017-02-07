[¾ç¼± ±âÀÚ]
2016³â ±âÀú¹ßÀü ºñÁßÀº 66%·Î 2013³â ¼öÁØ
2016³â, Ä£È¯°æ(¹Ì¼¼¸ÕÁö) ÀÌ½´¿Í ¾ÈÀü¼º(°æÁÖÁöÁø) ÀÌ½´·Î ¿øÀÚ·Â¹ßÀü°ú ¼®Åº¹ßÀüÀÇ °¡µ¿·üÀº °¢°¢ 82%, 74%±îÁö ÇÏ¶ô. ¶Ç À¯°¡ ÇÏ¶ô¿¡ µû¶ó SMP(°èÅëÇÑ°è°¡°Ý)´Â 77¿ø/kWh·Î ÇÏ¶ô
2017³â ¿øÀÚ·Â¹ßÀü°ú ¼®Åº¹ßÀüÀÇ ¹ßÀü ºñÁßÀº ½Å±Ô ±âÀú¹ßÀü °Ç¼³¿¡ µû¶ó 74%±îÁö »ó½ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤(¿øÀÚ·Â¹ßÀü°ú ¼®Åº¹ßÀü °¡µ¿·üÀ» °¢°¢ 83%, 80%·Î °¡Á¤).
ÀÌ¿¡ 2017³â Æò±Õ À¯°¡¸¦ ¹è·²´ç 52´Þ·¯(+20% y-y)·Î Àü¸ÁÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í SMP´Â 84¿ø/kWh(+9% y-y)·Î Á¦ÇÑµÈ »ó½Â ÆøÀ» º¸ÀÏ Àü¸Á.
ÀÌ´Â SMP °áÁ¤±¸Á¶ »ó LNG¹ßÀüÀÇ °áÁ¤ºñÁßÀº ÁÙ¾îµé°í ¼®Åº¹ßÀüÀÇ °áÁ¤ºñÁßÀº ´Ã¾î³ª±â ¶§¹®
°¡Àå Å« ÀÌ½´´Â Àü·Â½ÃÀå °³Æí
Àü±â¿ä±Ý ´©ÁøÁ¦ °³Æí ÀÌÈÄ¿¡µµ °æÁÖÁöÁø, ¹Ì¼¼¸ÕÁö µîÀ¸·Î ±âÀú¹ßÀü ÀÌ½´È®´ë. ÀÌ¿¡ ¾ß´çÀÇ¿øµéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Àü·Â½ÃÀå °³Æí °ü·Ã ¹ý¾È ÀÕµû¶ó ¹ßÀÇµÊ
´Ù¸¸, ÇöÀç ¹ßÀÇµÈ °³Á¤ ¹ý¾ÈÀº Ä£È¯°æ ¹ßÀü¿¡ ´ëÇÑ ¼±¾ðÀûÀÎ ±ÔÁ¤¿¡ ºÒ°úÇÔ.
±¸Ã¼ÀûÀÎ ½ÇÇà¹æ¾ÈÀº ¿Ã ÇÏ¹Ý±â¿¡ ¹ßÇ¥µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â Àü·Â¼ö±Þ±âº»°èÈ¹À» ÅëÇØ ³ª¿Ã °¡´É¼º Å.
¼¼ºÎÀûÀÎ ³»¿ëÀ¸·Î ÀÛ³â 7¿ù¿¡ ¹ßÇ¥µÇ¾ú´ø ³ëÈÄÈµÈ ¼®Åº¹ßÀü¼Ò Æó¼â °ü·Ã ´ëÃ¥º¸´Ù °·ÂÇÑ ³»¿ëÀÌ ´ã±æ Àü¸Á. ÁßÀå±âÀûÀÎ Àü·Â½ÃÀå °³ÆíÀº ºÒ°¡ÇÇÇÑ »óÈ²
* ¡®ÇÑ±¹Àü·Â¡¯Àº ¡®±ÝÀ¶ÅõÀÚÈ¸»çÀÇ¿µ¾÷¹×¾÷¹«¿¡°üÇÑ±ÔÁ¤¡¯¿¡ µû¶ó 2016³â 6¿ù 29ÀÏºÎÅÍ 2017³â 6¿ù 30ÀÏ±îÁö Á¶»çºÐ¼®¾÷¹«°¡ Á¦ÇÑÁßÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
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