한국어 서비스 인터랙티브 마이크로사이트 론칭

올해 주제곡 ‘Burn It All Down’탄생비화 소개

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 세계 최대 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)가 다가오는 ‘2021 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(2021 LoL World Championship)’을 기념해 음악 및 e스포츠 팬들을 위한 다채로운 음악 관련 콘텐츠를 선보인다고 30일 밝혔다.스포티파이는 라이엇 게임즈와 협업해 이번 2021롤드컵 주제곡인 미국 록 밴드 파리스(PVRIS)의 ‘Burn It All Down’을 중심으로, 전 세계 음악 및 e스포츠 팬들을 위한 인터랙티브 마이크로사이트를 론칭했다.이 사이트는 주제곡의 제작 과정 및 비하인드 스토리와 함께 한국팀 ‘담원 기아’ 소속 프로게이머 ‘쇼메이커(ShowMaker)’ 허수가 주인공 중 한명으로 등장하는 뮤직비디오와 스토리라인을 조명한다.또한 사이트를 둘러보며 쇼메이커를 비롯해 유럽 LEC, 중국 LPL 등 지역별 리그를 대표해 대회에 출전하는 레클레스(Rekkles), 재키러브(JackeyLove) 등 총 3명의 프로 선수들에 대한 흥미로운 정보 역시 확인할 수 있다. 이뿐만 아니라 이들이 상황별로 큐레이션한 곡들을 발견하고 스포티파이 계정과 연동해 나만의 2021롤드컵 플레이리스트를 만들 수도 있다.라이엇 게임즈가 선보이는 이번 글로벌 인터랙티브 마이크로사이트는 스포티파이가 서비스 중인 178개국에서 데스크톱 및 모바일로 접속 가능하며, 한국어·영어·스페인어로 언어 설정이 가능하다.이 밖에도 스포티파이는 ‘리그 오브 레전드 공식 허브’를 통해 리그 오브 레전드 공식 플레이리스트(League of Legends Official Playlist)를 선보인다. 지역별 리그 팀들이 선정한 곡들로 구성된 글로벌 공식 플레이리스트에는 한국의 담원 기아, T1, 젠지 e스포츠, 한화생명e스포츠가 추천하는 국내 아티스트들의 음원도 포함됐다.한편 스포티파이는 지난해 8월 라이엇 게임즈와 글로벌 파트너십을 체결, 최초의 리그 오브 레전드 공식 글로벌 오디오 스트리밍 파트너로서 다양한 콘텐츠를 선보여왔다. 지난해 8월 리그 오브 레전드 공식 허브를 오픈하며 게임 관련 다채로운 플레이리스트를 론칭했으며, 지난해 10월에도 2020롤드컵 기념 마이크로사이트를 구축해 다양하고 색다른 음악 콘텐츠를 소개했다.2021 롤드컵은 오는 10월 5일부터 11월 6일까지 아이슬란드 실내 스포츠 경기장에서 진행된다.