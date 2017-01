[양선 기자]



정국 불안과 소비 심리 위축 영향, 컨센서스 밑도는 실적 예상



4분기 의류 브랜드 업체들(한섬, LF, 신세계인터내셔날, TBH글로벌) 합산 영업이익은 전년대비 22% 증가한 1,010억원이 예상되나 컨센서스는 6% 하회할 전망이다.

매출 성장은 4.0%에 그칠 것이다.

업황 부진이 장기화되면서 실적 눈높이가 낮아진 반면 구조 조정 등 실적 정상화가 가시화되고 있다.

한섬과 LF 영업이익은 전년대비 각각 11%, 13% 증가하나 한섬은 컨센서스는 하회할 것이다.

신세계인터내셔날 영업이익도 38% 증가하나 컨센서스는 하회할 전망이다.

특히 신세계인터내셔날은 컨센서스가 최근 크게 하락, 구조 조정 영향은 긍정적이나 업황 부진과 화장품 등 투자 확대로 구조 조정 영향이 온전하게 반영되지 못한 것으로 추정된다.

또한 업체들 모두 성장이 둔화, 11~12월 정국 불안으로 소비심리가 위축되었고 구조 조정이 외형 둔화로 이어졌다.

한섬 매출액이 전년대비 12% 증가할 것이나 성장세가 둔화, LF와 신세계인터내셔날은 수익성은 개선될 전망이나 외형 증가가 없을 것이다.

TBH글로벌은 영업이익 개선폭은 58%로 클 전망이나 중국 사업에 대해 향후 출점보다는 온라인 강화로 전략을 변경, 중국 성장 둔화가 불가피할 것이다.



4사 모두 실적 하향, 신세계인터내셔날과 TBH글로벌 목표주가 하향



4분기 저조했던 소비 심리의 뚜렷한 개선을 기대하기는 어렵다.

4사 모두 실적 추정을 하향하나 실적 조정폭이 크지 않은 한섬과 LF는 목표주가 53,000원(12MF PER 15배)과 33,000원(12MF PER 13.5배)을 유지한다.

이 중 신세계인터내셔날과 TBH글로벌의 추정치 하향이 가장 커 신세계인터내셔날 목표가를 기존 96,000원에서 83,000원(12MF PER 17배)으로, TBH글로벌의 목표가를 기존 14,000원에서 12,000원으로 하향한다.

TBH글로벌은 실적 추정 하향에 더해 중국 법인 가치 산정시 적용했던 목표 PER을 15배에서 12배로 하향했다.

신세계인터내셔날을 제외하고는 모두 PBR 1배 미만, PER 10배 미만에 거래되고 있어 주가의 추가 하락 가능성은 제한적으로 판단되나 저조한 업황 지속으로 실적 개선 Catalyst 모색 과정이 예상된다.

향후 실적 변수는 한섬은 SK패션 인수 이후 빠른 정상화, LF는 신규 브랜드와 온.오프라인 확대에 기인한 외형 성장, 신세계인터내셔날과 TBH글로벌은 수익성 개선이 실적 개선과 투자 판단에 주요 변수가 될 것이다.



한섬 - 2017년 성장 포인트는 SK네트웍스 패션 인수



소비 부진 영향에도 4분기 매출액이 전년대비 12% 증가, 양호한 성장은 지속될 것이다.

2015~2016년 동사의 브랜드 투자 확대가 출점 효과와 맞물리면서 고성장을 시현, 비용 피크를 지나면서 수익성도 개선되었다.

2017년 출점 효과는 일단락, 동사의 온라인 사업강화와 최근 크게 증가한 신규 매장들의 효율화로 인한 점당 매출 상승이 필요하다.

또한 가장 큰 변수는 SK네트웍스 패션 부문 인수다.

불확실성 요인으로 작용하고 있는 반면 인수가 약 3,000억원에 대한 기회 비용을 금융 비용 약 100억원으로 감안 시 SK패션 영업이익이 100억원 이하, 영업이익률 약 2% 이하로 하락하지 않는다면 EPS에 플러스 요인이라고 판단한다.

중고가 이상의 브랜드로 브랜드 파워를 가지고 있고 최근 실적 부진에는 패션 사업부의 방향성 부재와 중국 사업 축소 비용 영향도 있다.

