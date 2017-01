[양선 기자]



◎ 2017년 1월 5일부터 8일까지 IT산업 최대 전시회인 'CES(Consumer Electronics Show) 2017'이 미국 라스베가스에서 개최됨. 이번 'CES 2017'의 핵심적 주제는 1) 인공지능 플랫폼 기반에서 2) 자율주행차와 3) 스마트가전, 4) 로봇, 5) 차세대 TV 및 디스플레이 경쟁 등이며, 특히 인공지능 플랫폼기반의 '제4차 산업혁명'은 인공지능을 탑재한 스마트폰과 가전, 자동차, 로봇 등 모든 디바이스가 서로 연결되는 사물인터넷(IoT)시대를 의미한다.

결론적으로, 이번 'CES 2017'는 인류가 수천년간 꿈꾸어왔던 모든 것들이 현실화되고 있음을 알려주는 기술의 향연장이었음



◎ 이번 CES에서는 반도체업체 엔비디아(Nvidia)의 CEO 젠슨 황이 기조연설을 할 만큼 '자율주행(Autonomous Driving)'이 가장 주목을 받았음. 아우디는 엔비디아와 협력해 제작한 자율주행 모델 '아우디 Q7 딥러닝 컨셉트'를 선보였으며, 일본 혼다 역시 인공지능을 탑재하여 운전자와 감정을 교감하는 자율주행 전기차 '뉴브이(Neu V)'를 공개. 전기차 분야에서 '테슬라(Tesla)'를 잡겠다고 공언하고 있는 '패러데이 퓨처(Faraday Future)'는 이번 CES에 SUV 타입의 'FF91' 순수 전기차를 선보임



◎ 삼성전자와 LG전자는 차별화된 경쟁력을 바탕으로 프리미엄가전을 중심으로 스마트홈시장에 대한 다양한 전략을 선보였으며, 인공지능을 탑재한 로봇을 가전에 연결시켜 '스마트홈의 허브'로 활용하는 미래 가전의 모습을 제시함.

삼성전자는 사물인터넷 기술을 본격적으로 주방가전에 접목시킨 '패밀리허브'에 음성인식기능을 강화시킨 '패밀리허브 2.0'을 선보였으며, LG전자는 'LG 시그니처 전시존'을 만들어 초프리미엄 가전 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'와 차원이 다른 올레드 TV, 딥러닝 기반의 스마트 가전, '허브 로봇' 등을 소개함.

LG전자는 다수의 로봇을 공개해 가정용 로봇산업, 즉 스마트홈 가전과 이를 연결하는 허브인 로봇산업에 전략적으로 집중하고 있는 것으로 판단됨



◎ 이번 'CES 2017'의 핵심적 주제 중 하나가 바로 차세대 디스플레이의 기술적 진화로 판단됨. 2016년 중소형 모바일기기의 핵심적 디스플레이로 성장하고 있는 플렉서블 디스플레이는 이번 CES에서는 차세대 TV 경쟁으로 이어지고 있으며, 삼성전자의 QLED-TV와 LG전자의 초박형 OLED-TV인 벽지TV(Wallpaper TV), 소니의 지능형 TV 등으로 진화되고 있음을 보여줌



◎ 2016년 12월 IT 대형업체들 주가는 글로벌 증시 강세 속에서 전반적으로 상승세를 시현함. 미국 Apple 주가는 미국 증시 상승과 기술주 강세 등에 힘입어 지난 12월 한달간 4.8%를 상승하며 IT 대형업체들 주가에서 가장 큰 폭의 상승을 시현한 반면, 미국 Alphabet 주가는 미국 증시 및 기술주 강세에도 불구하고 상승 피로감 누적으로 월 후반으로 갈수록 조정받으며 2.1% 상승에 그침



◎ 한국 IT업체와 관련된 주요 산업군에서는 글로벌 증시 상승 속에서 3D NAND 및 플렉서블 OLED 대규모 투자 기대감과 반도체업체 및 디스플레이업체들의 실적 성장 등으로 상승함.

반도체업체들의 12월 주가는 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격 강세와 이에 따른 4Q16 실적 개선 등으로 전반적으로 상승하였으며, 미국 Micron Technology와 Intel, 한국 SK하이닉스 주가가 지난 12월 한달간 각각 12.2%, 4.5%, 4.2% 상승함. 반면, 일본 Toshiba 주가는 원자력발전 자회사의 감손손실 수천억엔대 발생 가능성 부각으로 33.4% 급락



◎ 반도체/FPD 장비업체들의 12월 주가는 글로벌 증시 및 기술주 강세 속에서 2017년 투자 확대 기대감이 확산되면서 큰 폭으로 상승함. 한국 반도체/FPD 장비업체들 대부분 급등세를 시현하여, 테스와 AP시스템, 비아트론, 주성엔지니어링, 원익IPS, 에스에프에이 주가가 중국 디스플레이업체들의 대규모 투자와 3D NAND 투자 확대 등으로 각각 27.6%, 24.1%, 15.0%, 12.0%, 10.9%, 8.6% 급등.

반도체/FPD 소재업체들 역시 크게 상승하여, SK머티리얼즈와 솔브레인, 이엔에프테크놀로지 주가 역시 각각 17.3%, 15.7%, 2.4% 상승함



◎ 2016년 12월 DRAM 고정거래가격은 공급업체들의 제한적인 생산 증가와 스마트폰업체 및 PC업체들의 양호한 수요 속에서 일시적인 12월 PC OEM업체와 공급업체간 가격협상이 이루어지지 않아 전월대비 유지됨. 4GB DDR3 모듈 및 4Gb DDR3 고정거래가격은 전월대비 동일한 US$18.0, US$1.94를 기록.

