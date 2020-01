‘모스트 원티드’에서 AOMG 공식 상품 선보인다 ‘기대’

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 에이오엠지(AOMG)가 ‘에이오엠지 모스트 원티드-2020 뉴이어 팝업 스토어’(AOMG MOST WANTED-2020 NEW YEAR POP UP STORE)를 개최한다.에잇디크리에이티브는 힙합 레이블 에이오엠지가 준비한 공식 상품과 프로그램을 접할 수 있는 ‘에이오엠지 모스트 원티드-2020 뉴이어 팝업 스토어’를 서울 도산공원에 위치한 에잇디 서울카페(8D cafe)에서 개최한다고 17일 밝혔다.오는 18~19일 오전 10시부터 오후 11시까지 진행되는 팝업 스토어는 참가비 없이 누구나 입장이 가능해 에이오엠지의 공식 상품을 기다려온 팬들의 발길이 끊이지 않을 전망이다.해당 팝업 스토어는 다양한 판매 라인업으로 구성된다.가수 사이먼 도미닉(Simon Dominic)의 앨범 ‘화기엄금’ 12인치 바이닐(LP레코드)부터, ‘화기엄금’ 앨범 콘셉트에 맞춰 디자인한 11종의 오피셜 머천다이즈 컬렉션, 에이오엠지와 턴테이블 브랜드 스핀박스(SPINBOX)가 협업해 제작한 2종의 턴테이블, 스핀박스 커버 디자인을 적용한 일회용 카메라 등을 만나볼 수 있다.또한 가수 박재범(Jay Park)과 기린(KIRIN)이 함께 한 앨범 ‘배디스트 나이스 가이즈(Baddest Nice Guys)’의 7인치 바이닐과 래퍼 어글리덕(Ugly Duck)의 앨범 ‘맨 인 블랙(Men In Black)’ 7인치 바이닐, 박재범과 어글리덕이 컬래버레이션 프로젝트를 통해 발매한 앨범 ‘씬스틸러스(Scene Stealers)’의 CD까지 다채로운 상품이 준비돼 있다.더불어 작곡가이자 음악PD인 브론즈(Bronze)가 작곡한 ‘랑데부(Rendezvous)’와 ‘위드 더 스타(With The Star)’의 7인치 바이닐, 에이오엠지의 패션 브랜드 ‘어보브(A6ove)’의 한정판 롱패딩도 판매한다.이외에도 이날 팝업 스토어를 방문한 고객들의 흥미를 유발하고 즐거움을 선사하기 위한 체험용 스핀박스 턴테이블과 DJ 부스를 설치할 예정이다.특히 어글리덕과 기린이 참석해 진행하는 ‘어글리덕&기린의 고민상담’ 코너와 보물찾기 이벤트 등의 프로그램을 마련해 더욱 특별하고 알찬 시간을 구성할 것을 예고, 많은 이들의 기대와 관심을 집중시키고 있다.