중국발호조로현대차, 모비스호실적전망



4분기 실적은 3분기에 이어 중국이 견인할 전망이다.

세제혜택폭 축소를 앞두고 4분기 중국 자동차 판매가 호조를 보인 결과 현대차, 현대모비스, 만도가 컨센서스를 상회할 전망이다.

다만 기아차는 믹스악화로 컨센서스에 소폭 미달하며, 위아는 기계부문 부진으로 컨센서스를 하회할 전망이다.

회사별 영업이익은 현대차 1조 5,581억원(OPM 6%, 컨센서스대비 +0.5%), 기아차 5,922억원(OPM 4.5%, -3.7%), 현대모비스 9,121억원(OPM 9%,+4.2%), 현대위아 786억원(OPM 4.2%, -11.7%), 만도 920억원(OPM 5.8%, +8.2%) 를 예상한다.



3분기파업여파로4분기미실현이익증가, 완성차이익개선폭제한



완성차 실적에서는 3분기 파업으로 인한 미실현이익 증가가 4분기 가동률 회복 효과를 제한할 전망이다.

미실현이익은 매출로 연결되지 않는 재고축적을 말한다.

3분기에 유례없이 극심했던 파업으로 공장판매가 부진해 보유재고를 활용한 리테일판매가 증가했다.

그 결과 현대차 3분기 영업이익에서 연결조정 항목이 5,460억원으로 급증한 바 있다.

4분기 재고축적이 예년과 같이 공격적으로 이루어지지 않았음을 감안해도 미실현이익은 현대차1,500억원, 기아차 800억원에 달할 전망이다.



2017년신흥시장반등에서찾는기회



2017년에는 중국, 유럽, 미국 등 주요 시장의 수요가 둔화되지만 신흥시장 수요개선이 예상된다.

이에 따라 글로벌 경쟁사 중 신흥시장 비중이 큰 현대기아차가 수혜를 입을 전망이다.

실제로 2016년에는 신흥시장으로 나가는 국내수출이 부진해 현대기아차 판매량이 역성장했다.

2017년에는 신규공장 가동, 현지전략차종/신규차종 출시로 판매량 증가세가 재개될 전망이다.

2017년 회사별 판매량은 현대차 507만대(+4.1% YoY), 기아차 311만대(+3.1% YoY)로 전망한다(공장판매 기준).



현대모비스최선호주유지, 기아차목표주가18% 하향



현대차는 제네시스 및 그랜저 판매확대로 믹스개선세가 지속될 전망이다.

완성차 선호주를 유지한다.

기아차는 불리한 신차싸이클(SUV 노후화, 소형차 출시)로 믹스가 악화되는 가운데 통상임금 판결에 따른 불확실성이 지속될 전망이다.

17년 예상 EPS를 14% 낮추고 목표 PER도 7.5배에서 7배로 하향해 목표주가를 50,000원으로 18% 하향한다.

모비스는 기존 핵심부품 성장 스토리 외에도 A/S 수익성이 물류투자로 기존 22% 수준에서 24.5%로 크게 높아질 전망이다. 자동차섹터 최선호주로 유지한다.

현대위아는 소형차 세제혜택 연장으로 중국 엔진공장 가동률 부진이 장기화되는 가운데, 기계부문도 경쟁심화로 수익성 악화가 이어지고 있다.

만도는 ADAS 개선이 이어지는 가운데 중국 수주의 양적/질적 개선이 중국 내 수익성 하락을 방어할 전망이다.



[현대차]



- 4분기 컨센서스 대비 매출액/영업이익/순이익 +4.3%/+0.5%/+9.1% 전망. 영업이익은 1조 5,581억원 예상(OPM 6%)

- 4분기 마케팅 비용이 증가하나(아이오닉 유럽 출시, 그랜저 국내 출시) 제네시스 G80과 신형 그랜저 효과로 ASP 및 수익성 개선

- 중국은 4공장에서 16년 10월 중순부터 신형 베르나 생산 개시. 16년 3만 5천대 판매될 전망. 17년 회사 판매목표는 15만대. 4공장에는 17년 연말에 중형 SUV 라인 추가

- 금융부문 손실은 16년 바닥을 지날 전망. 미국 인센티브가 관건이나 이를 공격적으로 늘리지 않을 전망



[기아차]



- 4분기 컨센서스 대비 매출액/영업이익/순이익 -2.1%/-3.7%/-4.3% 전망. 영업이익은 5,922억원 예상(OPM 4.5%)

- 멕시코 K3 판매 증가 및 신형 모닝 출시로 중소형세단 비중확대. SUV 노후화와 맞물려 판매믹스 악화되며 ASP 및 수익성 하락 전망(쏘렌토, 카니발 F/L은 각각 2H17, 18년)

- 17년 멕시코 공장은 미국 수요둔화로 당초계획인 30만대보다 낮은 23만대 생산 전망

- 통상임금 판결은 2월 이후 나올 전망. 판결 이후 이자부담 가중(1조원 판결에 지연이자율 15% 가정 시 연간 이자부담 1,500억원)



[현대모비스]



- 4분기 컨센서스 대비 매출액/영업이익/순이익 -2.4%/+4.2%/+9.3% 전망. 영업이익은 9,121억원 예상(OPM 9%)

- 물류투자로 A/S 수익성 본격개선구간 진입. 7월 유럽 중앙물류센터 완공, 11/12월 유럽/미국 재고통합관리 시스템 구축으로 부품공급기간 13일에서 7일로 단축, 재고보유개월 수도 20% 이상 줄어들 전망. 운반보관비와 A/S 재고자산은 A/S 수익성과 직결

- 신형 그랜저의 높은 ADAS 장착률이 쏘나타 F/L(17년 2월)로 연결될 것. 핵심부품개선

- 체코 램프공장(헤드. 리어 75만대) 17년 4월부터 가동. 유럽 내 타 OE 공략 본격화



[현대위아]



- 4분기 컨센서스 대비 매출액/영업이익/순이익 -8.3%/-11.7%/-21.8% 전망. 영업이익은 786억원 예상(OPM 4.2%)

- 자동차부문에서는 중국 소형차 세제혜택 연장으로 누 엔진 수요부진 지속. 기계부문도경쟁심화로 신규수준 부진. 수익성 악화 장기화

- 17년 외형성장이 기대되나(매출 +14.4% YoY) 예상 PER이 8.4배로 상대적 매력 저하



[만도]



- 4분기 컨센서스 대비 매출액/영업이익/순이익 +6.9%/+8.2%/+5.3% 전망. 영업이익은 920억원 예상(OPM 5.8%)

- 4분기 중국 매출 호조. 완성차 원가절감 노력에도 불구하고 수익성 지킬 수 있을 전망

- 자율주행 확산으로 ADAS 기능에 대한 소비자 선호도 증가. 신형 그랜저 사전계약 중 ADAS 풀옵션 선택비중이 29%로 대폭 상승. 법인수요 포함을 감안하더라도 높은 수준

- 16년과 마찬가지로 17년 1월 CES(전자제품박람회)에서도 자율주행 기술의 경연장이 펼쳐지면서, 만도에 긍정적인 흐름이 지속될 전망