1Q17 DRAM가격은 제한적인 공급 증가와 탄력적인 CAPA 대응, 스마트폰 및 PC 신제품출시효과 및 탑재용량 확대에 의한 수요 증가 등으로 상승세를 지속할 것으로 예상



◎ 2016년 12월 NAND 플래시메모리가격은 모바일향 고용량 NAND 탑재 증가와 SSD 수요 확대 등으로 상승세를 지속함. 2016년 12월 64Gb 및 128Gb 플래시메모리가격(MLC기준)은 각각 3.4%mom, 2.7%mom 상승한 US$2.72, US$4.22를 기록.

1Q17 NAND 플래시 메모리 가격은 모바일향 고용량 탑재 확대와 SSD 수요 호조, 공급업체들의 3D NAND 전환에 따른 CAPA 축소효과 등으로 상승세를 지속할 것으로 전망됨



◎ 2016년 12월 TV용 패널가격은 공급업체들의 대형패널 중심의 생산 확대와 성수기 진입에 따른 세트업체들의 재고 축적 및 마케팅 강화, 채널내 낮은 재고수준 등으로 상승세를 지속.

2016년 12월 40인치, 55인치 TV용 패널가격은 각각 2.1%mom, 2.4%mom 상승한 US$143, US$213를 기록.

단지, 중국 업체들이 생산을 확대한 32인치 패널가격은 전월대비 1.3%mom 하락한 US$75를 기록하였으며, 지속적인 패널가격 상승에 대한 세트업체들의 부담감이 확대되면서 패널가격 상승속도가 약화되고 있는 것으로 판단. 1Q17 TV용 패널가격은 공급업체들의 대형패널 중심의 탄력적 생산 조정과 대형 중심의 수요 호조 등으로 안정세를 보일 것으로 예상됨



◎ 2016년 12월 IT용 패널가격 역시 공급업체들의 CAPA 축소 우려와 생산 감소, 대형 패널 수요 증가, 시장참여자들의 적극적 구매 등으로 상승세를 지속. 2016년 12월 15.6인치 노트북용 패널가격과 19.5인치 모니터용 패널가격은 각각 3.2%mom, 1.1%mom 상승한 US$32.2, US$46.5를 기록



◎ 2016년 11월 중대형 LCD 패널 출하량은 중국 BOE를 중심으로 한 업체들의 대형패널 생산비중 확대에도 불구하고 TV세트업체들의 대형 패널 구매 확대와 모니터 및 노트북 패널 수요 호조 등으로 1.5%mom 증가한 6,072만대를 기록하였으나, 이는 전년동월대비로는 1.2%yoy 감소한 수치임.

2016년 11월 TV용 패널 출하량은 업체들의 대형패널 중심 생산 확대와 TV세트업체들의 구매 속도 조절 등으로 1.9%mom, 1.8%yoy 감소한 2,290만대를 기록함



◎ 2017년 1월 한국 IT업체들의 주가는 업체들의 4Q16 실적 큰 폭 개선과 1H17 삼성전자의 스마트폰 신제품출시효과 기대감 확대, DRAM 및 NAND 플래시메모리가격 상승세 지속 등으로 상승세를 이어갈 것으로 판단됨.

특히, 당사는 전통적 IT산업보다는 중장기적으로 세계산업의 성장 축으로 부각되고 있는 전기차/자율주행차와 스마트홈, 빅데이터, 로봇, 바이오/헬스케어산업군과 2017년에도 투자가 대폭 확대되는 3D NAND 및 플렉서블 OLED 관련업체들, 신규사업 진출을 통한 중장기 성장성을 강화하고 있는 업체들을 중심으로 관심확대를 권고함



◎ 삼성전자는 4Q16 실적 큰 폭 개선과 DRAM 및 NAND 플래시메모리시장에서의 시장지배력 강화, 플렉서블 디스플레이시장에서의 독점적 경쟁력, 삼성그룹 지배구조 변화 가능성과 배당확대를 포함한 주주이익환원정책 강화 등을 고려하여 대형 IT업체 중에서는 가장 선호함.

SK하이닉스 주가 역시 DRAM 및 NAND 플래시메모리산업 호조 속에서 4Q16 실적모멘텀이 강해 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 전망됨. LG디스플레이 주가는 4Q16 패널가격 상승과 이에 따른 실적 큰 폭 개선, 1H17까지 이어질 양호한 업황 등을 고려할 경우 당분간 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상됨



◎ 당사는 IT 대형업체들 중에서는 삼성그룹 지배구조 변화 가능성 확대와 주주이익환원정책의 대폭적인 강화, 우량한 재무구조, 높은 세계 시장지배력이 부각되고 있는 '삼성전자'와 2H16 DRAM 및 NAND 플래시메모리시황 호전에 따른 실적 성장이 예상되는 'SK하이닉스', 1Q17 실적 개선과 스마트폰부문 경쟁력 회복 및 구조조정효과에 의한 MC사업부 실적 큰 폭 호전 등을 기록할 것으로 전망되는 'LG전자', 카메라모듈부문 큰 폭의 실적 개선과 구조조정을 통한 수익성 개선, 신규사업 본격화 등이 기대되는 'LG이노텍'을 추천함.

중소형업체들 중에서는 2H16 및 2017년 반도체업체들의 3D NAND 투자 확대와 대규모 라인 가동이 본격화될 것으로 판단됨에 따라, 'SK머티리얼즈' '이엔에프테크놀로지', '원익IPS', '테스'를 선호하며, 플렉서블 OLED 투자의 수혜를 받고 있는 '에스에프에이'와 'AP시스템', '주성엔지니어링', '비아트론', 'DMS' 등을 추천함.



(이정 연구원)