- OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ºÎ¼ÒÁ¤ °´¿ø ±âÀÚ] ÁÖ¸» Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÐ ¡®¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»¡¯(±Øº» Àü¿µ½Å, ¿øÀ¯Á¤, ¿¬Ãâ ÀÌÀ±Á¤, Á¦ÀÛ ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï)ÀÌ OCN À£¸ÞÀÌµå Àå¸£¹°ÀÇ ¸í¸ÆÀ» ÀÌ¾î°¥ ¼ö ÀÖÀ»Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù. ¡®Å¸ÀÎÀº Áö¿ÁÀÌ´Ù¡¯ ÈÄ¼ÓÀÛÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸´Â ¡®¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»¡¯Àº 16ºÎÀÛÀ¸·Î, 10ºÎÀÛ ¡®Å¸ÀÎÀÇ Áö¿Á¡¯¿¡ ºñÇØ »ó¿µ ±â°£ÀÌ ±ä ÆíÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ À¥Å÷ µîÀÇ ¿øÀÛÀº µû·Î Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê´Â Ã¢ÀÛ µå¶ó¸¶´Ù.
Áö³ Á¦ÀÛ ¹ßÇ¥È¸¿¡¼ ¿¬Ãâ°ú ¹è¿ì ¸ðµÎ´Â ÀÌ±¸µ¿¼ºÀ¸·Î ¡°¸ðµÎ¸¦ ÀÇ½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù. Áö³ ÇØ ¿Ç³À» ÀÏÀ¸Ä×´ø µå¶ó¸¶ ¡®SKYÄ³½½¡¯ÀÇ ¸í´ë»ç ¡°Àú¸¦ ¹ÏÀ¸¼Å¾ß ÇÑ´Ù¡±¿Í´Â »ç¹µ ´Ù¸¥ ÀÇ¹Ì·Î ´Ù°¡¿Â´Ù.
Ä¡¹ÐÇÑ ¹Ì½ºÅÍ¸® Àå¸£¿Í ¾ÐµµÀû ¿µ»ó¹Ì, ÁÖÀÎ°ø ÀÌ¹Î±â¿Í ÀÌÀ¯¿µ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¹è¿ìµéÀÇ ¿¬±â º¯½Å, ÀÌ·¸°Ô ¼¼ °¡Áö¸¦ °ü¶÷ Æ÷ÀÎÆ®·Î Â¤¾îºÃ´Ù.#1. Ä¡¹ÐÇÑ ¹Ì½ºÅÍ¸®
- ÀÌÀ±Á¤ °¨µ¶, OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
¡®¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»¡¯¿¡´Â ¹ÏÀ½¿¡ ´ëÇÑ Ã¶ÀúÇÑ ¹è¹ÝÀÌ ¹Ø¹ÙÅÁ¿¡ ±ò·Á ÀÖ´Ù. ÀÌ ÀÛÇ°Àº ¾Æ¹öÁöÀÇ °©ÀÛ½º·¯¿î Á×À½ ÀÌÈÄ ½ÇÁ¾µÈ ³²ÆíÀ» ±¸ÇÏ±â À§ÇØ ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ µÇ´Â ¿©ÀÚ¿Í ´Ü ÇÑ ¸íÀÇ Á×À½µµ ÇãÅõ·Î ³Ñ±æ ¼ö ¾ø´Â Çü»çÀÇ Áø½ÇÀ» ÁÀ´Â ½ÃÅ©¸´ ½º¸±·¯´Ù. Àü¿µ½Å, ¿øÀ¯Á¤ ÀÛ°¡¿Í °¨°¢ÀûÀÎ ¿¬ÃâÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ÀÌÀ±Á¤ °¨µ¶ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ¶ó Á¦ÀÛ ÃÊ±âºÎÅÍ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
¡®Ä¿ÇÇÇÁ¸°½º 1È£Á¡¡¯, ¡®Ä¡ÁîÀÎ´õÆ®·¦¡¯·Î È£Æò ¹ÞÀº ÀÌÀ±Á¤ °¨µ¶Àº ÀÌ¹ø ¡®¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»¡¯ÀÌ Ã¹ Àå¸£¹° µµÀüÀÌ´Ù. ÀÌ °¨µ¶Àº ¡°Á¦¸ñÀ» ¹«Ã´ Àß Áö¾ú´Ü ¾ê±â¸¦ µé¾ú´Ù. ¹üÀÎÀº ´©±¸ÀÏ±î, ³¡±îÁö ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù. ½ÃÃ»ÀÚ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¹è¿ìµéÁ¶Â÷µµ °ÅÁþ¸»°ú Áø½ÇÀÇ °æ°è¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç ±Ã±ÝÇØ ÇÏ°Ô µÉ ¸¶¼ºÀÇ µå¶ó¸¶°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.
- OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
¡®¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»¡¯Àº Æò¹üÇÑ »ç¶÷µéÀÇ ¡®°ÅÁþ¸»¡¯À» Àü¸é¿¡ ³»¼¼¿î´Ù. ¡®³ª ÇÏ³ªÁ¤µµ¾ß¡¯, ¡®ÀÌ¹ø ÇÑ ¹ø¸¸¡¯ÀÌ¶õ Ä§¹¬°ú À§±â¸¦ ¸ð¸éÇÏ±â À§ÇØ ÇÏ´Â ÀÛÀº °ÅÁþ¸»µéÀÌ ¾ó¸¶³ª Å« ÆÄÀåÀ» °¡Á®¿À´ÂÁö ¿©½ÇÈ÷ º¸¿©ÁØ´Ù.
¾Æ¹öÁöÀÇ Á×À½°ú ³²ÆíÀÇ ½ÇÁ¾ÀÌ¶ó´Â Àý¸ÁÀûÀÎ »ç°ÇÀÇ Áß½É¿¡ ¼± ¿©ÀÚ¿Í »ç°ÇÀÇ ¸ðµç Á¤È²¿¡¼ °ÅÁþÀ» ÀÐ´Â Çü»ç°¡ ÆÄÇìÄ¡°Ô µÉ Áø½ÇÀº ±ØÀÇ °ü¶÷ Æ÷ÀÎÆ®¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.#2. °¨°¢ÀûÀÎ ¿µ»ó¹Ì
- OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' ½ºÆ¿(OCNÁ¦°ø)
Ä¡¹ÐÇÑ ¹Ì½ºÅÍ¸®¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â °¨°¢ÀûÀÎ ¿µ»ó¹Ìµµ »©³õÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ÀÌ °¨µ¶ Æ¯À¯ÀÇ ¹ÌÀå¼¾°ú ¼¶¼¼ÇÑ ½É¸®¹¦»ç·Î, ³¸¼³°í ¾î·Á¿î ¼ÒÀç¿Í ÀÌ¾ß±â¿¡µµ ³ôÀº ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õÇØ ÀÛÇ°¼º°ú ÈÁ¦¼ºÀ» µ¿½Ã¿¡ º¸¿©ÁØ´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ¾ÈÀ§¸¦ À§ÇÑ °ÅÁþ¸»À» ¼ÒÀç·Î °³ÀÎÀÇ »î°ú »çÈ¸ÀÇ ¿¬°ü¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â Â÷º°ÈµÈ Àå¸£¹°·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
±äÀå°¨ ³ÑÄ¡´Â »ç°Ç ÇöÀå ¼Ó¿¡¼ Ä§ÂøÇÏ°Ô »ç°ÇÀ» ÂÑ´Â ÅÂ½Ä(ÀÌ¹Î±â ºÐ)°ú »ç°ÇÀÇ Áß½É¿¡¼ Àý¸ÁÇÏ°í º¯ÈÇÏ±â ½ÃÀÛÇÑ ¼Èñ(ÀÌÀ¯¿µ ºÐ), ±×¸®°í ´©°¡, ¾î¶² °ÅÁþ¸»À» ÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÎ¹°µé±îÁö, ¾Æ½½¾Æ½½ÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ º¸¿©ÁØ´Ù.#3. ÀÌ¹Î±â¡¤ÀÌÀ¯¿µ¡¤¿ÂÁÖ¿Ï¡¤¼Çö¿ìÀÇ ¿¬±â µµÀü°ú ½ÌÅ©·ÎÀ²
- ÀÌ¹Î±â ¹è¿ì, OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
ÀÌ¹ø ÀÛÇ°À» ÅëÇØ Ã¹ Àå¸£¹° µµÀü¿¡ Çü»ç ¿ªÇÒµµ Ã³À½ÀÎ ÀÌ¹Î±â´Â ÀüÀÛ ¡®ºäÆ¼ÀÎ»çÀÌµå¡¯·Î ¡®¸á·Î ÀåÀÎ¡¯À¸·Î °Åµì³ ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×´Â ¡°ÀÌÀ±Á¤ °¨µ¶´Ô°ú ÀÎ¿¬ÀÌ ÀÖ¾î ÀÛÇ° Á¦¾ÈÀ» ¹Þ¾ÒÀ» ¶§ ¼±ÅÃÀÌ ¾î·ÆÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°½Ã³ñÀ» ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ¡®ÀÌ ½Ã´ëÀÇ ºñ±ØÀº ¾ÇÇÑ »ç¶÷µéÀÇ °ÅÄ£ ¾Æ¿ì¼ºÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¼±ÇÑ »ç¶÷µéÀÇ Ä§¹¬¡¯ÀÌ¶ó´Â Ã¹ ÀåÀÇ ¹®±¸°¡ ÀÎ»óÀûÀÌ¾î¼ ÀÛÇ°À» ¼±ÅÃÇÏ°Ô µÆ´Ù¡±°í Ãâ¿¬ °è±â¸¦ ¹àÇû´Ù.
