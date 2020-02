천현빈 기자

세계적 팝아티스트로 떠오른 방탄소년단이 12일 0시 공식 홈페이지와 SNS를 통해 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 3번째 콘셉트 사진을 공개했다.공개된 사진에서 방탄소년단은 깔끔한 정장을 각각 갖춰 입고 갖가지 음식이 올려진 식탁에 일렬로 앉아있다. 검은 배경화면 속에서도 멤버들의 실감나는 얼굴 표정이 돋보인다. 근엄한 표정 속에서 정규 4집 앨범의 비장한 분위기를 연출했다는 평가다.같이 공개한 개인 콘셉트 사진은 일곱명의 멤버를 한 사람 한 사람 클로즈업했다. 카메라를 바라보는 멤버들의 개성 넘치는 표정을 담았다.방탄소년단은 지난 10~11일에 걸쳐 세 가지 버전의 콘셉트 사진을 공개했다. 백조와 흑조를 연상시키는 상반된 매력과 분위기를 강조했다. 전 세계 팬들은 남은 콘셉트 사진에서 보여줄 방탄소년단의 다른 면모를 기대하고 있다.방탄소년단은 지난 1월 컴백 맵을 통해 화려한 컴백 무대를 준비해왔다. 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 오는 21일 전 세계 동시 발매된다.