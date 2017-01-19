[¾ç¼± ±âÀÚ]19ÀÏ ÇÑ¿Â½Ã½ºÅÛ(018880)¿¡ ´ëÇØ ¹ÚÀÎ¿ì ¿¬±¸¿øÀº 'On track' ÀÌ¶ó¸ç, ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» '¸Å¼ö(½Å±Ô)', ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 13,500¿øÀ¸·Î Á¦½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹Ú ¿¬±¸¿øÀº 'µ¿»çÀÇ 2017³â °üÀüÆ÷ÀÎÆ®´Â À¯·´»ç¾÷ ¼öÀÍ¼º °³¼±°ú ºñÀ¯±âÀû ¼ºÀåÀ¸·Î Á¤¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸, Áö³ÇØ¿¡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØµµ ÀÏºÎ À¯·´°øÀå Æó¼â È¿°ú ¹× ½Å±Ô °øÀå °¡µ¿ ½ºÄÉÁìÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§ ¸ÅÃâ¼ºÀåÀº Á¦ÇÑÀûÀÏ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù(+2% YoY)' ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ '´õºÒ¾î ¿ÃÇØ´Â Áß±¹»ç¾÷ÀÇ ¼öÀÍ¼º ÇÏ¶ôµµ ºÒ°¡ÇÇÇØ º¸ÀÎ´Ù. ´Ù¸¸, ¸ÅÃâ ºñÁßÀÌ 32%¿¡ ´ÞÇÏ´Â À¯·´»ç¾÷ÀÇ ¼öÀÍ¼º °³¼±(2016F 1.2%, 2017F 2.5%)°ú Áö³ÇØ ¹ß»ýÇß´ø ÀÏÈ¸¼º ºñ¿ë ¼Ò¸ê¿¡ µû¸¥ ±âÀúÈ¿°ú¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¿ÃÇØ µ¿»ç ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ÀçÂ÷ 14% YoYÀÇ ¼ºÀåÀ» º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖÀ» Àü¸Á' ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿© ¼³¸íÇß´Ù.
³¡À¸·Î ¹Ú ¿¬±¸¿øÀº µ¿»çÀÇ ÇâÈÄ »ç¾÷Àü¸Á¿¡ ´ëÇØ 'µ¿»ç´Â ÃÖ±Ù Áö³ÇØ¿¡ ÀÌ¾î ÀçÂ÷ 2~3Ãµ¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ È¸»çÃ¤ ¹ßÇàÀ» ÃßÁø ÁßÀÌ´Ù. Çö±Ý Èå¸§¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾ø´Â »óÈ²¿¡¼ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Çö±ÝÀ» È®º¸ÇÏ´Â °ÍÀº µ¿»çÀÇ ºñÀ¯±âÀû ¼ºÀå(ÀÎ¼öÇÕº´)¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁö¸¦ ÀçÂ÷ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ´Ù' ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¢¹°ü·Ã ¼½ÅÍ (ÀÚµ¿Â÷ ´ëÇ¥ÁÖ)
¸¸µµ, ±â¾ÆÂ÷, ½Ö¿ëÂ÷, Çö´ëÂ÷, Çö´ë¸ðºñ½º, Çö´ëÀ§¾Æ µî