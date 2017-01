[양선 기자]



▶ Issue



1월 5일, 전세계 최대 IT 행사인 CES2017 개최. CES는 한 해 IT 산업 트렌드를 미리 점검하는 측면에서 의미 있는 행사. 참관기 및 관련 이슈 점검



▶ Pitch



CES2017 트랜드는 IoT와 AR, OLED로 요약 1) IoT는 머신러닝까지 기술 진보. 가전과 전장 기본 탑재로 IoT 부품 시장 성장 전망, RF 부품 업체인 와이솔 수혜

2) OLED는 전통 IT 시장 외에도 VR과 전장 등 신시장 창출 중. OLED Capa도 꾸준히 증설될 전망. 관련 소재로 이녹스, 장비는 AP시스템 수혜

3) AR은 2017년 대중화 원년 예상. VR보다 산업 현장과 실생활 등 활용 범위가 넓어 가파른 성장세 전망. 다만, 국내 직접 수혜주는 부재

4) 전통 IT제품은 업체간 경쟁력 축소, 향후 경쟁 심화 불가피. 자율주행차는 해외업체의 독보적인 경쟁력 재확인. 국내업체는 단순 전장 부품에 치중 vs 해외업체는 핵심 전장과 머신러닝에 집중. 국내업체 전장 수혜는 제한적일 전망



▶ In detail



- CES2017 전시장은 총 3개 Hall로 구성. Central은 전통 IT, South는 VR/AR과 Drone, North는 자동차로 편성. 최근 CES는 IT Convergence 제품 전시 확대 추세. IoT와 자율주행차, 로봇, VR/AR 등이 대표적인 예



이슈 1. TV: OLED TV 시장 개화

- Sony는 대규모 OLED TV 전시. TV시장 2위인 LG전자에 이어 3위 Sony도 OLED TV 출시. Highend TV 시장 내 OLED 점유율 확대 전망

- LG디스플레이는 OLED Panel 수요 대응 위해 1H17 증설 예정. 본격 출하 증가 시기는 2H17, 관련 소재 수요도 동반 점증할 전망



이슈 2. 가전: IoT, 단순 Internet에서 머신러닝으로 영역 확대

- 가전업체는 IoT 채택 확대. Amazon Alexa와 Google Assistant 지원 스마트홈 솔루션도 눈길. IoT는 Internet 연결에서 더 나아가 머신러닝까지 기술 진보

- IoT는 가전 기본 사양으로 자리잡을 전망. 관련 통신 부품 탑재량 증가 예상



이슈 3. VR/AR: 2016은 VR, 2017은 AR 대중화 원년

- VR은 이미 실생활에 대거 활용 중. CES2017에서 자동차 업체는 VR을 통해 신차와 자율주행 체험 경험 제공

- CES2016 VR에 이어, CES2017는 AR 대거 출품. 주로 산업과 운동 등 실생활 용도에 적합. 2017E Microsoft HoloLens 출시 이후 AR 시장 개화 기대



이슈 4. OLED: OLED는 기본

- 삼성전자 뿐만 아니라 중화권 업체도 Flagship 모델에 OLED 채택. Flexible OLED는 스마트폰 폼펙터 변화가 가능하고 VR 지원 가능한 장점 보유

- 스마트폰 Display 주도권은 OLED로 급격히 기울어진 상황. 또한 기존 Rigid 중심에서 Flexible로 시장 판도 변화 예상. 관련 OLED Panel 수요 급증 전망.



(김양재 연구원)