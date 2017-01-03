[¾ç¼± ±âÀÚ]
2016³â 12¿ù ÈÀåÇ° ÀüÃ¼ ¼öÃâ 34.7%(yoy), Áß±¹ 20.8%(yoy)
2017³â 1¿ù 1ÀÏ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ ¹ßÇ¥, 2016³â 12¿ù ¼öÃâ ÀÚ·á¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¸é, 2016³â 12¿ù ÀüÃ¼ ÈÀåÇ° ¼öÃâÀº 3¾ï 9,100¸¸´Þ·¯(¿øÈ ¾à4,723¾ï¿ø)·Î 34.7%(yoy) Áõ°¡Çß´Ù.
2016³â ÀüÃ¼´Â 41¾ï9,900¸¸´Þ·¯(¿øÈ ¾à 5Á¶723¾ï¿ø)·Î 2015³â´ëºñ 43.3% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀáÁ¤ È®ÀÎµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ 2016³â 12¿ù(1-20ÀÏ) ±âÁØ Áö¿ªº° ÈÀåÇ° ¼öÃâÀº Àü³â´ëºñ Áß±¹ 9,700¸¸´Þ·¯(+20.8%) ¹Ì±¹ 2,200¸¸´Þ·¯(+70.6%), À¯·´ 600¸¸´Þ·¯(+57.0%)¸¦ ½ÃÇöÇß´Ù.
Áß±¹Àº Àý´ëÀûÀÎ ¼öÃâ ±Ô¸ð¸¦ À¯ÁöÇßÁö¸¸ 2015³â ¿ùÆò±Õ 100~200%´ëÀÇ ¼ºÀå¼º ´ëºñ 20~30%´ë·Î µÐÈµÇ¾ú´Ù.
±×·¯³ª Áö³ 2016³â 11¿ù ÀüÃ¼ ÈÀåÇ° ¼öÃâ Áõ°¡À²ÀÌ 25.1%(10¿ù +43%), 11¿ù Áß±¹ ¼öÃâÀÌ -2.4%(10¿ù +32%)·Î ±Þ°ÝÈ÷ µÐÈµÇ¾ú´Âµ¥, Áß±¹ À§»ýÇã°¡ÀÇ Á¤»óÈ·Î 12¿ùÀº È¸º¹¼¼°¡ È®ÀÎµÇ¾ú´Ù.
Æ¯È÷ 12¿ùÀº ÈÀåÇ°ÀÇ ´ëÇ¥ ½ÃÀåÀÎ ¹Ì±¹°ú À¯·´À» Áß½ÉÀ¸·Î Á¡ÁøÀûÀÎ ºñÁß È®´ë°¡ È®ÀÎµÇ¾ú´Ù.
2017³â ÇÑ±¹ÀÇ ÈÀåÇ° »ý»ê¾× 13.4Á¶¿ø(16³â 12.2Á¶¿ø) +10.4%Àü¸Á
ÇÑ±¹º¸°Ç»ê¾÷ÁøÈï¿ø ¹ßÇ¥¿¡ µû¸£¸é 2016³â ÈÀåÇ° »ê¾÷ ¼öÃâ¾×Àº 35.6¾ï´Þ·¯(+37.5%), »ý»êÀº 12.2Á¶¿ø(+13.3%)·Î Ãß»êµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ 2017³â ¼öÃâÀº 2016³â´ëºñ 24.5%, »ý»êÀº 10.4%Áõ°¡ÀÇ Àü¸ÁÄ¡°¡ Á¦½ÃµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ´Â Áß±¹ Áß½ÉÀÇ ¼öÃâ Áõ°¡¼¼°¡ 2015³â, 2016³â ´ëºñ Å©°Ô µÐÈµÇ´Â ¹Ý¸é ¹Ì±¹°ú À¯·´À» Áß½ÉÀ¸·Î ºñÁßÈ®´ë¸¦ °í·ÁÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ì±¹°ú À¯·´ Áß½ÉÀÇ ¼öÃâÀº 1) ±¹³» ºê·£µå ¾÷Ã¼µéÀÇ ÇöÁö »ç¾÷ È®´ë¿Í 2) ±Û·Î¹ú ºê·£µåµéÀÇ ±¹³» ODM/OEM ¾÷Ã¼¿¡ ÁÖ¹® Áõ°¡°¡ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¿ù¼öÃâ, Áß±¹ °ü·Ã ¹«Â÷º°ÇÑ ¼¾Æ¼¸ÕÆ® º¸´Ù ¼±Áø±¹Çâ µ¿Çâ Á¡°Ë º´Çà
Áö³ 2³â »çÀÌ ÈÀåÇ° ¼ºÀåÀº Áß±¹ÀÎ °ü±¤°´¿¡ ÀÇÇÑ ±¹³» ¸é¼¼Á¡¿¡ ÁýÁßµÇ¾ú´Ù.
±× µ¿¾È ÈÀåÇ° ¾÷Á¾ÀÇ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ª½Ã ¸é¼¼Á¡ ¼ºÀå·üÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¹Ý¿µµÇ¾î ¿Ô´Ù.
±×·¯³ª 2016³â ÇÏ¹Ý±â »çµå ÀÌ½´¿Í ÇÔ²² Áß±¹ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁ¸µµ´Â ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼ÇÀ» À§ÇùÇÏ´Â ¿äÀÎÀ¸·Îµµ ¹ÝÀüµÇ¾ú´Ù.
µû¶ó¼ ¿ù´ÜÀ§ Áß±¹Çâ ÈÀåÇ° ¼öÃâ Áõ°¨À²¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ´ÜÆíÀûÀÎ ¼¾Æ¼¸ÕÆ® ¹Ý¿µÀº ÈÀåÇ° ¾÷Á¾ ÁÖ°¡¿¡ ¿Ö°îÀ» °¡Á®¿Ã ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î »ý°¢µÈ´Ù.
ÈÀåÇ°ÀÇ ¿ù¼öÃâ Áõ°¡À²À» ±âÁØ, ÈÀåÇ° ¾÷Á¾ ÀüÃ¼ÀÇ ¹«Â÷º°ÇÑ ¼¾Æ¼¸ÕÆ® ¹Ý¿µ º¸´Ù´Â 1) Áß±¹ ¼öÃâ ±Ô¸ð È®ÀÎ°ú À§»ýÇã°¡ ÀÌ½´ 2) ¾Æ½Ã¾Æ, ¹Ì±¹, À¯·´À¸·Î ºñÁß È®´ë µ¿Çâ¿¡ Âü°íÇÏ¸ç, °³º° ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ µ¿ÇâÀ» È®ÀÎÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
(¾ÈÁö¿µ ¿¬±¸¿ø)