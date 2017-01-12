[¾ç¼± ±âÀÚ]
¢¹4ºÐ±â ½ÇÀû ´ëÃ¼·Î ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º ÃæÁ·, 2017³â ¡®½ÇÁú¡¯ ½ÇÀû¸ð¸àÅÒµµ ¾çÈ£
ÁöÁÖÈ¸»ç 4ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº LG, »ï¼º¹°»êÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é ´ëÃ¼·Î ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º ¼öÁØ ¶Ç´Â »óÈ¸ ÃßÁ¤.
¶ÇÇÑ, ±âÀúÈ¿°ú°¡ Å« »ï¼º¹°»êÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é, 2017³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Æò±Õ ¼ºÀå·ü 13%, ÀÌ Áß »óÀåÀÚÈ¸»ç ¸ò Á¦¿ÜÇÑ ¡®½ÇÁú¡¯ ½ÇÀû¸ð¸àÅÒ Æò±Õ 21%·Î ¾çÈ£ÇÑ ÀÚÃ¼¸ð¸àÅÒ Àü¸Á
- SK: ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º »óÈ¸. 1¿ù ½Å±Ô¹ßÀü¼Ò °¡µ¿À¸·Î LNG»ç¾÷ ÀçÁ¶¸í
- ÇÑÈ: ¿¬°á ½ÇÀû °¼¼. ÇÑÈ°Ç¼³ ÀÌ¶óÅ© °ø»ç´ë±Ý ¼ö·ÉÀ¸·Î ¸®½ºÅ© Ãà¼Ò
- »ï¼º¹°»ê: ÆÐ¼Ç ºÎÁøÇÏ³ª °Ç¼³ ¾ÈÁ¤È. ¿©ÀüÈ÷ Áö¹è±¸Á¶ °³Æí ¼öÇýÁÖ
- LS: °è¿»ç ¹ú±Ý È¯±Þ. µ¿°¡°Ý ¹Ýµî°ú LS¿ÀÅä¸ðÆ¼ºê IPO ÃßÁø ±àÁ¤Àû
- GS: ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º ÃæÁ·. 2017³âºÎÅÍ ¹ÎÀÚ¹ßÀü ½ÇÀû±â¿© º»°ÝÈ
- µÎ»ê: ÀÚÃ¼½ÇÀû ¼ºÀå¼¼ È¸º¹. 2017³â ¿¬·áÀüÁö ¼ºÀå º»°ÝÈ ±â´ë
- CJ: ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º »óÈ¸. CJ¿Ã¸®ºê³×Æ®¿÷½º ÅëÇÑ ÀÚÃ¼¸ð¸àÅÒ °È ÁøÇà
- LG: LGÀüÀÚ ºÎÁøÀ¸·Î ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º ÇÏÈ¸. ºñ»óÀå°è¿»ç ½ÇÀû°³¼± Áö¼Ó
¢¹Top Picks [SK, ÇÑÈ]
SK´Â ¹ÎÀÚ¹ßÀü»ç¾÷ ¾÷È²°³¼±, ½Å±Ô Á÷µµÀÔ LNG¹ßÀü¼Ò °¡µ¿À¸·Î ½Å¼ºÀå Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÎ SK E&S ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ·¹º§¾÷ ¹× ÁöÁÖÈ¸»ç SKÀÇ ¹è´ç¼öÀÔ °È Àü¸Á. ÃÖ±Ù Áö¹è±¸Á¶ °³Æí ±â´ë°¨ È®´ëµµ ½ÇÁ¦ ÃßÁø¿©ºÎ¿Í ¹«°üÇÏ°Ô ±àÁ¤Àû
ÇÑÈ´Â ÀÚÃ¼¸ð¸àÅÒ(ºê·£µå·Î¿Æ¼ ¿äÀ² ÀÎ»ó, ¹æ»ê»ç¾÷ È®´ë) °È, ÇÑÈÄÉ¹ÌÄ®(±âÃÊ¼ÒÀç °¼¼), ÇÑÈÅ×Å©À©(M&AÈ¿°ú) µî »óÀåÀÚÈ¸»ç ½ÇÀû¸ð¸àÅÒ °È Àü¸Á. ÇÑÈ°Ç¼³ ÀÌ¶óÅ© °ø»ç´ë±Ý ¼ö·ÉÀ¸·Î ¸®½ºÅ© Ãà¼Ò Áß
(±èµ¿¾ç ¿¬±¸¿ø)