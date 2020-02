천현빈 기자

그룹 방탄소년단(BTS)의 네 번째 정규앨범이 마침내 공개된다.오늘(21일) 오후 6시 방탄소년단은 정규 4집 '맵 오브 더 소울 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 전세계에 동시 발매한다. 이번 앨범은 '맵 오브 더 소울'(MAP OF THE SOUL) 연작의 두 번째 음반이다. 지난해 4월엔 미니앨범 ‘맵 오브 더 소울 : 페르소나’가 발매됐다.이번 방탄소년단의 정규 4집은 총 20개의 곡이 수록돼 있다. 특히 ‘맵 오브 더 소울’ 연작을 통해 각 멤버들이 진정한 자아를 찾기 위한 여정을 표현한다.멤버 RM의 솔로곡 ‘인트로 : 페르소나’가 첫 시작을 열고 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), '메이크 잇 라이트'(Make It Right), '자메 뷔'(Jamais Vu), '디오니소스'(Dionysus) 등 5개의 전작 수록곡이 초반부에 이어진다.이어 슈가의 솔로곡 ‘인터루드 : 섀도’와 먼저 공개된 선공개된 ‘블랙 스완’이 나오고 신곡이 등장한다. 그 외에도 '필터'(Filter), '시차', , '욱'(UGH!), '00:00'(Zero O'Clock), '이너 차일드'(Inner Child), '친구', '문'(Moon), '리스펙트'(Respect) 등이 수록돼 있다.타이틀곡은 11번 트랙 ‘ON’(온)이다. 파워풀한 에너지의 힙합곡 ‘ON’은 데뷔 후 7년이라는 시간을 보내며 느낀 아티스트의 소명의식과 마음가짐을 담았다.특히 유명 팝 가수 트로이 시반(Troye Sivan)이 작업에 참여한 '라우더 댄 밤즈'(Louder than bombs), 데뷔 앨범에 수록된 ‘We are Bulletproof Pt.2’를 잇는 '위 아 불릿프루프 : 디 이터널'(We are Bulletproof : the Eternal)이 수록돼 있다.