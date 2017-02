[양선 기자]



◎구글, LG의 IT 생태계 활용 전략



- 향후 글로벌 IT 시장의 최대 화두는 ① AI (인공지능), ② VR (가상현실), ③ Smart Car (자율주행차) 등이다.

그러나 운영체제 (OS)의 독자 생태계를 구축한 구글 (Google), 애플 (Apple), 마이크로소프트 (MS) 등은 이 같은 미래 3대 신 성장분야에서 뚜렷한 성과를 나타내지 못하고 있다.

그 이유는 경쟁업체인 아마존, IBM 등의 ‘개방형 플랫폼 기반의 제휴 확대 전략’에 영향을 받고 있기 때문으로 풀이된다.

이에 따라 향후 구글 (Google)은 미래 3대 산업 분야에서 LG (LG전자, LG디스플레이, LG이노텍) 하드웨어 생태계를 적극 활용한 영역 확장 가능성이 높아 보인다.



◎구글



-LG, 1분기부터 협력 강화



- LG와 구글 (Goolge) 협력은 2017년 1분기부터 강화될 전망이다.

2월 공개 예정인 LG전자 전략 스마트 폰인 G6에 구글의 음성인식 인공지능 (AI) 서비스인 ‘구글 어시스턴트’가 안드로이드 폰 최초로 탑재되고, 2월 출시 예정인 LG전자 스마트워치에도 구글의 최신 웨어러블 운영체제 (OS)인 ‘안드로이드 웨어 2.0’이 세계 최초로 적용되기 때문이다.

특히 올 3분기부터 구글과 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍 등 LG그룹의 IT 계열사와 협력은 더욱 강화될 것으로 기대된다.

이는 ① LG전자, LG디스플레이 등이 구글 스마트 폰(픽셀폰, 안드로이드 원) 및 VR (데이드림 뷰)의 세트 제조와 이에 필요한 디스플레이 (OLED)를 공급할 것이라 예상되고, ② LG전자, LG디스플레이, LG이노텍 등이 구글 스마트 카에 필요한 핵심 부품 및 완성차 제조에 긴밀히 협력할 것이라 추정되기 때문이다.



◎LG전자, LG디스플레이, LG이노텍: valuation 상승 기대



- 향후 LG그룹의 IT 계열사 (LG전자, LG디스플레이, LG이노텍)는 구글과 협력 강화를 통한 고객기반 확대 및 미래 성장 분야로의 사업 다각화 효과로 valuation 상승이 기대된다.

특히 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍 등 LG 3사는 가전, TV, 스마트 폰, 디스플레이 및 전장부품 부문에서 글로벌 시장점유율 1~3위를 차지하고 있고 하드웨어 분야에서 폭 넓은 글로벌 생태계도 확보하고 있어, LG와 구글의 협력 강화는 양사의 상호 윈윈 전략 (WIN-WIN STRATEGY)이 될 전망이다.



(김동원 연구원)