±Ø Áß ÀÌ¹Î±â°¡ ¸ÃÀº ¿ªÀº ±¤¼ö´ë °æÀ§ ¡®Á¶ÅÂ½Ä¡¯ÀÌ´Ù. Å¸°í³ Àç´ÉÀ¸·Î ¹üÁËÀÚ¸¦ °Ë°ÅÇÏ´ø ±×´Â ÇÑÁ÷À¸·Î ¹°·¯³ª°í ½ÍÁö¸¸, °á±¹ »ç°ÇÀÇ Áß½É¿¡ ÈÖ¸»¸®°Ô µÇ´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. ¡°Æ¯º°ÇÑ ´É·ÂÀÌ³ª È¯°æ¿¡ ³õ¿© ÀÖÁö ¾ÊÀº Æò¹üÇÑ Çü»ç´Ù. Æ¯º°È÷ ¹«¾ð°¡ ÁØºñÇÏ·Á ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¸ÚÀÖ°Å³ª Æ¢¾î º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ¸·Á°í Èû »©°í ¿¬±âÇß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
- ÀÌÀ¯¿µ ¹è¿ì, OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
µå¶ó¸¶ µ¥ºßÀÛ ¡®ÅÍ³Î¡¯ ÀÌÈÄ 2³â ¸¸¿¡ Àå¸£¹°·Î µ¹¾Æ¿Â ÀÌÀ¯¿µÀº ¾Æ¹öÁöÀÇ Á×À½°ú ³²ÆíÀÇ ½ÇÁ¾À» ÇÑ ¹ø¿¡ °Þ°í ±× Áø½ÇÀ» Ä³³»·Á´Â ¡®¼Èñ¡¯ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ¡°±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ µÇ±â´Â ÇÏ´Âµ¥, ±¹È¸¿¡ ´ëÇØ ÀüÇô ¸ô¶óµµ µÇ´Â Ä³¸¯ÅÍ¡±¶ó¸ç, ¡°Áö±Ý±îÁö Èûµç ¿ª¸¸ ¸Ã¾Æ¼ Àç¹ú µþ ÇØº¸´Â °Ô ¼Ò¿øÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ ¼Ò¸ÁÇß´ø Àç¹ú µþÀÌ µÇ±â´Â ÇßÁö¸¸, ¿ª½Ã³ª ¹«Ã´ÀÌ³ª Èûµç ÀÏÀ» °Þ´Â ¹Ì¿î ¿À¸® »õ³¢´Ù¡±¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
- ÀÌÀ¯¿µ, ÀÌ¹Î±â ¹è¿ì, OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
ÀÌ¹Î±â´Â ¡°Ã³À½ ´ëº» ¿¬½ÀÇÏ°í Çì¾îÁú ¶§ ³ª¸¸ »¡¸® ÅÂ½ÄÀÌ°¡ µÇ¸é µÇ°Ú´Ù »ý°¢ÇÏ°í ¿ô¾ú´ø °Ô ±â¾ïÀÌ ³´Ù¡±¸ç ÀÌÀ¯¿µ°ú ¼ÈñÀÇ ³ôÀº ½ÌÅ©·ÎÀ²À» ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°Ã³À½ ¸¸³µÀ» ¶§º¸´Ù ¸¹ÀÌ ÆíÇØÁö°í Ä£ÇØÁ³´Ù. ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È£ÈíÀ» ±â´ëÇØ ÁÖ¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±¸ç ¸Å·ÂÀûÀÎ ¿¬±â È£ÈíÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
ÀÌÀ¯¿µ ¿ª½Ã ¡°ÀÌ¹Î±â ¾¾´Â Ç×»ó ¿©À¯°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¿îÀ» ¶¼¸ç ¡°ÇöÀå¿¡¼ Ç×»ó ¹è·ÁÇØÁÖ½Ã°í, Àß ¹Þ¾ÆÁÖ½Å´Ù. ±×·¡¼ Á¤¸» ÆíÇÏ°Ô ¿¬±âÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ½Å·Ú¿Í °¨»ç¸¦ Ç¥ÇöÇß´Ù.
