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¢º Pitch - MERS ±âÀúÈ¿°ú°¡ ³¡³ ÈÄ ¿©°´ yield´Â ´Ù½Ã YoY ÇÏ¶ô¼¼°¡ ½ÃÀÛµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤, À¯°¡ »ó½Â°ú ´õºÒ¾î ¿ì·Á¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ë
- Á÷ÀüºÐ±â ¿ìÈ£ÀûÀÌ¾ú´ø ¸ÅÅ©·Î º¯¼ö°¡ Á¤¹Ý´ë·Î Çü¼º. ±â¸» ¿ø/$ È¯À²Àº QoQ 9.5% »ó½Â, Ç×°øÀ¯°¡´Â YoY »ó½Â¼¼·Î ÀüÈ¯
- 3»ç ¸ðµÎ 17³â Ç×°øÀ¯°¡ °¡Á¤ »óÇâÀ¸·Î ½ÇÀûÃßÁ¤Ä¡ ¹× ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÇÏÇâ. TP´Â ´ëÇÑÇ×°ø 2017E PBR 1.0x, ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 0.9x, Á¦ÁÖÇ×°ø PER 16x Àû¿ë
¢º Rationale - ´ëÇÑÇ×°ø: ¿©°´ºÎ¹® ¸ÅÃâ¾×Àº YoY À¯»çÇÑ ¼öÁØÀÎ ÇÑÆí, À¯·ùºñ¿ë »ó½ÂºÐÀ» È¹°ºÎ¹® ¸ÅÃâ¾× °³¼±(YoY +14%)À¸·Î ¸¸È¸. ¿ÜÈÈ¯»ê¼Õ½Ç ¾à 8,000¾ï¿ø ÃßÁ¤
- ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø: ÇòÁöºñ¿ë Ãà¼Ò·Î À¯·ùºñ´Â ¿©ÀüÈ÷ YoY ¾à 3.2% ³·Àº ¼öÁØÀÓ¿¡µµ, ¿©°´yield ¾à¼¼·Î YoY °¨ÀÍ ½ÃÇö Àü¸Á
- Á¦ÁÖÇ×°ø: ¾à 20% ¼öÁØÀÇ traffic Áõ°¡´Â Áö¼ÓµÇ°í ÀÖÀ¸³ª, ÇâÈÄ °æÀï½ÉÈ¿¡ µû¸¥ yield Çâ¹æÀ» ÁÖ½ÃÇÒ ÇÊ¿ä
(ÀÌÇÑÁØ ¿¬±¸¿ø)