[양선 기자]



제약바이오 섹터의 패러다임 변화



지난 20여년 동안 제약바이오 섹터는 전형적인 방어주의 개념으로 약가인하, 리베이트 규제 등 정부정책의 변화에 따라 주가가 움직이는 양상을 보여왔었다.

그러나 2015년 한미약품이 이루어낸 글로벌 제약사로의 대규모 기술이전 계약 체결은 동섹터의 패러다임을 변화시켰다.

그 동안 시장에서 관심조차 없었던 신약 파이프라인에 주목하기 시작했으며, 라이센싱 아웃에 대한 기대감과 소문으로 주가는 큰 폭으로 등락을 반복하였다.

신약개발의 실패 위험성은 종종 간과되었고, 경쟁사 또는 경쟁 후보물질들의 변화를 읽지 못한 채 갑자기 계약 해지라는 소식에 주가는 크게 하락하였다.

시장은 신약개발이라는 기술위주의 모멘텀으로 변했지만, 우리의 대응은 이러한 변화에 미숙하였다.



글로벌 경쟁력 관점에서의 투자포인트



글로벌 경쟁력 관점에서 신약개발 회사의 가치를 평가하기 위해서는 1) 글로벌 시장에서의 경쟁제품과의 기술적, 임상학적 경쟁 우위 판단, 2) 시장에서 Best in class 또는 First in class 여부 판단, 3) 객관적이고 합리적인 가정 하에서 rNPV 가치 산정이 필요하다.

이러한 밸류에이션 작업을 통해 신약 파이프라인에 대한 가치를 산정한다면 high risk 성격의 신약개발 회사에 대한 적절한 가치부여를 통해 합리적인 투자를 기대할 수 있다.



신약개발 회사들의 옥석가리기



신약개발에 대한 기술적 관점으로 경쟁력 있는 후보물질을 보유한 메디톡스와 제넥신을 Top pick, 관심종목으로 한미약품을 제시한다.

객관적이고 합리적인 가정하에 그들이 보유한 신약 파이프라인에 대한 rNPV를 추정하였으며, 과도한 신약개발 실패 리스크에 대한 우려는 기술적 우위와 경쟁사간의 비교를 통해 보정하였다.

2017년 신약개발 회사들의 옥석가리기가 시작되었다.



(선민정 연구원)