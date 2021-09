10월15일 롯데콘서트홀서 카쉬프 ‘더 퀸 심포니’ 연주

티켓수익금은 베트남 퐁니퐁넛 마을 어린이 위해 기부

민병무 기자

[데일리한국 민병무 기자] 코로나 시기에도 감동적인 연주와 따뜻한 자선행보를 꾸준히 이어나가고 있는 참 필하모닉 오케스트라가 ‘더 퀸 심포니(The Queen Symphony)’를 국내 초연한다.작곡가 겸 지휘자 톨가 카쉬프가 영국 록밴드 퀸의 히트곡들에 흐르는 멜로디를 활용해 만든 교향곡이 이번 공연을 위해 특별히 결성된 참 프로젝트 합창단의 섬세하고 웅장한 목소리와 함께 울려 퍼진다.또한 폴란드 작곡가 헨리크 고레츠키의 교향곡 ‘슬픔의 노래’를 메조 소프라노 김선정이 독창자로 나서 역시 최고의 무대를 선보인다.임형섭이 지휘하는 참 필하모닉 오케스트라는 오는 10월 15일(금) 오후 8시 롯데콘서트홀에서 제4회 정기연주회 ‘레퀴엠 프럼 더 퀸 심포니(Requiem from the Queen Symphony)’를 연다.사회와 역사의 아픔에 공감하는 음악인들이 모인 참 필하모닉 오케스트라는 창단 이후 모든 정기연주회를 자선음악회로 진행하고 있다. 지휘자, 솔리스트를 비롯한 모든 오케스트라 단원이 출연료를 받지 않고 공연 수익금은 전액 기부하고 있다.그동안의 성과도 빛났다. 창단 1년 만에 10명의 시각장애인에게 빛을 찾아주었고, 7명의 청각장애인에게 소리를 되찾아주었다. 또한 한국에 살고 있는 심장병을 앓고 있는 몽골인 유아의 수술비를 지원해 ‘힘찬 심장’을 선물했다.이번 콘서트에서 가장 관심을 끄는 작품은 한국에서 처음 연주되는 ‘더 퀸 심포니’. 영국의 작곡가 톨가 카쉬프가 퀸의 명곡에 흐르는 선율을 빌려 교향곡으로 탄생시켰다. 팝음악과 클래식음악의 케미를 보여주는 곡이다.모두 6악장으로 구성돼 있으며, 우리 귀에 익숙한 ‘Bohemian Rhapsody’ ‘Radio Gaga’ ‘We are the Champions’ 등의 멜로디가 중간 중간 흐른다. 특히 이번 공연을 위해 특별 결성한 참 프로젝트 합창단까지 가세해 대규모 무대를 연출한다. 작곡가 카쉬프는 기억, 추모, 화해에 관한 메시지를 담기 위해 레퀴엠(진혼곡) 가사를 노랫말로 차용했다.‘더 퀸 심포니’에 앞서 연주하는 고레츠키의 제3번 교향곡 ‘슬픔의 노래(Symphony of Sorrowful Songs)’는 2차 세계대전 중 아우슈비츠에서 학살당한 폴란드 국민들의 영혼을 위로하는 곡이다. 현대 음악으로는 이례적으로 빌보드 클래식 차트 38주 연속 1위를 기록했으며 세상에서 가장 슬픈 클래식 중 하나로 손꼽힌다.이번 공연에서 메조 소프라노 김선정과 연주하는 3악장은 유태인 소녀가 가스실로 끌려가기 전 부르는 2악장의 한 맺힌 탄식에 화답하는 노래다. 어디서 왜 죽었는지도 모르는 아들의 죽음을 겪은 어머니의 애끊는 심정이 가득하다. 원곡의 폴란드어 가사를 김선정이 직접 우리말로 번역해 부른다.김선정은 체코 프라하 극장에서 데뷔 후 독일 여러 지역 시립 극장의 오페라 주역을 맡았다. 현재 국내 오페라 주역, 교향악단 및 합창단 협연 활동을 활발히 이어가고 있다. 김선정은 ‘참 음악 친구들’의 일원으로 지난 2018년 제주 4·3 사건 추념 음악회부터 참 필하모닉 오케스트라와 함께하고 있다.이번 음악회도 아름다운 마음이 흐른다. 참 필하모닉 오케스트라는 티켓 수익금을 베트남 퐁니퐁넛 마을 어린이들을 위해 기부한다. 퐁니퐁넛 마을에는 정수시설조차 제대로 갖춰지지 않은 학교가 많다. 아이들이 깨끗한 물을 마실 수 있도록 정수시설 등 등 다양한 지원을 펼친다.티켓은 2만~8만원이며, 인터파크와 롯데콘서트홀 웹사이트에서 예매할 수 있다. 참 필하모닉 오케스트라는 음악회는 참석 못하지만 기부에 동참하고 싶은 사람들을 위해 ‘마음보내기석’을 운영해왔다. 하지만 이번 연주회는 시스템상 어려움이 있어 마음보내기석은 판매하지 않는다.