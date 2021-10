생초짜도 플루트로 15곡 연주...예술취미발견 플랫폼 ‘파도’ 온라인교육 오픈

‘박예은의 올인원 플루트 클래스’ 11월 와디즈서 론칭

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 문화·예술이 끼치는 영향력, 그리고 문화·예술 교육의 중요성과 관심이 날로 증가되고 있다. 하지만 예술, 특히 음악은 현재까지도 도제식 교육이 주를 이루고 있기에 대중의 관심에 비해 ‘접근 허들’이 높은 분야다.이런 진입장벽을 무너뜨리는 ‘한방’이 탄생했다. 바로 예술취미발견 플랫폼 ‘파도’다. ‘파도’는 취미생들에게 적합한 악기 공급 및 AS를 담당하는 악기사와의 연결, 온라인 강의 영상과 악보·반주음원까지 모두 제공해 처음 음악 취미를 접하는 입문자들도 손쉽게 양질의 음악 교육을 받을 수 있도록 하는 올인원(all in one) 플루트 클래스를 와디즈에서 론칭한다고 29일 발표했다.‘박예은의 올인원 플루트 클래스’는 음악을 배운 적이 없어도 누구나 손쉽게 플루트를 즐길 수 있도록 기초부터 시작해 총 15개 이상의 곡을 완성할 수 있는 온라인 플루트 VOD 클래스다. 클래스는 음악에 대한 기초 이론, 플루트의 역사와 구조, 플루트 관리법과 주법, 플루트 조율법 등으로 구성돼 있다.강의를 준비한 플루티스트 박예은은 예원학교 재학 중 프랑스로 건너가 파리 국립음악원 플루트 최고연주자 과정과 피콜로 전문연주자 과정을 졸업했다. 귀국 후 현재 양주시립교향악단 수석, WE 필하모닉 오케스트라 수석, 플루트 앙상블 플루트랩, 올댓클래즈 멤버로 활발한 연주활동을 하고 있다. 또한 성신여자대학교에 출강해 후학 양성에도 힘쓰고 있다.‘박예은의 올인원 플루트 클래스’는 현재 와디즈에서 오픈을 준비 중이며 오는 11월 8일부터 약 2주간 본펀딩을 진행할 예정이다.모든 리워드에는 동영상 강의, 악보, 반주 음원이 포함돼 있으며 리워드 종류에 따라 자신에게 맞는 악기를 선택할 수 있게끔 구성됐다.예술취미 클래스를 제공하는 파도는 예술 교육 시장의 진입 장벽을 낮추고 온·오프라인의 균형적인 예술 교육 콘텐츠를 제공하는 플랫폼으로 지난 9월 와디즈에서 ‘로즈쌤의 댄스 클래스’를 213% 초과 달성으로 성공시켜 현재 펀딩에 참여한 서포터들에게 온·오프라인 방송댄스 클래스를 제공하고 있다. 또한 동시에 와디즈에서 ‘허종훈 의 호흡-발성-노래 완성 클래스’ 펀딩을 진행 중이며 현재 1086% 이상의 달성률을 보이고 있다.파도는 ‘예술은 즐겁게’라는 콘셉트로 언제 어디서나 누구든 예술 교육을 접할 수 있도록 해 ‘예술은 어렵다’라는 인식을 해결하고 다양한 예술 강의를 통해 보는 예술에서 경험의 예술로 개인의 라이프에 스며드는 ‘가까운 예술’을 실현시켜 많은 사람들이예술을 발견하고, 취미를 발견하고, 나를 발견하는, 배움에서 활용까지 모두 아우르는 아트테이너(Art+Entertainer)로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.파도에서는 방송댄스, 보컬, 피아노, 바이올린, 플루트, 시나리오 강의를 만날 수 있으며 예술 분야를 더 확장하여 전문성을 기반으로 하는 취미 강의를 제공한다.