2월27일 금호아트홀 연세서 ‘환상의 태양’ 두 번째 콘서트

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 피아니스트 이재완의 프란츠 슈베르트(1797~1828) 탐구생활 두 번째 콘서트가 열린다. 한 명의 작곡가에 초점을 맞춘 포커싱 음악회를 진행하고 있는 그는 지난해에 이어 올해도 ‘가곡의 왕’이 남긴 명품 피아노곡을 들려준다.이재완은 오는 2월 27일(일) 오후 7시 30분 금호아트홀 연세에서 ‘환상의 태양(Die Nebensonnen)’이라는 타이틀로 피아노 리사이틀을 계속 이어간다. 지난해 한 번(10월 30일) 열렸고 올해 두 번(2월 27일·6월 26일)을 계획하고 있다.이번 음악회에선 피아노 소나타 20번(Piano Sonata No.20 in A Major, D.959)과 3개의 소품곡(3 Klavierstucke, D.946)을 들려준다. 1951년 오스트리아 출신의 음악 연구가 오토 에리히 도이치는 슈베르트의 모든 작품을 연대순으로 정리했고, 그의 이름의 이니셜을 딴 도이치 번호(D.)는 슈베르트 작품 번호로 널리 통용된다.20번은 슈베르트 최후의 소나타 3곡(19번, 20번, 21번) 중 가장 따뜻하고 명랑한 선율이 돋보인다. 베토벤의 열렬한 추종자였던 슈베르트가 악성의 혼을 계승해서 완성한 걸작이다. 그만큼 이 작품에는 베토벤의 영향이 짙게 드리워져 있다. 이재완은 슈베르트와 베토벤의 이런 관계에 초점을 맞춰 작품을 해석할 것으로 보인다.겨우 31년의 짧은 삶을 살다간 슈베르트는 많은 리트(독일 예술가곡)를 남겼다. 가장 유명한 작품 중 하나가 ‘안녕히 주무세요(Gute Nacht)’ ‘보리수(Der Lindenbaum)’ ‘거리의 악사(Der Leiermann)’ 등 모두 24곡으로 이루어진 ‘겨울 나그네(Die Winterreise)’다. 빌헬름 뮐러의 시에 곡을 붙였다. 이 연가곡집의 23번째 노래가 ‘환상의 태양’인데, 이재완은 여기서 음악회 제목을 따왔다.북유럽과 캐나다 북쪽지방에서는 아침 해나 저녁 해가 가끔 3개로 보일 때가 있다. 가운데 해는 크고 좌우 양쪽의 해는 작게 보이는데, 추운 겨울날 대기상에 있는 얼음입자의 빛산란 때문에 생기는 현상이다. 우리말로는 ‘환일(幻日)’, 영어로는 ‘Mock Sun(가짜 해)’ ‘Sun Dog(강아지처럼 따라 다니는 해)’, 독일어로는 ‘Die Nebensonnen(옆에 있는 해·환상의 태양·환영의 태양)’이라고 부른다.“하늘에 해가 세 개 뜬 것을 보았네. 오랫동안 뚫어지게 보았지. 해들 역시 꼼짝 않고 나를 바라보네. 마치 나에게서 떠나고 싶지 않은 듯이. 아 슬프다! 너희는 나의 태양이 아니란다. 차라리 다른 사람의 얼굴을 비추어다오. 그래, 이전에 내게도 태양이 세 개였지만, 지금은 그 가장 좋던 두 개가 이미 지고, 그 셋째마저 끝내 지고 말았네. 그래도 어두워지면 좀 더 편안해 지려나.”이재완은 노랫말 속 ‘세 개의 해’에서 슈베르트가 세상을 떠난 1828년에 연속해서 작곡한 마지막 3개의 피아노 소나타(‘D.958’ ‘D.959’ ‘D.960’)를 떠올렸다. 그래서 이 소나타를 한곡씩 차례씩 들려주는 세 차례의 ‘환상의 태양’ 음악회를 기획했고, 지난해 공연에서 먼저 피아노 소나타 21번(Piano Sonata No. 21 in B Flat Major, D.960)을 연주했다.이재완은 솔로이스트, 반주자, 실내악 연주자로 다양한 무대에서 뛰어난 음악적 역량을 선보이며 국내 피아노계의 젊은 유망주로서 주목받고 있다. 서울예고를 거쳐 연세대 음대 기악과를 졸업했다. 독일로 건너가 Universitat der Kunste Berlin에서 피아노 전공(Diplom)을, Folkwang Hochschule Essen에서 피아노 전공(Konzertexamen)과 실내악 전공(Kammermusikexamen)을 취득했다.국내외 콩쿠르를 석권하고 유수 오케스트라와의 협연·초청연주, 독주회와 음원발매 등 다양한 영역에서 폭넓은 음악 활동을 계속하고 있다.이화여대 초빙교수 및 가천대, 목원대, 숙명여대, 연세대, 전남대, 조선대, 추계예술대, 협성대 강사를 역임했다. 현재 중앙대, 부산대, 성신여대, 예원, 서울예고, 선화예고, 계원예중·고에 출강해 후학양성에 힘쓰고 있다. 또한 Piano Duo Berlin, Piano Trio Sempre, Ensemble Esprit의 피아니스트로 꾸준한 연주 활동을 이어가고 있다.오는 2월 27일 콘서트 티켓은 3만원이며 인터파크에서 예매할 수 있다.