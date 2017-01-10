[¾ç¼± ±âÀÚ]
[Issue]
¡Ü ¿Ã ÇØ¿¡µµ µ¿¿µ»ó ±¤°íÀÇ ¼ºÀåÀº ¹Ìµð¾î ¾÷Ã¼µéÀÇ ¼ºÀå µ¿·ÂÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ¸ç ¾÷Á¾ View¸¦ OverweightÀ¸·Î Á¦½Ã.
¡Ü CJ E&MÀº ÆÇ±Ç »ó°¢ºñ °¨¼Ò ¹× µðÁöÅÐ ±¤°í ¼ºÀåÀ¸·Î ¹Ìµð¾î ¾÷Ã¼ Áß °¡Àå µ¸º¸ÀÌ´Â ¼ºÀå·ü ±â·ÏÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á. Top pickÀ¸·Î Á¦½Ã.
¡Ü ¿µ¾÷È¯°æÀÌ °³¼±µÇ¸é¼ ¿ÃÇØ ÀÌÀÍ ÅÏ¾î¶ó¿îµå °¡´ÉÇØ º¸ÀÌ´Â SBS¿Í µ¿¿µ»ó±¤°í ¼ºÀå¿¡ µû¶ó ¼öÇý ÀÔÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ´Â ³ª½º¹Ìµð¾î¿Í ÀÎÅ©·Î½ºµµ °ü½ÉÁÖ·Î Á¦½Ã
[Pitch]
¡Ü ÄÚµåÄ¿ÆÃ(Code Cutting) È®»êÀ¸·Î ÁÖ·Â ¹æ¼Û ¼ºÀå·ü µÐÈ°¡ ¸ñ°ÝµÇÀÚ ±Û·Î¹ú ÄÜÅÙÃ÷ ±â¾÷µéÀº ¹ßºü¸£°Ô OTTÇ°±â¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼´Â »óÈ². ÀÛ³â Å¸ÀÓ¿ö³Ê´Â Hulu ÁöºÐ 10%¸¦ ¸ÅÀÔ. ºñ½ÁÇÑ ½Ã±â ¿ùÆ®µðÁî´Ïµµ ÀÚÃ¼Àû OTT È®º¸¸¦ À§ÇØ Æ®À§ÅÍ¿Í ³ÝÇÃ¸¯½º ÀÎ¼ö¸¦ °ËÅä.
¡Ü ±¹³» ¹æ¼Û »óÈ²µµ ¹Ì±¹°ú Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾ÊÀº »óÈ². ¹æ¼Û ¾÷Ã¼µéÀº ÃÖ±Ù ±Þ¼ºÀåÇÏ´Â µ¿¿µ»ó±¤°í¿¡¼ ÇØ´äÀ» Ã£¾Æ¾ß ÇÒ °Í. ´ÙÇàÈ÷ Áö»óÆÄ´Â SMR°ú PooQÀ» ÅëÇØ OTT ±â¹Ý È®º¸¿¡ ¼º°øÇßÀ¸¸ç, CJ E&Mµµ Æ¼ºùÀÇ »ç¾÷ °³ÆíÀ» ÅëÇØ ±¹³» ¿µÇâ·ÂÀ» È®´ëÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ µ¿³²¾Æ ½ÃÀå±îÁö ÁøÃâ .
¡Ü ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¸ÅÃ¼ ÆÇ¸Å ´ëÇàÀ» ¿µÀ§ÇÏ´Â ÀÏºÎ ¹Ìµð¾î·¾µµ ¼öÇý¸¦ ÀÔÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸Á. µ¿¿µ»ó ±¤°í ¸ÅÃ¼ ÆÇ¸Å ´ëÇà¿¡ Æ¯ÈµÇ¾îÀÖ´Â ³ª½º¹Ìµð¾î¿Í ÀÎÅ©·Î½ºÀÇ ¡®17³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº °¢°¢ YoY +27%,+22% ¼ºÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á.
(ÀÌ³²ÁØ ¿¬±¸¿ø)