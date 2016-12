[양선 기자] 27일 비에이치아이(083650)에 대해 하나금융투자 박무현, 전우제 연구원은 '수주가 살아나고 있다' 라며, 투자의견을 '매수', 목표주가는 5,000원으로 제시했다.



이에 두 연구원은 '2017년 동사의 예상 수주실적은 최소 5천억원 수준으로 예상된다. 이는 2016년 실적 대비 35% 가량 늘어나는 금액으로, 주력 분야인 HRSG 수주실적인 2천억원 가량 될 것으로 예상된다. 또한, 100MW급의 소형 PC보일러 수주와 복합화력 발전 플랜트의 AS 및 유지보수 관련 수주 실적도 기대된다' 라고 밝혔다.



또한 '동사 주가 수준은 2017년 PER 5.4배, 2018년 PER 3.8배로 추정되는데, ROE는 2016년9.0%에서 2017년 16.2%, 2018년에는 19.2%로 높아질 전망이다' 라고 덧붙여 설명했다.



끝으로 두 연구원은 동사의 향후 실적 전망에 대해 '동사의 2017년 실적은 매출액 4,325억원, 영업이익 246억원으로 영업이익률 5.7%로 전망된다. 2016년과 비교하면 매출액은 40.8% 늘어나며, 영업이익은 두 배 가까이 증가될 것으로 기대된다. 현재 수주잔고 7,100억원에서 2017년에 매출로 발생되는 금액은 3천억원 수준으로 예상, 이에 내년 상반기 수주실적이 늘어날수록 하반기 추가 매출실적이 기대된다' 라고 밝혔다.



▷ 관련 섹터 (셰일가스)

