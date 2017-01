[양선 기자]



IT 중소형주 1분기 효과 근거



경험적으로 IT 중소형주는 ‘1분기 효과’ 빈번. KOSDAQ IT 하드웨어 지수는 2005년 이후 1분기에 KOSPI 수익률을 평균 6.1%p 상회. 12년 중 10차례에 걸쳐 KOSPI수익률 상회.

IT 중소형주 1분기 효과의 근거는 1) 갤럭시 S 시리즈향 부품의 상반기 강한 출하 모멘텀 반복, 2) 반도체 및 디스플레이 분야 연간 설비 투자 계획 가시화에 따른 장비/소재 업종 기대감, 3) 연초 의욕적인 경영 계획 대비 저평가 매력 부각, 4) 수급 측면에서 연말 KOSDAQ 대주주 양도세 요건 회피한 매수세 재개 등.



올해도 IT 중소형주 1분기 효과 기대



올해도 1분기 효과 재현 가능성 높다고 판단.

1) 갤럭시 S8향 부품 출하는 당초 계획보다 지연되겠지만, 갤럭시 노트7 단종 영향으로 1년 만에 Flagship 효과 본격화되는 것이어서 부품 업체들에게 미치는 영향 클 것,

2) SSD 수요 대응을 위한 3D NAND 투자와 중국 정부 자금을 등에 업은 초대형 LCD 패널 투자가 확대될 예정이어서 관련 장비 및 소재 업체들의 수혜 부각될 것.

3) 원화 약세에 기반한 환율 여건도 상당히 우호적.



유망 IT 중소형주로

▶ 반도체/디스플레이 소재 분야 SK머티리얼즈(036490), 솔브레인(036830), 디엔에프(092070),

▶ 디스플레이 장비 분야 에스에프에이(056190),

▶ LED 분야 서울반도체(046890),

▶ PCB 분야 인터플렉스(051370), 심텍(222800),

▶ 휴대폰 부품 분야 파트론(091700), 아모텍(052710), 와이솔(122990) 등을 추천. 이들은 제품별 선두권 경쟁력을 바탕으로 2017년 양호한 이익 성장 기대.



(김지산 연구원)