[양선 기자]



1. 금주의 Analyst Comment



하나금융투자의 건설/건자재 위클리(좋은 집 나쁜 집 이상한 집) 시작합니다.

지난주 건설업종 주가는 1.6% 상승했고 KOSPI 대비 0.6%p 아웃퍼폼 했으며 건자재 업종은 0.9% 하락하며 KOSPI 대비 1.8%p 언더퍼폼 했습니다.



어느덧 1월 마지막 위클리입니다.

돌이켜보면 1월은 급등락이 반복된 건설업종이었습니다.

결과적으로 YTD로는 GS건설(+5.7%), 삼성엔지(+16.5%), 대우건설(+2.4%)의 3개사가 플러스 수익률이고, 현대건설, 현대산업, 대림산업은 마이너스 기록 중입니다.

실적은 현대산업, 대우건설 2개사가 발표 전이고 2월1일 현대산업, 2월 9일 대우건설이 실적발표 예정입니다.

건자재에서는 LG하우시스가 발표했고, 한샘이 1월 31일 발표 예정입니다.

KCC는 현재 미발표 했구요.



최근 건자재 기업들의 국내 실적이 예사롭지 않습니다.

LG하우시스의 건축자재 부문은 전년비 영업이익이 100% 증가했고 매출액이 5천억대를 넘어섰습니다.

2017년 전망도 밝아보입니다.

한샘 역시 실적이 시장 기대치 만족할 것으로 보이고, KCC도 마찬가지일 것입니다.

도료부문 우려에도 불구 사실 중국 충칭공장이 추가되는 등 건자재 주의 실적은 2017년에는 기대를 해 볼만한 것 같습니다.



1월에 대림산업이 이란에서 정유공장을(아직 수주공시 전), 터키에서는 SK건설과 함께 3.5조원의 대형 교량건을 수주하면서 해외수주에 대한 기대가 현실로 다가서고 있어서 해외건설에 대한 기관선호도를 높이는 듯 합니다.

터키 건은 현지 언론을 보면 공사금액은 차이가 나지 않는데 임대기간(BOT)은 약 20개월 이상 차이가 납니다.

교통량이 타 컨소시엄의 추정치 대비 많아야 된다는 말입니다.

한편 국내 주택시장이야 아시다시피 규제일변도이고, 11.3 대책 이후 서울에서 시행한 분양단지 들 중 미계약이 나타나면서 냉각된 분위기 속에서 상호간에 상반되기도 해보입니다.

주택시장은 규제가 없다면 오버슈팅 되었을 테지만, 규제가 나왔으니 안정화 단계에 진입했습니다.

도시정비 등 성장부분도 있구요. 종합해보면 올해 건설의 투자 아이디어는 해외, 주택, 건자재, 신탁 등 나름 풍성해 질 가능성도 높아 보입니다.

금주 위클리부터 뉴스란을 넓혔습니다.

행복한 2월 되시길 바랍니다.



2. 뉴스와 공시 바로보기



1) 전주 전국아파트 매매가격 0.01% 상승, 서울 주택가격 0.01% 상승



-REPS

* 전국 아파트 가격은 주간으로 서울 0.01 %상승, 전국 0.01%상승, 경기 0.00%변동, 하락지역은 경북 -0.05%, 전북-0.02% 등



2) 전주 전국아파트 매매가격 0.01% 하락, 서울 주택가격 0.01% 상승, 전세가격 전국 0.01% 상승 - 한국감정원

* 감정원 주간아파트 가격동향 기준, 수도권은 매매시장 불확실성과 신규아파트 입주부담으로 인천/경기가 하락, 서울 동남권은 재건축 심의통과 기대로 상승전환

* 전세는 경기는 공급물량 부담으로 보합, 서울과 인천에서 전세가 상승하면서 지난주 보합에서 상승 전환



3) 조성환 블로그 해외건설 수주 요약(1/27일)- http://bit.ly/1Nq6QdS

*오만 두쿰 정유연계 석유화학 3개 패키지 2/20일 입찰 예정, 1번 페트로팍-삼엔-치요다 VS TR-대우 VS JGC-GS-Saipem VS CB&I-CTCI, 2번) JGC-GS-Saipem VS 페트로팍-삼엔 VS TR-대우 VS CB&I-CTCI VS 현대건설-현대엔지, 3번 TR-대우 VS 페트로팍-삼엔 VS Saipem VS 로타리엔지니어링 VS 켄츠



4) SK-대림 컨소시엄, 3조5천억 터키 교량 수주- http://bit.ly/2kE3XtO

* 1. Daelim (South Korea)



-Limak



-SK (South Korea)



-Yapi Merkezi OGG (Turkey) -- bid 10.35 billion Turkish liras ($2.68 billion), which includes a five-and-half-year construction time and a 192-month lease / 2. IHI (Japan)



-Itochu (Japan)



-Join (Japan) - Makyol (Turkey) - Nurol (Turkey)



-Japon Express Way (Japan) OGG -- bid 10.5 billion Turkish liras ($2.72 billion), which includes a 214-month construction time and lease / 3. Cengiz (Turkey)



-Kolin (Turkey)



-CRBC (China) OGG -- bid 10.32 billion Turkish liras ($2.67 billion), which includes a 224-month construction time and lease / 4. IC Ictas (Turkey)



-Astaldi (Italia) OGG -- bid 11.57 billion Turkish liras ($3 billion), which includes a 221-month construction time and lease (공사금액간 1~3위는 큰 차이 없고, BOT 임대기간만 1위가 2~4위 대비 20개월 이상 적음, 교통량이 많아야 출자자가 수익보전이 된다는 의미임)



5) 세계 집값 상승 1위 중국 난징 42.9% 폭등, 서울은 91위



-http://bit.ly/2kK7iXj

* 2016년 집값 상승률이 가장 높은 전세계 도시 순위 발표, 서울은 3%로 91위



6) 이란to파키스탄 파이프라인(평화의 관)프로젝트 캔슬 가능성



-http://bit.ly/2k7IzNT

* $7bn 규모의 프로젝트로 이란에서 파키스탄으로 22mil cbm /d 용량의 프로젝트. 판매가격 논란이 주 원인으로 파키스탄은 투르크메니로부터 TAPI관을 통해 더 낮은 가격에 수입 가능



7) 서울 전월세전환율 3년만에 최저-7.8%에서 4.9%로 하락 - http://bit.ly/2kibNeN

* 전월세전환율은 월세X12 / (전세평균시세 - 월세보증금)으로, 이 비율이 높을 때는 월세부담이 높다는 의미고, 낮으면 전세가 높다는 의미.

* 2013년 3분기 역대최고인 7.8% 이후 지속하락해서 4Q16 기준 4.9%로 하락. 보증금 1천만원당 4.9%는 순수월세 49만원을 의미. 7.9%는 79만원을 의미함.



8) 설 이후 분양전쟁 본격 돌입



-http://bit.ly/2jMf5Ea

* 2월 분양물량 전국 2.06만 가구로 2월 최대계획. 2017년 분양경기를 가늠할 수 있는 분양물량이 될 것. 최근 비로열층 중심으로 실수요자 포기물량이 나오곤 있으나 통상적인 건임



(채상욱 연구원)