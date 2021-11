올댓클래즈 12월30일 ‘Winter Wonderland’ 콘서트...소셜베뉴라움 아듀2021 선사

김재원·브랜든최 등 다양한 클래식·재즈곡 등 연주

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 클래식과 재즈를 넘나들며 다양한 공연을 선사하는 ‘올 댓 클래즈’가 2021년을 마무리하는 낭만 콘서트를 준비한다.소셜베뉴 라움은 오는 12월 30일(목) 오후 8시 올댓클래즈의 ‘Winter Wonderland’ 콘서트를 개최한다.올댓클래즈는 클래식과 재즈, 크로스오버 등 장르의 경계를 넘어 연주자와 관객이 함께 좋은 음악을 공유하자는 취지 아래 탄생한 팀이다. 여기서 ‘클래즈’는 클래식과 재즈의 합성어이자 신조어다.피아니스트 김재원이 기획해 2018년 창단 공연 후 매년 관객과 만났으나 지난해에는 코로나19로 취소된 바 있다. 따라서 이번 공연은 올댓클래즈의 세 번째 정기공연으로, 2년 만에 팬들과 만나게 돼 더욱 특별한 의미를 갖는다.이번 ‘Winter Wonderland’ 콘서트에서는 색소폰 브랜든 최를 비롯해 피아노 김재원, 플루트 박예은, 클라리넷 김우연, 드럼 조한샘, 콘트라베이스 김종호 등 국내 최고 클래식·재즈 연주자들로 구성된 올댓클래즈 멤버 전원이 함께 크리스마스와 겨울을 주제로 서정과 낭만이 어우러진 무대를 선물한다.재즈 연주곡 ‘Let it Snow’ ‘Alice in Wonderland’, 케니 지의 ‘Loving You’, 조지 거슈윈의 ‘Fantasy on Porgy and Bess’ ‘Prelude’, 클로드 볼링의 ‘Irlandaise’ ‘Baroque and Blue’ 등을 새롭게 편곡한 버전으로 연주해 프로그램을 더욱 풍성하게 꾸렸다.또한 MBC 경연 프로그램 ‘위대한 탄생’ 톱3 출신의 전은진도 스페셜 게스트로 참여해 ‘Santa Tell Me’와 ‘O Holy Night’ 등의 캐럴로 성탄 선물을 전할 예정이다.여기에 지난 3월 발표한 브랜든 최의 앨범 타이틀곡이자 김재원이 작곡한 ‘The Saxophonist’도 들려준다. 비대면 공연이 아닌 오프라인 무대에서 최초로 선보이는 2중주에 벌써부터 기대감이 높아지고 있다.공연 후에는 올댓클래즈와 함께 하는 애프터 파티도 기다리고 있다. 아티스트의 표정과 숨소리까지 나눌 수 있는 스페셜 스테이지에서 열리는 파티인 만큼 올댓클래즈는 팬들을 향한 그리움을 풀어내고, 팬들은 보다 가까이 다가갈 수 있는 따뜻한 시간이 될 것이다.플루티스트 박예은은 “지난 2년간 코로나 때문에 연주가 취소되거나 온라인으로 대체되기도 했고, 객석간 거리두기 등으로 인해 관객의 에너지를 직접적으로 받을 기회가 많이 줄어 늘 아쉬웠다”면서 “이번 공연에서 모처럼 클래식과 재즈를 아끼는 분들과 교감하며 연주할 수 있을 것 같아 12월 30일이 기다려진다”고 말했다.또한 피아니스트 김재원은 “2021년을 마무리하며 그동안 올댓클래즈가 하고 싶었던 이야기들을 연주에 담고 풀어내고자 한다”며 “음악 본연의 감동을 온전히 느낄 수 있도록 열심히 준비하고 있으니 관객들에게는 위로가 되는 시간이 되었으면 좋겠다”는 바람을 비췄다.올댓클래즈의 ‘Winter Wonderland’ 티켓은 20만원(콘서트+디너)과 10만원(콘서트)이며 라움 공식 홈페이지, 인터파크, 클립서비스에서 예매할 수 있다.