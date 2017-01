[데일리한국 조진수 기자] 신한은행이 50대 이상 시니어 고객을 위한 모바일앱 ‘미래설계 for you’를 출시했다.4일 신한은행에 따르면 이 앱을 통해 은퇴기에 있는 50대 이상 고객을 위한 금융과 비금융솔루션을 제공하고 커뮤니티를 통해 고객들이 서로 공감하고 소통하는 라이프 플랫폼으로 만들어 나갈 예정이라고 밝혔다.‘미래설계 for you’ 모바일앱은 주 사용자가 스마트폰의 작은 화면이 익숙치 않은 시니어 연령대임을 고려해 기존 은행 앱보다 큰 글씨체와 손쉬운 화면 이동 등 사용자 중심으로 화면을 구성했다. 또한 다양한 비금융 제휴를 기반으로 시니어 고객들의 관심사인 여행, 건강, 일자리, 반려동물 정보, 문화행사 초청 등 다양한 서비스를 제공할 계획이다.신한은행은 ‘미래설계 for you’ 모바일앱 출시 기념으로 회원 가입 및 커뮤니티 글 게시 고객을 대상으로 총 2017명을 추첨해 여행상품권, 스마트폰, 백화점상품권, 호텔식사권 등 다양한 사은품을 제공하는 이벤트를 내달 말까지 진행할 방침이다.신한은행 관계자는 “디지털 금융으로 변화하고 있는 사회적 트렌드와 은퇴 관련 사업을 통해 얻은 노하우를 반영해 시니어 고객들에게 다양한 정보와 서비스를 제공하는 한편 온라인과 오프라인을 연계한 새로운 은퇴 비지니스 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.