업종에 대한 관심 확대와 SK패션 인수 우려가 완화될 때 투자 메리트가 높아질 것이나 12MF PER 9.5배 수준의 밸류에이션에서는 추가 하락보다는 장기적인 성장 방향에 초점을 맞춰야 할 것이다.



LF



-신규 브랜드와 온.오프라인 확대로 성장성 확보해야

2016년 오프라인 브랜드 2개 철수 영향으로 외형이 부진, 4분기에도 전년 수준 매출에 그친 것으로 추정된다.

재고 및 해외 자회사 손실로 인한 비용 요인이 정상화되면서 수익성은 전년보다 소폭 개선, 연결 영업이익은 전년대비 13% 증가한 350억원으로 예상된다.

동사는 온라인 비중 확대로 효율성 제고와 고객 확대를 꾀하고 있으며 2016년 기준 매출의 20%를 온라인으로 달성, 업계에서 압도적인 수준이며 향후에도 강화 전략이다.

2016년 정상화에 초점을 맞춘 반면 2017년은 ‘질스튜어트 뉴욕 스포츠’ 신규 브랜드 출시와 아울렛 매장 오프라인 출점으로 성장을 모색하고 있다.

12MF PER 8.8배, PBR 0.6배, EV/EBITDA 2.7배의 낮은 밸류에이션과 배당수익률 2%는 주가의 하방 경직성으로 작용할 것이다.

‘매수’와 목표주가 33,000원(2016F PER 13.5배)을 유지한다.



신세계인터내셔날



-바닥 통과했으나 개선폭은 미미, 목표주가 8.3만원으로 하향

4분기 전부문에서 전년 대비 수익성이 개선, 연결 영업이익률은 4.5%로 전년대비 1.2%p 개선된 것으로 추정된다.

해외 패션에서 저가 SPA인 GAP, Banana Republic 철수와 프리미엄 브랜드 집중 효과가, 국내 부문에서 살로몬 브랜드 철수로 인한 수익성 개선, 라이프스타일은 ASP 상승 효과로 추정된다.

톰보이와 몽클레어 실적도 성수기인 4분기 호조로 추정된다.

그러나 개선폭은 기대치를 크게 하회할 것이다.

업황 둔화 영향으로 외형 성장이 없었던 것으로 추정되고 국내 패션 DAIZ의 경우 오더 감소와 화장품 부문 비용 부담이 지속된 것으로 추정된다.

업황 부진과 비용 부담을 반영해 2017년 영업이익과 순이익 추정치를 13%, 10% 하향, 목표주가를 기존 96,000원에서 83,000원 (12MF PER 17배)으로 하향한다.

실적은 점진적인 우상향으로 예상, 투자의견 ‘매수’를 유지한다.



TBH글로벌



-중국 사업 전략이 전환점에. 목표주가 1.2만원으로 하향

국내 사업이 BEP 수준에 도달하고 중국 법인 수익성 개선으로 인해 4분기 영업이익은 전년대비 58% 급증한 188억원이 예상된다.

4분기 특이 사항은 중국 사업 매출 성장이 위안화 기준 10%에 그친 것으로 파악된다.

중국 법인 성장률이 상반기에 20%에 달했으나 하반기부터 둔화, 실제 매장수가 4분기에는 전년 동기대비 5% 증가에 그친 것으로 추정, 3분기부터 비효율 매장 철수를 단행한 것으로 파악된다.

향후 중국 사업에서 비용 부담이 큰 오프라인의 효율화, 그리고 온라인 확대를 모색하고 있다.

중국의 온라인 의류 소비 비중이 30% 이상으로 바람직한 방향이나, 과거 영업 방식이 오프라인 매장 위주였음을 감안시 온라인 사업에 대한 검증이 필요할 것이다.

2017년 중국 법인 매출 증가율을 6%로 하향하고 전체 영업 실적에 대한 눈높이도 낮춘다.

중국 법인 외형 둔화와 영업이익 추정치를 23% 하향, 목표주가를 기존 14,000원에서 12,000원으로 하향한다.

2017년으로 밸류에이션 시점을 이동하나 목표 PER을 기존 15배에서 12배로 하향했다.

눈높이 하향에도 불구하고 2017년 실적은 국내 적자 축소와 중국 법인 수익성 개선으로 이익 개선폭이 클 전망, 투자의견 ‘매수’는 유지한다.



(나은채 연구원)