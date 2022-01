2월11일 예술의전당 공연...자유로운 퍼포먼스 등 선사

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 국내 유일 청년 브라스밴드 ‘아르테늄’이 세계 최정상 브라스밴드 ‘코리밴드’의 수석 뮤지션 톰 허친슨과 협연한다. 톰 허친슨은 국내 첫 내한 공연이다.아르테늄은 오는 2월 11일(금) 오후 7시 30분 예술의전당 콘서트홀에서 ‘Brass Movement’라는 타이틀로 음악회를 연다. 윤성현이 지휘봉을 잡는다.이번 공연에서는 코리밴드(The Cory Band)의 수석(Principal) 톰 허친슨이 협연한다. 1884년 영국 웨일즈 론다 밸리에서 처음 시작된 코리밴드는 화려한 기교와 테크닉, 환상적인 퍼포먼스와 역동적인 음악을 보여주고 있다. 다양한 연령대와 배경을 가진 음악인들로 구성돼 항상 최고의 연주를 위해 최선의 노력을 다하고 있으며 10년 연속 브라스밴드 랭킹 1위를 차지하며 역사상 최고로 인정받고 있다.협연자 톰 허친슨은 15세에 영국 국립청소년 브라스밴드 솔로 코넷에서 활동했고 세계적인 브라스밴드 블랙다이크밴드(Black Dyke Band)에 합류해 리피아노(Repiano)를 연주했고 18세에 솔로 코넷으로 승격, 4년여 동안 블랙다이크에서 브리티시 오픈, 내셔널 챔피언십 등 우승에 기여했다. 2009년 21세에 코리밴드 수석으로 초대됐으며 현재의 코리 밴드를 세계 최정상 팀으로 도약시킨 주역이다.현재 영국 웨일즈 음악전문대학 RWCMD 교수로 재직 중이며 베슨 및 데니스 윅 아티스트, Ev-Entz Music 스페셜리스트로 활동하고 있다. 또한 2012년과 2015년 ‘Bans player of the year Award’를 수상했으며, National Youth Brass Band of Wales, National Children’s Brass Band of Great Britain의 강사로 출강하는 등 다양하고 활발한 활동을 하고 있는 최정상 연주자다.‘아르테늄 브라스밴드’는 예술(Arte)과 ‘울림이 아름다운’이라는 뜻을 가진 유포니움(Euphonium)의 합성어로, 화음을 이루어 음악을 완성시키는 브라스밴드의 성향을 담아 금관악기의 아름다운 울림으로 예술을 가공한다는 의미를 담고 있는 청년예술단체다.이번 무대에서 선보일 공연 타이틀 ‘Brass Movement’의 ‘무브먼트(Movement)’는 교향곡, 협주곡, 실내악곡 등에서 사용되는 음악적 의미와 사전적 의미인 ‘움직이다’ ‘이동하다’의 이중적인 의미를 포함하고 있다. 브라스밴드 고유의 음악적 색깔을 담아 4개의 테마로 나누어 금관악기의 화려하고 웅장한 사운드와 함께 다양한 퍼포먼스와 무대전환을 이룬다. 또한 그에 따라 변하는 사운드의 변화, 브라스밴드에서만 볼 수 있는 무대연출을 극대화한 아르테늄 브라스밴드의 고유공연 콘텐츠로 청년예술인들이 전하는 브라스밴드만의 매력을 만날 수 있다.클래식 공연장에서 연주자가 무대 위에서 움직이는 것은 공연 특성상 어려운 부분이 있었으나 브라스밴드는 공연 프로그램에 따라 무대전환, 연주자의 이동 등이 자유로워 퍼포먼스와 무대전환으로 인한 공연의 사운드 변화와 연출효과 등이 극대화되며 오직 브라스밴드에서만 보여줄 수 있는 연출을 관객들에게 보여주고자 한다.‘아르테늄’을 창단한 ‘에임 아츠앤컬처’는 2015년 설립됐으며 국내에선 생소한 브라스밴드를 널리 알리며, 새로운 문화 공연브랜드로 자리 잡아 가고 있다. ‘에임 아츠앤컬처’는 2018년 한국문화예술회관연합회 ‘공연예술 유통 활성화’ 국내 우수프로그램, 2019년 한국문화예술위원회 ‘공연예술 중장기창작지원’, 2020년 한국문화예술위원회 ‘신나는 예술여행’, 서울문화재단 ‘공연장 상주단체육성지원사업’에 선정돼 유망 청년예술단체로 성장하고 있다. 또한 2021년 서울시 전문예술단체 지정을 받는 등 현재 활발한 활동을 이어나가고 있다.오는 2월 11일 예술의전당 콘서트홀 ‘Brass Movement’를 시작으로 다음 날인 12일 톰 허친슨이 진행하는 마스터 클래스 또한 진행된다. 서울 서초구 필하모니아 홀에서 진행되며 마스터 클래스뿐만 아니라 공연까지 다채롭게 진행될 예정이다. 또한 이번 공연을 시작으로 오는 8월 코리밴드가 내한해 아르테늄 브라스밴드와 합동 공연을 선보일 예정이다. 이와 더불어 소규모 앙상블 공연과 마스터 클래스를 함께 진행한다.티켓은 1만~5만원이며 예술의전당과 인터파크 티켓에서 예매할 수 있다.