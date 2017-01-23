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1¿ù LCD ÆÐ³Î°¡°Ý, ÀÌ·ÊÀûÀÎ 10°³¿ù ¿¬¼Ó »ó½Â
2017³â 1¿ù 20ÀÏ ½ÃÀå Á¶»ç±â°üÀÎ À§Ã÷ºä (Witsview)¿¡ µû¸£¸é 1¿ù ÇÏ¹Ý±â TV, PC¿ë LCD ÆÐ³Î°¡°ÝÀº ºñ¼ö±â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÌ·ÊÀû °¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»¸é¼ »ó½Â¼¼°¡ 10°³¿ù°£ Áö¼ÓµÇ¾ú´Ù.
LCD TV ÆÐ³Î°¡°ÝÀº 49~50ÀÎÄ¡°¡ 2% »ó½ÂÇÑ °¡¿îµ¥ 65ÀÎÄ¡ ÃÊ´ëÇü TVÆÐ³Î°¡°ÝÀº 2% »ó½ÂÇØ ¿¹»óÀ» »óÈ¸ÇÏ¿´´Ù.
°í¼öÀÍÀÇ 65ÀÎÄ¡ TV ÆÐ³Î, Å« ÆøÀÇ ¼öÀÍ¼º °³¼± °ßÀÎ
1ºÐ±â TV ÆÐ³Î°¡°ÝÀº ¼öÀÍ¼º ³ôÀº 65ÀÎÄ¡ TV ÆÐ³ÎÀÌ »ó½ÂÀ» ÁÖµµÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÀÌ´Â »ï¼ºÀüÀÚ¿¡ ´ëÇÑ »þÇÁÀÇ TV ÆÐ³Î °ø±ÞÁß´ÜÀÌ 1¿ùºÎÅÍ 65ÀÎÄ¡ ÀÌ»ó ÃÊ´ëÇü TV ÆÐ³ÎÀÇ °ø±ÞºÎÁ·À» ¾ß±âÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ 65ÀÎÄ¡ TV ÆÐ³ÎÀº LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ, »ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ÀüÃ¼ TV ÆÐ³Î ÃâÇÏ¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ 5%¿¡ ºÒ°úÇÏÁö¸¸ ÀüÃ¼ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ºñÁßÀº 15% ÀÌ»ó¿¡ ´ÞÇØ ÇâÈÄ Å« ÆøÀÇ ¼öÀÍ¼º °³¼±À» °ßÀÎÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ÀúÆò°¡ ½ÉÈ, ÁÖ°¡ »ó½ÂÀ» ±â´ëÇÒ ¶§
2017³â ±âÁØ LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ±Ô¸ð´Â »ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñ 31% ¼öÁØÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
¹Ý¸é LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ½Ã°¡ÃÑ¾× (11Á¶¿ø)Àº »ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ÀûÁ¤½Ã°¡ÃÑ¾× (55Á¶¿ø) ´ëºñ 19% ¼öÁØ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ 2017³â ÃßÁ¤ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ±âÁØ ´ë¸¸ ÆÐ³Î¾÷Ã¼ (ÀÌ³ë·è½º, AUO) Æò±Õ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 5,229¾ï¿øÀ¸·Î LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ (1.7Á¶¿ø)ÀÇ 30% ¼öÁØ¿¡ ºÒ°úÇÏÁö¸¸ PBR valuation gap (LGD: 0.8X vs. ´ë¸¸ ÆÐ³Î¾÷Ã¼: 0.6X)Àº Ãà¼ÒµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ ÁÖ°¡´Â ÀúÆò°¡ »óÅÂ°¡ ½ÉÈµÇ¾î Áö±ÝÀº ÁÖ°¡ »ó½ÂÀ» ±â´ëÇØ º¼ ½ÃÁ¡À¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¾÷Á¾ ÃÖ¼±È£ÁÖ·Î »ï¼ºÀüÀÚ, LGµð½ºÇÃ·¹ÀÌ, LGÀüÀÚ¸¦ Á¦½ÃÇÑ´Ù.
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