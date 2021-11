이탈리아 3인조 팝페라 그룹 '거장의 14곡 수록' 헌정앨범 발매

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] ‘일 볼로의 목소리’에 실려 엔니오 모리코네의 영화음악이 흐른다. 이탈리아 출신의 3인조 팝페라 그룹 ‘일 볼로(Il Volo)’는 영화음악의 거장 엔니오 모리코네에게 바치는 헌정앨범 ‘Il Volo Sings Morricone’를 5일 발매했다.‘비행(The Flight)’이라는 뜻의 ‘일 볼로’는 피에로 바로네, 이그나치오 보셰토, 지안루차 지노블레 세 사람으로 구성됐다. 2010년 슈퍼 루키로 데뷔한 후 명실상부 세계 최고의 팝페라 그룹으로 자리매김했다.‘일볼로, 모리코네를 노래하다’라는 뜻의 이번 앨범은 가장 주목받는 팝페라 그룹이 20세기를 대표하는 영화음악가에게 헌정했다는 점에서 의미가 깊다. 일볼로와 엔니오는 인연이 깊다. 일볼로는 지난 2011년 이탈리아에서 진행된 엔니오 모리코네 콘서트에서 엔니오의 지휘에 맞춰 ‘E Piu Ti Penso(당신을 생각할수록)’를 부른 바 있다. 영화 ‘Once Upon A Time In America(원스 어폰 어 타임 인 아메리카)’와 ‘Malena(말레나)’에 나오는 ‘Deborah’s Theme(데보라의 테마)’ 등의 선율에 이탈리아어 가사를 붙인 곡이다.당시의 인연을 이어가듯 이번 앨범에는 엔니오의 아들인 안드레아 모리코네가 작사에 참여한 신곡 ‘I Colori Dell’amore’ 등을 포함해 모두 14곡이 수록됐다. 여기에 엔니오의 오랜 벗 ‘로마 신포니에타 오케스트라’가 연주를 함께해 앨범에 힘을 더했다.거장의 명성에 걸맞게 ‘Il Volo Sings Morricone’에는 우리 귀에 익숙한 곡들이 가득하다. 영화 ‘The Good, The Bad and The Ugly(석양의 무법자)’ ‘Cinema Paradiso(시네마 천국)’ ‘Once Upon A Time In America(원스 어폰 어 타임 인 아메리카)’ 등의 OST와 더불어 국내 음악인들이 사랑하는 ‘Nella Fantasia(환상 속에서)’ 등을 담았다.일볼로는 가장 대중적이면서도 가장 예술적인 엔니오의 음악을 그들만의 방식으로 해석하는데 집중했다. 그들은 “거장의 작품을 재해석하는 것은 우리에게 영광인 동시에 막중한 책임감이기도 했다”며 원곡의 가치를 훼손하지 않기 위해 고심했음을 밝혔다.