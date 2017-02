[양선 기자]



업종 투자의견 중립(유지)



- 국내 철강업종에 대한 외국인 매수는 트럼프 당선 이후 시작. 11/10~2/1 KOSPI 전체 외국인 순매수 3.2조원 중 POSCO 35%, 현대제철 5% 등 두 종목에만 약 40%의 순매수가 집중

- 하지만 미국의 대규모 인프라 투자가 국내 철강사에 미치는 직접적 수혜는 제한적 전망

- 기대감이 선반영된 외국인 집중 매수는 단기적으로 기회요인이지만 중기적으로는 위험요인일 수 있고, 중국의 경기지표 또한 1분기가 정점이 될 가능성이 높다는 점도 경계할 필요



국내 철강주에 대한 외국인의 집중 매수, 어디서 시작해서 어디까지 왔는가?



- 국내 철강업종에 대한 외국인 매수는 11/10 시작, 이는 트럼프 당선 이후 미국의 대규모 인프라 투자 계획 발표가 구리/철광석/철강 등 산업용 소재 수요 증가에 대한 기대감으로 연결되었기 때문. 트럼프 정책 기대감을 바탕으로 12월이후 중국의 경기지표 호조가 가세

- 이는 CFTC 구리의 투기적 순매수 포지션을 통해서도 확인이 가능한데, 트럼프 당선 이후 역사적 최고치로 급증한 구리의 투기적 순매수 포지션은 지난주 기준으로 사상 최고치를 또 한번 경신하며 구리로 대표되는 산업용 소재에 대한 기대감이 여전히 유입되고 있음을 시사

- 한편, 트럼프 당선 이후 11/10~2/1 약 3개월간 외국인 순매수 금액은 POSCO 1.1조원, 현대제철 1,600억원을 기록. 동기간 KOSPI 전체 외국인 순매수 3.2조원 대비 종목별 비중은 POSCO 35%, 현대제철 5%로 두 종목에만 약 40%의 외국인 순매수가 집중됨. 트럼프 당선 이전 POSCO의 외국인 순매수는 미미했고 현대제철은 순매도로 당선 이후와 확연히 대비



하지만 미국의 대규모 인프라 투자가 국내 철강사에 미치는 수혜는 제한적일 전망



- 미국은 세계 2위 철강 소비국이지만 15년 기준 세계비중은 6.7%에 불과. 철강수요는 1위 중국이 43.3%로 압도적 비중을 차지함. 이미 70년대 초 정점을 찍고 구조적으로 감소하고 있는 미국의 철강수요가 10%이상 증가한다 해도 세계 철강수요증가에 미치는 영향은 1% 미만

- 또한 미국의 철강수요가 증가해도 14년 이후 강화된 미국의 보호무역주의와 반덤핑 규제로 국내 철강사들의 직접적 수혜를 기대하기 어려움. 한국의 미국향 수출은 14년 571만톤을 정점으로 16년 374만톤으로 감소 중. 특히 16년 강관을 제외한 미국향 철강재 수출량은 256만톤으로 2년 연속 감소하고 있으며 전체 수출량 2.980만톤의 8.3%에 불과

- 트럼프는 당선 후 미국을 가로지르는 송유관 건설사업인 키스톤/다코타 프로젝트에 행정서명 했지만 동시에 미국산 철강재 사용을 강제했음을 주목할 필요(use materials and equipment produced in United States, to the maximum extent possible and the extent permitted by low)



외국인 집중매수는 단기적으로 기회요인이지만 중기적으로는 위험요인일 수 있음을 경계



- 트럼프 당선 이후 시작된 외국인의 국내 철강주 집중 매수는 단기적으로 기회요인으로 활용할 필요는 있음. 하지만 국내 철강사들의 실질적 수혜 여부를 따졌다기보다는 대규모 인프라 투자 계획발표에 따른 산업용 소재에 대한 기대감이 선반영된 측면이 존재. 따라서 기대감이 소멸된 이후 중기적으로는 위험요인이 될 수도 있음을 경계할 필요

- 국내 및 아시아 철강 업황은 미국 보다는 중국의 영향력이 절대적인데 16년 중국 철강 업황 반등을 이끌었던 부동산 경기가 16년 4분기 정점 통과시그널이 확실해지고 있고, 기저효과 감안시 중국의 경기지표 또한 17년 1분기가 정점이 될 가능성이 높다는 점도 철강업종 투자에 있어 감안해야 할 요소



(이종형 연구원)