- ¿ÂÁÖ¿Ï ¹è¿ì, OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
¿©±â¿¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÎ¹°ÀÎ ¿ÂÁÖ¿Ï, ¼Çö¿ì°¡ ±ØÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÑ´Ù. ¿ÂÁÖ¿ÏÀº Á¨Æ²ÇÏ°í ¹è·Á½É ±íÀº ¼ºÇ°¿¡ ´É·Â±îÁö ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ JQ ±×·ìÀÇ ½Å»ç¾÷ ÃÑ°ý ÆÀÀåÀÌ µÈ ¡®¿µ¹Î¡¯ ¿ªÀ» ¿¬±âÇÑ´Ù. ¿µ¹ÎÀº ½ÇÁ¾µÈ »óÈÆ°ú ¾î¸± ÀûºÎÅÍ ÀýÄ£À¸·Î, »óÈÆÀÌ »ç¶óÁöÀÚ ¹«³ÊÁ® ³»¸®´Â ¼Èñ¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ°í Ä£±¸¸¦ Ã£´Â µ¥ Á¶·ÂÇÑ´Ù.
¿ÂÁÖ¿ÏÀº ¡°¸á·Î Àü¹®ÀÎ ÀÌÀ±Á¤ °¨µ¶´ÔÀÌ ½º¸±·¯¸¦ ÇÑ´Ù´Â Á¡¿¡ ÀÇ¹®ÀÌ »ý°Ü Âü¿©Çß´Ù¡±¸ç ¡°°¨µ¶´ÔÀÌ ¿ÂÁÖ¿ÏÀÌ¶õ ¹è¿ì¸¦ ¾î¶»°Ô ¾µÁö ±Ã±ÝÇß´Ù¡±°í Âü¿©ÀÇµµ¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ¡°¹Î±â ¾¾´Â °ÀÎÇÏ°í Ä¡¹ÐÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿¬±âÇÏ°í, À¯¿µ ¾¾´Â ½Åºñ·Î¿î ºÐÀ§±â°¡ ÀÖ´Ù. ´Ùµé ¸ÃÀº ¿ªÇÒ¿¡ Âû¶±ÄÉ¹Ì´Ù¡±¶ó°í Ä³½ºÆÃÀ» Ä¡ÄÑ¼¼¿ü´Ù.
- ¼Çö¿ì ¹è¿ì, OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸ ÇöÀå(»çÁø=±èÀ±¼)
¼Çö¿ì´Â JQ±×·ìÀÇ Àü·«±âÈ¹ ÆÀÀå 'ÀÎµ¿±¸'·Î ºÐÇÑ´Ù. ÀÎ»ýÀÇ ³»¸®¸·±æ¿¡ JQ±×·ì È¸ÀåÀ» ¸¸³ª ±â»çÈ¸»ýÇÑ ±×´Â Ãæ¼ºÀ» ´ÙÇÏ´Â ¿ìÁ÷ÇÑ ÀÎ¹°ÀÌ´Ù.
¼Çö¿ì´Â ¡°´Ù¸¥ ÃÔ¿µ ÇöÀåÀº °ÑÀ¸·Î Ä¡¿ÇÏ´Ù¸é ÀÌ ÀÛÇ° ÇöÀåÀº ³»¸é¿¡ ¼Ò¿ëµ¹ÀÌ¸¦ Ä¡°Ô ÇÏ´Â ¸éÀÌ ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°°¢°¢ Ä³¸¯ÅÍ°¡ ³»¸éÀûÀ¸·Î °¡Á®°¡´Â ÈûÀÌ ´ë´ÜÇÏ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÂÌ±êÇÏ°í ¹Ðµµ ³ôÀº Àå¸éµéÀÌ ¸¹¾Æ º¸´Â Àç¹Ì°¡ ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÀÚ½ÅÇß´Ù.
³¡À¸·Î ¿ÂÁÖ¿ÏÀº ¡°¸ðµÎ¸¦ ÀÇ½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Åµì °Á¶ÇÏ¸ç ¡°ÀÌÀ¯¿µ±îÁöµµ ÀÇ½ÉÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ´©°¡ Áø½ÇÀ» À§ÇÑ °ÅÁþ¸»À» ÇÏ´Â °ÇÁö, °ÅÁþ¸»À» À§ÇÑ °ÅÁþ¸»À» ÇÏ´Â °ÇÁö ²À º»¹æ»ç¼öÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¶ó°í ´çºÎÇß´Ù.
- OCN ÅäÀÏ µå¶ó¸¶ '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»' Æ÷½ºÅÍ(OCNÁ¦°ø)
OCN '¸ðµÎÀÇ °ÅÁþ¸»'Àº 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 30ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.
ºÎ¼ÒÁ¤ °´¿ø±âÀÚ