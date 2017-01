[양선 기자]



1. 주간 리뷰 및 투자 전략



* 주간 리뷰 및 투자 전략

- 업종지수는 전주 코스피 대비 2.3%p 언더퍼폼, 음식료 업종 지수 12개월 Fwd PER 13배에서 거래 중

- 롯데제과 +5.1%(롯데그룹 지배구조 개편 기대감), 매일유업 +1.9%(분할 이후 기업 가치 재평가 기대감), KT&G +1.5%(방어주 매력 부각), 오리온 +0.9%(4Q16 실적 시장 기대치 부합 전망) 상승

- CJ프레시웨이 -10.8%(4Q16 실적 시장 기대치 하회 전망), 흥국에프엔비 -5.8%(4Q16 실적 시장 기대치 하회 전망), 대상 -5.5%(4Q16 실적 시장 기대치 하회 전망), 동원F&B -4.6%(참치어가 전주대비 상승) 하락



* 신세계푸드 4Q16 Review

- 4Q16 연결 매출액 및 영업이익 각각 2,803억원(YoY +17.5%), 66억원(YoY 흑전) 시현

- 연결 영업이익은 시장 기대치 대비 약 10억원 하회, 연결자회사 스무디킹 영업적자 기인

- 연결 영업이익 66억원은 일회성 비용 반영된 수치, 컨설팅 비용(16억원) 및 레스토랑 스크랩 관련 인건비(10억원 추정)

- 식품 유통(식자재) 매출액은 YoY +41.2%, 식음(급식+외식+제빵) 매출액은 YoY +5.3% 증가 추정

- 현 주가는 최근 조정으로 17년 기준 PER 19배로 하락, PER 20배 언더에서는 매수 유효



* Top Picks 및 주간 관심종목

- Top Picks: CJ제일제당, 농심, 신세계푸드

- 주간 관심종목: ① 사조산업(Peer 대비 저평가, 밸류에이션 갭메우기 전략 유효) ② 대상(17년 예상 PER 10배 불과해 저가 매수 유효)



2. 주간 주요 뉴스



* 국내 냉동피자 시장, 올해 400억대 성장 전망(http://bit.ly/2k0oTO3)

- 국내 냉동피자 시장, ‘오뚜기 피자’를 중심으로 16년 250억원으로 성장 이후 올해 400억대로 성장 전망



* 국내 식용유업계, 대두 가격 랠리에 수혜(http://bit.ly/2jKMe3N)

- 중국 수요 증가와 이상기후에 따른 생산 차질 여파 등 수급 이슈로 급등한 대두 가격에 국내 식용유 업체 수혜 부각 전망



* 미국산 수입 계란, 21일부터 시중 유통(http://bit.ly/2khtDQ2)

- 지난 14일 인천공항에 도착한 미국산 신선계란 100톤중 일부 물량 21일부터 시중 유통



* 롯데푸드, 업소용 마요네즈 가격 인상(http://bit.ly/2japIm5)

- 롯데푸드, 업소용 마요네즈 제품 대상으로 10% 내외 가격 인상 결정



* CJ프레시웨이, 60억원 규모 국립의료원 위탁급식 수주(http://bit.ly/2j62nE4)

- CJ프레시웨이, 국립중앙의료원에 3년간 연간 20억원 규모 위탁급식 수주



* 파리바게뜨, 가정간편식 시장 진출(http://bit.ly/2jOIFJN)

- 파리바게뜨, 지난해 12월부터 직영점에서 파스타, 도리아 등 3종 ‘홈 다이닝’ 시리즈 판매 통해 가정간편식 시장 공략 본격화



* 농심, 주당 4천원 현금배당 결정(http://bit.ly/2j2g5rd)

- 농심, 보통주 1주당 4천원의 현금배당 결정, 시가 배당률은 1.19%이며 배당금 총액은 약 231억원, 배당금 지급 예정일은 4월 17일.



(심은주 연구원)