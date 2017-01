[양선 기자]



1. 설 선물세트 판매, 대형마트/온라인 양호 vs 백화점 부진



전년 대비 설이 일주일 이상 앞당겨지면서 설 연휴가 1월로 들어왔다.

선물세트 판매 일부가 12월에 선반영되었고, 설 연휴 매출 공백을 감안하면, 전년 동기대비 1월 기존점은 역신장, 2월 YoY (+)로 전환할 가능성이 크다(2016년 1월 SSSG백화점 9%, 대형마트 11%, 2월 백화점 -1.9%, 대형마트 -7%).

1 월 유통업체들 판매 실적은 설 선물세트에 달려 있다.

일반적으로 선물세트는 설과 추석 명절 해당 월 백화점 매출의 20% 이상을 차지한다.

백화점 3 사의 평균 선물세트 판매 증가율은 1% 수준에 그칠 것으로 예상된다.

본판매 YoY -2%(롯데 2.4%, 현대 -9.4%, 신세계 -3.6%), 예약판매 YoY 30%(전체 선물세트 비중 10% 가정)를 가중 평균한 수치다.

롯데백화점이 경쟁사 대비 이른 판매 시기를 잡으면서 상대적으로 높은 신장률을 기록한 것으로 보인다. 대형마트는 상대적으로 양호한 편이다.

이마트와 롯데마트의 예약판매는 각각 YoY 55%, 22% 증가했으며, 본 판매는 4%, 7% 증가한 것으로 보도되고 있다.

백화점과 동일한 가중치를 적용하면, 선물세트 판매 증가율은 두 회사 모두 YoY 9% 내외 수준이다.



소비심리 저하와 김영란 법 시행으로 선물세트 가격대가 5만원 이하로 크게 하락했다.

실제로 5만원이하 선물세트 매출은 롯데백화점의 경우 YoY 70%(예약판매), 현대백화점 계열의 H 몰은 YoY 30% 증가했다고 한다.

이마트에서는 170%나 증가했으며, 전체 선물세트의 90%까지 비중이 상승했다.

온라인몰의 경우 3 만원 이하 선물세트 비중이 80%를 차지한다.

이러한 중저가 선물세트 호조는 이들 매출 비중이 높은 대형마트와 온라인몰에 상대적으로 긍정적으로, 백화점 업체들에게는 부담 요인으로 작용하고 있다.



1월 백화점 기존점 역신장 폭은 예상보다 커질 가능성이 크다.

전술한 바와 같이 선물세트 본판매가 부진했고, 점차 매출 비중이 커지고있는 예약판매 매출이 대부분 12 월 선반영되었기 때문이다.

이에 따라 백화점 업체들이 이례적으로 명절 열흘 전부터 선물세트 대규모 할인판매에 돌입했다.

'싼커' 마케팅 등으로 선회하고 있다고도 한다.

하지만, 백화점 업체들의 중국인 매출 비중은 2% 내외에 불과하다.

백화점 업체들의 2017년 1분기 시작이 좋지 않다.

실적에 대한 기대치는 낮추는 것이 바람직하다.



2. 롯데쇼핑 추세적 주가 회복 가능성 제한적



지난 20 일 롯데쇼핑 주가가 5% 이상 상승했다.

19 일 롯데쇼핑, 롯데칠성, 롯데제과, 롯데푸드 등 4 개 계열사가 "순환출자 해소와 지배구조 개선을 위해 분할, 합병, 분할합병 등을 비롯해 지주회사 체제로 전환을 위한 여러 방안을 검토하기로 했다"고 공시했다.

아울러, 롯데 그룹은 성주 골프장을 사드 부지로 제공하겠다고 발표하기도 했다.



두 이슈는 투자심리 측면에서 긍정적일 수 있다.

롯데쇼핑의 PBR은 0.4배에 머물 정도로 크게 낮다.

실적 역시 이제 기저효과가 기대될 정도로 더 이상 나빠지기 어려운 상황이다.

중국 사업은 회복의 기미가 보이지 않고 있다.

사드 이슈로 인한 조기 철수 가능성은 오히려 불확실성 해소로 다가올 수도 있다.



하지만, 주가 상승 여력이 얼마나 될까를 생각해보면 역시 그렇게 커 보이지는 않는다.

첫째, 지주회사 전환 관련 롯데쇼핑 이슈는 크게 두 가지, ① 기업분할과 ② 계열사 상장이 관련 주가 모멘텀으로 작용할 수 있다.

지주회사 전환을 가정할 경우 롯데쇼핑은 대주주 지분율 변동이 나타날 가능성은 낮다.

롯데쇼핑은 지배구조 측면에서 보면 하단에 위치하는 사업회사 성격이 강하기 때문이다.

더구나 신동빈과 신동주 지분율이 13.4%로 거의 동일하다.

다만, 롯데카드(지분율 94%, 장부가 1 조원)와 캐피탈(지분율 22%, 장부가 770 억원) 등 금융 계열사들의 계열 분리 가능성은 있다.

