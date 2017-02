[데일리한국 고은결 기자] 삼성전자가 미국에 가전제품 생산 공장을 지을 것이라는 보도에 대해 삼성전자는 3일 구체적인 규모와 시기, 장소 등은 결정된 것이 없다고 밝혔다.로이터 통신은 2일(현지시간) 소식통을 인용해 삼성의 미국 가전공장 건설 가능성을 보도했다.로이터는 삼성전자의 신규 공장 건설 가능성에 대해 트럼프 대통령의 글로벌 기업에 대한 공격에 대한 대응이라고 해석했다. 하지만 이 소식통은 공장을 어디에 지을지, 투자금액이 얼마나 될지 등 세부적인 내용은 정해지지 않았다고 말했다.이에 대해 삼성 관계자는 "미국은 우리에게 중요한 시장이고, 그래서 삼성전자도 텍사스 오스틴 반도체 공장을 포함한 중요한 투자를 지속해 왔다"고 전하고, "앞으로도 소비자들에게 보다 나은 서비스를 하기 위해 지속적인 투자를 검토할 것이다"라는 원칙적인 입장을 밝혔다.한편 자국내 시설 투자와 고용을 강요해온 도널드 트럼프 미국 대통령은 바로 트위터 계정에 "고마워요 삼성! 당신과 함께 하고 싶다"(Thank you, @samsung! We would love to have you!)라는 글을 올려 삼성을 압박했다.삼성전자는 텍사스 주 오스틴 반도체공장을 운영하고 있고 지금까지 170억 달러(19조5000억원)를 투자했다.트럼프 대통령은 글로벌 기업들에 미국에서 제품을 생산하고 미국인을 고용할 것을 계속 주문하고 있다.