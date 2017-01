[양선 기자]



[전주 주요 뉴스]



SK텔레콤에 이어 KT와 LGU+도 동등결합상품 출시



동등결합은 이동통신과 케이블TV의 서비스 상품을 묶는 것으로 케이블TV업체에서 요구해 이동통신서비스 의무 제공사업자 SK텔레콤이 2월부터 결합상품을 출시할 예정이며, KT와 LGU+도 3월에 결합상품을 출시한다고 발표했다.



정부 주관의 클라우드 플랫폼이 민간 기업의 클라우드에 탑재



미래창조과학부의 R&D 지원을 받아 개발된 개방형 클라우드 플랫폼 ‘파스-타’가 SK의 클라우드 제트에 탑재된다.

파스타는 클라우드컴퓨팅을 구성하는 3가지 서비스 중 인프라와 솔루션의 가교역할로 파스타를 탑재한 SK의 클라우드는 차별화된 서비스로 확장될 전망이다.



IoT 원격검침 주파수 900MHz 부상



원격검침 주파수는 900MHz의 가세로 424MHz와 2.4GHz 3파전이 예상된다.

900MHz는 다른 대역의 장단점을 모두 갖췄고, IoT 전용망으로 구축된 로라(LoRa)도 900MHz대역을 사용해 여러모로 시장 활성화에 기여하게 될 전망이다.



[주요 이슈 코멘트 및 투자포인트]



클라우드는 ICT산업의 기반으로 SK가 파스-타를 도입하여 클라우드서비스에서 경쟁력이 높아짐



파스-타는 2014년부터 3년간 한국정보화진흥원 주관으로 5대 전문기업이 공동 연구·개발한 개방형 클라우드 PaaS 서비스이다.

클라우드컴퓨팅은 SaaS/PaaS/IaaS 세가지 서비스로 SaaS(Software as a Service)는 클라우드기반 응용 소프트웨어로 인터넷을 통해 활용할 기능을 필요한 만큼만 이용하고 요금을 지불하는 서비스 소프트웨어이며, Iaas(Infrastructure as a Service)는 데이터센터대신 클라우드를 이용해 필요한 컴퓨팅(서버, 스토리지, 네트워크 등)을 사용하고 사용한 만큼 비용을 지불하는 서비스이며, PaaS(Platform as a Service)는 SaaS와 IaaS의 가교역할로 SaaS 개발환경은 물론 클라우드의 최대 장점인 자동 확장성을 지원한다.

클라우드 시장은 IaaS(인프라) 중심에서 PaaS(플랫폼)로 이동하여 아마존·IBM·구글 등 글로벌 기업은 플랫폼 영역에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

PaaS는 2015년 시장규모가 21억달러로 매년 30% 이상 성장하여 2021년에는 91억달러에 이를 전망으로 클라우드 플랫폼은 모바일 플랫폼의 사례처럼 클라우드 생태계를 주도하는 핵심 축이며, 4차 산업혁명의 실행 기반으로 미래산업의 주도권과도 직결된다.

PaaS는 고도의 기술력과 장기적인 투자가 필요하면서 성공가능성도 낮아 개발을 기피하는 경향이 높은데, IaaS만으로는 차별화된 클라우드 서비스를 제공하기 어렵다.

4차산업혁명에 높은 관심을 갖고 ICT 사업을 진행하는 SK는 판교에 대형 클라우드 데이터센터를 구축하고 IBM·알리바바와 협력하여 글로벌 클라우드 기업으로 도약하기 위한 체제를 갖춘 후 파스-타까지 도입함에 따라 클라우드 서비스 전분야에 걸쳐 폭넓고, 차별화된 서비스를 제공함으로써 ICT산업의 생태계 조성과 성장을 기대할 수 있을 전망이다.



동등결합이 유선보다 무선에 더 많은 영향을 미친다고 판단한 듯



케이블TV업체의 상품(케이블TV, 초고속인터넷)과 통신사의 이동통신서비스를 결합한 동등결합상품은 케이블TV업계가 마케팅 열세를 만회하기 위해 요청한 것으로 이동통신서비스 의무제공사업자 SK텔레콤은 마지못해 응한다고 봐야 한다.

표면상으로는 IPTV의 성장세 저해요인이 될 수 있지만, 모바일은 가입해지율이 하락하는 순기능을 예상할 수 있다.

더구나 SK텔레콤 단독으로 동등결합상품을 출시할 경우 케이블TV 가입자의 모바일 쏠림 현상이 발생할 수 있다는 점이 KT와 LGU+도 동등결합상품에 참여하게 된 배경일 것이다.



IoT 전용망은 IoT 서비스의 확장을 암시



전용망을 구축한다는 것은 전용 서비스가 확대된다는 뜻으로 IoT 전용망이 지난해 상반기(SKT)에 이어 금년 상반기(KT, LGU+)에 구축이 완료되면 IoT 서비스는 더욱 빨리 성장할 전망이다.

원격검침이 대표적인 서비스로 사물인터넷 가입자에서 가장 높은 비중을 차지한다.



(김장원 연구원)