계열사 상장은 롯데리아(지분율 39%, 장부가 1,130 억원) 와 코리아세븐(지분율 51%, 장부가 820 억원)이 유력하다.

문제는 밸류에이션이다.

롯데쇼핑의 PBR 은 매우 낮지만, PER 은 높다.

현재 롯데쇼핑의 PER 은 2017 년 기준 17 배 수준이다.

롯데리아와 세븐일레븐이 이와 크게 다른 밸류에이션으로 상장 가능하다고 보기는 어렵다.

지주회사 전환 관련 두 가지 모두 현재 롯데쇼핑의 기업가치를 의미 있게 변동시키지는 못한다.



둘째, 중국 사업은 지속적인 부진으로 연간 1,000 억원 이상의 손실을 내고 있다.

문제는 철수 역시 쉽지 않다는 것이다.

이마트 중국 사업 철수 과정에서 보다시피 임대 계약 기간 동안 손실은 계속 발생하고 있고, 매수 당사자를 찾기도 어렵다.

롯데쇼핑은 이미 중국에 추가 투자를 중지한 채 사업 규모를 줄이고 있다.

추가적인 불확실성은 이미 상당히 소멸한 상태다.

결론적으로 롯데쇼핑의 펀더멘탈과 밸류에이션이 달라질 것은 크게 없어 보인다.

이번 이슈로 단기 전고점(23만원)을 넘어 추세적인 주가 상승을 기대하기는 쉽지 않다는 판단이다.



3. 화장품 투자전략: 3대 이슈(매크로/탄핵/컨센서스) 주목 필요



반복하지만, 화장품 업종의 주가 바닥은 지났다고 본다.

2017년 기준 업종 PER 20배 이하로 하락할 가능성은 대단히 낮다.

글로벌 Peer그룹 대비 현저히 낮은 밸류에이션 상태에 있으며, 시장의 우려와 달리 실적과 지표들이 그렇게 나쁘지 않다.

다만, 추세적인 주가 회복을 가늠하기 위해서는 매크로 지표와 대통령 탄핵, 1분기 컨센서스를 주시할 필요가 있다.



1) 환율과 국제유가: 지난 4 분기 Preview 자료에서 환율과 국제유가 상승은 화장품 업종의 상대적인 투자매력을 떨어뜨린다고 말한 바 있다.

최근 화장품 업종의 주가 반등은 매크로 지표의 변화와 무관하지 않다.

환율은 12 월 28 일 1,212 원 고점을 기록했고, 1 월 9 일 1,204 원 이후 지속적인 하락세에 있다.

국제유가는 12 월 28 일 54 달러(WTI 기준) 이후 횡보 상태에 있다.

환율과 국제유가의 추가 상승이 없다면, 화장품 업종의 수급 부담도 한층 완화되었다고 볼 수 있다.



2) 대통령 탄핵: 탄핵은 사드 배치를 비롯, 대 중국/미국 외교의 변화를 의미하는 만큼, 중국의 사드 보복 조치에도 상당한 변화가 있을 것으로 본다.

사드 배치가 철회되든 유지되든, 새 정부는 중국과 새로운 외교 접점을 찾아야 한다.

다양한 채널로 접촉이 많아지고, 중국과 한국 모두 출구 전략을 찾기 위한 시도가 본격화될 가능성이 크다.

사드 배치 자체가 두 나라의 중장기 경제적/정치적 핵심 어젠다가 된다고 보지 않는다.

과정의 문제가 더 컸다고 본다.

어차피, 중국은 '체면'이 한국은 '자존심'이 중요하다.

최소한 지금보다 상황이 개선될 것은 자명하다.



3) 1 분기 컨센서스 하향 조정: 주가 하락은 실적 추정을 보수적으로 가져갈 수 있는 여유를 준다.

실적 추정치를 낮춰도 밸류에이션 부담이 없기 때문이다.

2016 년 1 분기 베이스도 높은 상황이다.

대체로 애널리스트들의 생각은 비슷할 것이다.

2016 년 4 분기 Preview 과정에서 2017년 1분기 컨센서스는 상당히 낮아질 가능성이 크다.

하나금융투자의 경우 아모레퍼시픽 1분기 영업이익은 YoY 3% 증가할 것으로 추정한다.

하지만, 1 분기는 아모레퍼시픽의 성수기라는 점을 주목해야 한다.

모든 영업부서들이 가장 실적 개선에 진력할 때다.

일회성 비용 불확실성 역시 가장 낮은 시기다.

컨센서스 하향 조정은 3 월 이후 1 분기 실적에 대한 기대감으로 바뀔 가능성을 배제할 수 없다.

이러한, 3 가지 이슈를 생각해보면 1 분기가 큰 흐름에서 화장품 업종의 변곡점이 될 가능성이 크다.

한국콜마와 코스맥스, 아모레 G 등 펀더멘탈 개선이 돋보이는 업체들을 중심으로 조정시마다 비중확대 전략이 유효하다.



(박종대 연구원)