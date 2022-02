스톰프뮤직 12·13일 ‘심포니 오브 메이플스토리’ 공연

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 국민게임 ‘메이플스토리’의 과거에서부터 현재까지의 역사를 음악으로 즐기는 콘서트가 열린다. 대형 스크린을 통해 메이플스토리 인게임 영상이 펼쳐지는 가운데 게임에 삽입됐던 음악을 60인조 풀편성의 오케스트라가 연주해 청각과 시각을 모두 만족 시켜준다.공연기획사 스톰프뮤직과 게임사 넥슨은 오는 3월 12일(토)과 13일(일) 서울 롯데콘서트홀에서 ‘심포니 오브 메이플스토리’을 연다. 게임은 물론 음악으로도 사랑받고 있는 국내 대표게임 메이플스토리의 과거부터 현재까지의 OST들을 모두 엮어 한 자리에서 들려주는 음악회다.메이플스토리는 2003년 론칭 이후 현재 1억8000만명 이상의 세계 유저 수를 보유하며 큰 사랑을 받고 있는 넥슨의 대표 온라인 게임이다. 이번 공연은 ‘Past and Present(과거와 현재)’라는 콘셉트로 준비됐다. 메이플스토리의 과거 OST에서는 예전에 게임을 즐기던 관객들의 추억을 소환하고, 현재 OST를 통해서는 지금 게임에 몰두하는 팬들의 모험을 경험할 수 있다.이번 공연은 밴드를 더한 60인조 편성의 스톰프뮤직 ‘아르츠심포니오케스트라’가 풍성한 사운드를 선사한다. 또한 인천시립교향악단 차세대 지휘자 데뷔 콘서트를 지휘하고, 코원필 오케스트라 예술감독을 맡고 있는 젊은 지휘자 최현이가 포디움에 선다.1부에서는 메이플스토리의 과거 OST를 엮어 ‘Above the Treetops’ ‘The Temple of Time’ ‘The Lake of Oblivion’ 등의 친숙한 곡들을 연주한다. 2부는 현재 OST를 엮어 게임에서 즐기던 음악을 무대에서 직접 연주하는 생생한 사운드로 감상할 수 있다. 연주와 더불어 대형 스크린에서 인게임 영상을 상영해 보다 몰입감 있게 공연을 즐길 수 있다.메이플스토리 첫 공연은 지난 2018년 예술의전당 콘서트홀에서 열렸다. 당시 공연은 13분 만에 전석 매진됐다. 그리고 최근 공식 유튜브 채널에 인기 OST를 1시간 버전으로 편곡한 ‘메이플레이리스트’ 게시글을 업로드해 지속적으로 큰 호응을 얻는 등 OST에 대한 관심 또한 높다. 이번 ‘심포니 오브 메이플스토리’ 공연을 통해 메이플스토리 OST콘서트를 기다리던 팬들에게 큰 감동을 선물할 것이다.티켓은 5만~9만원이며 롯데콘서트홀, 인터파크, 티켓링크에서 예매할 수 있다.