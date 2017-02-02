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¢º µÎ È¸»ç ¸ðµÎ 2017³â ¸» ±Û·Î¹ú 3D NAND Ä³ÆÄ°¡ ¿ù 700K¿¡ ÀÌ¸¦ °ÍÀÌ¶ó°í Àü¸Á. ÀÌ´Â IBK ¿¹»óÄ¡¿´´ø 625K¸¦ ³Ñ¾î¼´Â ¼öÁØ.
¢ºÁß±¹ÀÇ ¹ÝµµÃ¼ ÅõÀÚ´Â 2017³âº¸´Ù 2018³â ½ºÅä¸®·Î ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ °Í°ú´Â ´Þ¸® ¸Þ¸ð¸®, Æ¯È÷ DRAM°ú °ü·ÃµÈ ±¸Ã¼ÀûÀÎ Àåºñ ¿À´õ ¼ö´Â ÀÇ¹Ì ¾ø´Â ¼öÁØ.
¢º IBK view: 3D NAND Ä³ÆÄ Áõ°¡ ¼Óµµ°¡ ¿ì¸®ÀÇ ¿¹»óÀ» ¾Õ¼°í ÀÖ°í, µµÄìÀÏ·ºÆ®·ÐÀÇ ¼öÁÖ¾×ÀÌ 10³â¸¸¿¡ ¿ª»çÀû ÃÖ°íÄ¡¸¦ ³Ñ¾î¼¹´Ù´Â Á¡¿¡¼ ¸Þ¸ð¸® ¾÷È²¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·ÁÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿äÀÎÀÌ ¾ø´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù.
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