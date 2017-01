[데일리한국 이선아 기자] 쌍용자동차가 14년 만에 연간 최대 판매실적을 기록했다.쌍용차는 지난달 최대 월간 판매실적에 이어 지난해 연간 최대 판매실적을 기록했다며 2일 이같이 밝혔다.지난달 쌍용차는 전년 동월 대비 10.5% 증가한 1만6705대를 판매했다.연간 판매는 지난 2002년(16만10대) 이후 14년 만에 15만대를 돌파하며 전년 동기 대비 7.7% 증가한 15만 5844대의 역대 두 번째 실적을 달성했다.티볼리 브랜드는 전년 대비 34.7% 증가한 8만5821대의 판매실적을 올려 지난해 성장을 견인했다.티볼리 브랜드의 판매증가에 따라 연간 내수판매도 전년 동기 대비 3.9% 증가하며 2003년(13만1283대) 이후 13년 만에 10만대 판매를 돌파했다. 내수 판매는 2009년 이후 7년 연속 증가세다.티볼리 브랜드의 유럽과 중남미 이란시장에서의 판매 호조로 티볼리 수출물량은 전년 동기 대비 54.7% 증가했다. 전체 수출 실적도 전년 동기 대비 15.9% 증가했다.한편 쌍용차는 이달 한 달 동안 차종별로 무이자할부, 저리할부 등 다양한 구매 혜택을 제공한다.새롭게 출시하는 New Style 코란도 C 구매 고객에게 리어 스키드플레이트를 무상 장착해주며 일시불 및 정상할부로 구매할 경우 사이드&커튼에어백(40만원 할인)을 장착 지원한다.렉스턴 W를 일시불 및 정상할부로 구입하면 4WD 시스템(180만원 할인)을 지원하고, 티볼리 및 티볼리 에어는 ADAS 기술의 스마트 드라이빙 패키지의 50%(30만원 할인), 코란도 스포츠는 10년 자동차세 지원(285천원), 코란도 투리스모는 4WD 시스템 50%(100만원 할인)를 지원한다.New Style 코란도 C와 코란도 투리스모는 선수율 없이 3.9~4.9%(36~72개월)의 뉴 베스트 초이스 할부를 운영하며, 코란도 스포츠는 선수율 없이 3.9~4.9%(36~72개월)의 세이프티 저리할부와 구입 고객이 할부기간(6~48개월)과 유예율(0~80%)을 직접 결정해 납부할 수 있는 My Style Edge할부(선수율 10%, 3.9~4.9%)를 운영한다.티볼리 및 티볼리 에어도 선수율 없이 3.9%(48개월)의 세이프티 저리할부와 선수율 없이 4.9%(60~72개월)+30만원 할인의 해피 트와이스 저리할부를 운영하며, 렉스턴 W는 60개월 무이자할부(선수율 10%~30%)와 1.9% 60개월 초저리할부를 운영한다.차종별로 다양한 혜택을 주는 고객사랑 프로그램도 계속된다. 쌍용차 출고 경험(신차 기준)이 있는 고객 또는 보유 고객은 재 구매 대수에 따라 차종별로 무상보증 기간을 최대 5년/10만km 연장 또는 30만원을 할인해 주는 로열티 프로그램도 시행한다.노후 경유차 폐차 고객에게는 구입 차종별에 따라 최대 70만원을 지원하는 노후 경유차 지원 프로그램은 상당한 인기가 있을 것으로 예상된다.자세한 내용은 홈페이지(www.smotor.com)를 참고하거나 가까운 영업소 및 고객센터(080-500-5582)로 문의하면 된다.