서울챔버뮤직소사이어티 ‘위로’ 콘서트...플루트·하프·첼로·퍼커션 11월21일 이색적 케미

조성현·시반 마겐·박진영·김은혜 최고의 앙상블 ‘최고의 실내악’ 선사

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 조성현(플루트), 시반 마겐(하프), 박진영(첼로), 김은혜(퍼커션)로 구성된 ‘서울챔버뮤직소사이어티’가 따뜻한 위로의 음악을 선사한다. 데이비드 브루스의 ‘비의 위로’, 길라드 코헨의 ‘도아와 마사’, 슈베르트의 ‘그대는 나의 안식’ 등으로 코로나에 지친 몸과 마음에 힐링을 선물한다.서울챔버뮤직소사이어티는 오는 11월 21일(일) 오후 2시 예술의전당 IBK챔버홀에서 ‘비의 위로’라는 타이틀로 콘서트를 연다.서울챔버뮤직소사이어티는 멤버가 붙박이로 고정돼 있지 않고 그때 그때 개최하는 음악회의 테마에 맞춰 최고의 앙상블로 구성된다. 첼리스트 박진영이 음악감독을 맡아 전체 공연을 기획하고 있다. 박진영은 며칠전 오스트리아의 카메라타 잘츠부르크 챔버오케스트라의 수석 첼리스트로 선임됐다.이번 공연은 코로나19 때문에 우리의 삶이 한순간에 무너졌지만 최근 들어 다시 예전의 활기를 되찾는 분위기에 맞춰 음악팬들에게 위로를 선물하는 마음을 담았다. 다시 일어설 수 있는 힘을 주는 위안의 힐링음악으로 프로그램을 짰다.가장 눈길을 끄는 곡은 이번 공연의 타이틀이기도 한 데이비드 브루스의 ‘비의 위로(The Consolation of Rain)’다. 김효근의 가곡 ‘내 영혼 바람 되어’의 노랫말로 쓰이기도 한 메리 엘리자베스 프라이의 시 ‘내 무덤에 서서 울지 마오(Do not stand my grave and weep)’에서 영감을 얻어 만들었다.이 작품은 작곡가 자신이 세상을 떠났을 때 남아있는 유족들이 자연에서 위로를 얻기를 바라는 마음을 담고 있으며, ‘어두운, 먼(1악장)’ ‘온화한, 부드러운(2악장)’ ‘감각적이며 그윽한(3악장)’ ‘장난스러운(4악장)’ ‘온화한, 위로가 되는(5악장)’으로 각각의 제목이 붙은 다섯 개의 악장으로 구성돼있다.이스라엘 출신의 작곡가 길라드 코헨의 작품인 ‘도아와 마사(Doaa and Masa)’는 이번 공연에서 하프를 연주하는 시반 마겐에게 헌정된 곡으로 이번에 국내 초연한다.바다 위를 표류하던 난민들의 실제 이야기에서 모티브를 얻어 작곡했다. 시리아 난민 500여명을 태우고 떠돌던 배가 난파돼 11명만 살아남았는데 그 중 2명이 도아와 마사다. 도아는 약혼자와 함께 떠났지만 배가 침몰하면서 안타깝게 연인을 잃었고, 그 위험한 상황 속에서도 생모를 잃은 18개월 된 어린 여자아이 마사의 목숨을 구했다. 작곡가는 사랑하는 사람이 눈앞에서 죽는 모습을 보고도 구명보트에서 나흘을 버티면서 모르는 사람의 딸까지 살렸던 도아의 심정을 헤아려보며, 조국을 떠나다 생명을 잃은 모든 사람들을 애도하는 곡을 썼다.그 뒤를 잇는 곡은 슈베르트의 가곡 ‘그대는 나의 안식(Du bist die Ruh)’이다. 19세기의 엄청난 피아노 비르투오조였던 리스트의 편곡을 시반 마겐이 하프로 옮긴다.또한 바흐의 인생에 대한 넓은 지혜를 품고 있는 ‘플루트와 콘티누오를 위한 소나타’와 라벨·살제도의 ‘비올라, 하프, 플루트를 위한 소나타(Sonatine en Trio)’도 연주한다.서울챔버뮤직소사이어티는 2019년 클라라 슈만 탄생 200주년을 기념해 ‘낭만’이라는 주제로 소프라노 임선혜, 바이올리니스트 조진주, 첼리스트 박진영, 그리고 피아니스트 김규연이 첫 번째 공연을 선보였다.2020년에는 ‘죽음과 시간의 끝’이라는 주제로 클라리네티스트 채재일, 바이올리니스트 데이빗 맥캐롤, 첼리스트 박진영, 그리고 피아니스트 김태형이 두 번째 무대를 꾸몄다.그리고 올해 세 번째 공연에 이어 내년에는 ‘우정이란: 가장 가까운 사람들을 위해 쓰인 곡들’이라는 주제로 바이올리니스트 김수연과 데이빗 맥캐롤, 비올리스트 이한나, 그리고 첼리스트 박진영이 준비한다.서울챔버뮤직소사이어티의 세 번째 공연 ‘비의 위로’ 티켓은 3만5000원~4만5000원이다.