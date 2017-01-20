[¾ç¼± ±âÀÚ]20ÀÏ Çö´ë±Û·Îºñ½º(086280)¿¡ ´ëÇØ »ï¼ºÁõ±Ç ¹ÚÀº°æ ¿¬±¸¿øÀº '2³â¿¡ °ÉÄ£ ¾ÇÀç°¡ ¸ðµÎ ¼Ò¸ê µÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº 2017³â' ÀÌ¶ó¸ç, ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» '¸Å¼ö', ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 200,000¿øÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹Ú ¿¬±¸¿øÀº '2015~2016³â¿£ ±¸Á¶Àû ¼ºÀå ÀáÀç·Â¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °¢Á¾ ¾ÇÀç¿¡ ¹ß¸ñÀâÇô¼ ¸ÅÃâ ¼ºÀå¼¼°¡ µÐÈ µÈ ¸ð½ÀÀÌ¿´´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2017³â¿£ ÀÌµéÀÌ ¸ðµÎ °³¼±µÇ¸ç ¼ºÀå¼ºÀÌ È¸º¹µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ¿£ EMÀÚµ¿Â÷ ¼ö¿ä È¸º¹¿¡ µû¸¥ Çö´ëÂ÷/±â¾ÆÂ÷ÀÇ ±Û·Î¹ú ÆÇ¸Å È¸º¹°ú BDI¿Í ¿øÀÚÀç°¡°Ý °¼¼ Áö¼Ó, ¿øÈ¾à¼¼ Áö¼ÓµîÀ¸·Î ±âÁ¸ÀÇ ¾ÇÀç°¡ ¸ðµÎ ÇØ¼ÒµÇ¸ç µ¿»ç ½ÇÀûµµ ÀáÀç¼ºÀå·üµµ º¹±ÍÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í' ÀÌ¶ó Àü¸ÁÇß´Ù
¶ÇÇÑ '1) ¾çÈ£ÇÑ ½ÇÀû ¸ð¸àÅÒ- EM ¿Ï¼ºÂ÷ ¼ö¿ä È¸º¹, ºñÇÙ½É»ç¾÷(¹úÅ©¾÷, ¿øÀÚÀç Æ®·¹ÀÌµù) °¡°Ý »ó½Â°ú ¿øÈ¾à¼¼¿¡ µû¸¥ ½ÇÀû »ó¹æ ¾Ð·Â, 2) Á¦ 3ÀÚ ¹°·ù ¸ÅÃâ È®´ë¸¦ ÅëÇÑ Â÷º°È µÈ ¼ºÀåÀÇ °¡´É¼º- ÇØ¿Ü ¹°·ù¾÷Ã¼ M&A ÀÇÁö ³ôÀº »óÈ², ´ë±Ô¸ð captive ¹°·®À¸·Î È®º¸µÈ °¡°Ý °æÀï·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ¼öÁÖ °æÀï·ÂÀº À¯È¿ µîÀº ÇâÈÄ ÁÖ°¡¿¡ ¹Ý¿µµÉ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù' ¶ó°í µ¡ºÙ¿© ¼³¸íÇß´Ù.
³¡À¸·Î ¹Ú ¿¬±¸¿øÀº µ¿»çÀÇ 4Q16 ½ÇÀû¿¡ ´ëÇØ¼ 'µ¿»çÀÇ 4Q16 ¸ÅÃâ¾×°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº °¢°¢ Àü³â´ëºñ 6%, 5% Áõ°¡ÇÑ 3.96Á¶¿ø, 1,965¾ï¿ø ´Þ¼ºÇÏ¸ç ½ÃÀå±â´ëÄ¡¸¦ ÃæÁ·½ÃÅ³ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù. ±âÁ¸½ÇÀûÀÇ ¹ß¸ñÀ» Àâ¾Ò´ø ºÎÁ¤Àû ¿ä¼ÒµéÀÌ ¾ÆÁ÷ »óÁ¸ÇÏ³ª, Àû¾îµµ ÀÌµéÀÌ ÃÖ¾ÇÀÇ ±¹¸éÀº Å»ÇÇÇÏ¸é¼ ¿øÈ ¾à¼¼ÀÇ ±àÁ¤Àû È¿°ú·Î ¿¹³âÀÇ ¼ºÀå¼¼¸¦ È¸º¹ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÏ °Í' ÀÌ¶ó Àü¸ÁÇß´Ù.
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