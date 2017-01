[데일리한국 조진수 기자] 27~30일 사흘간의 설 연휴 이후 국내 증시가 오름세를 이어가며 2100선 고지를 넘어설까.설 연휴 직전까지 사상 최고가 행진에 나선 삼성전자를 앞세운 반도체·정보기술(IT)주의 강세가 지수 상승을 이끌고 긍정적인 기업의 실적 발표까지 시장을 뒷받침해 주면서 지난 26일 장중 사상 첫 200만원 돌파에 힘입어 국내 증시는 2080선으로 치고 올라갔다.30일 한국거래소에 따르면, 최근 10년간 설 연휴 직후와 이후 한 달간 주가가 오른 사례는 모두 7차례이다. 글로벌 금융위기 전후인 2007년과 2009년, 2010년 등 3차례를 빼고는 모두 올랐다.투자자들은 지난 26일 코스피가 관망세를 떨치고 삼성전자의 장중 사상 첫 200만원 돌파라는 상승 탄력을 받으면서 설 연휴 이후 증시 상승에 큰 기대감을 걸고 있다.더욱이 도널드 트럼프 대통령의 미국 산업 성장 정책 기대감에 다우존스 30 산업평균지수가 사상 최고치를 경신한데 힘입어 국내 증시도 2주 만에 2080선을 회복하는데 성공했다. 다우지수는 27일(현지시간)에도 장중과 종가 기준 사상 최고치를 다시 경신하면서 ‘트럼프 랠리’를 이어갔다.이같은 다우지수의 트럼프 랠리에 미국 중앙은행인 연방준비제도(fed)가 어떤 반응을 나타낼지 세계 금융권이 주시하고 있다.사실 트럼프는 줄곧 연준의 저금리 정책을 비판해 온 반면, 재닛 옐런 연준 의장은 인위적인 대규모 경기부앙책을 반대한다는 입장을 견지해 왔다.따라서 올해 들어 처음 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 중앙은행과 연방정부의 정책적 이견이 어떤 식으로 해소되는 모습을 보여줄 지 관심거리다.김용구 하나금융투자 연구원은 “미국과 중국이 전면적인 무역전쟁보다 환율조작국 지정과 같이 간헐적이고 선별적인 관세 부과 조치를 취하면서 한국 경제에 변수가 될 수 있다”고 경계했다.다만 “이미 IT, 자동차 등 주력 수출품은 미국 산업 밸류체인에 안착한 상황이며 오히려 미·중 통상마찰과 미국 인프라 투자 확대로 한국의 경기 민감주가 수혜를 볼 가능성도 있다”고 2100 돌파의 긍정적으로 작용할 수 있다는 조심스런 기대감을 내비쳤다.마주옥 한화투자증권 투자전략팀장도 “국내 기업 실적 흐름이 좋고 미국과 중국 등 주요국의 제조업 관련 지수도 호조세를 보인다”며 “연휴를 지나고 2월에 접어들면 좋은 분위기가 형성돼 주가 상승으로 이어지고 코스피는 이르면 1분기, 혹은 상반기에 2150선까지 올라갈 수 있을 것”라고 전망했다.31일(현지시간)부터 오는 2월 1일까지 FOMC 회의가 개최될 예정이지만, 옐런 연준 의장의 기자회견이 예정돼 있지 않아 '깜짝 금리인상' 가능성은 거의 없을 것으로 전문가들은 예측하고 있다.이경민 대신증권 연구원은 “이번 FOMC 회의에서도 미국 금융 정책이 크게 달라지지 않을 것이며, 트럼프의 행보와 발언이 변동성을 자극하느냐가 변수가 될 것”이라며 “연휴 기간에 큰 악재만 생기지 않으면 코스피는 상승세를 이어 2100선 돌파도 가능하다”고 말했다.다만, 삼성전자를 비롯한 IT 업종의 상승세가 다른 분야로 확산할 수 있느냐가 국내 증시 추가 상승의 관건이 될 것이라는 분석도 제기됐다.이재만 하나금융투자 투자전략팀장은 “실적 개선 흐름이 IT 등 특정 부문 기업에만 국한된 것이 문제”라며 “IT 업종의 긍정적인 분위기가 다른 분야로 퍼지지 않으면 지수가 갇혀있게 된다”고 지적했다.한편, 이번 주에 실적 공개를 앞둔 애플·아마존·페이스북을 비롯한 주요 글로벌 IT기업들의 실적 여하에 따라 한국 증시의 IT섹터도 내부 강세 동력뿐 아니라 외부적 지원을 받아 2100 지수 돌파의 탄력을 이어갈지 관심이 집중되고 있다.