한국-스웨덴 수교 60주년 기념 전시, 6월 5일~9월 15일, 예술의 전당 한가람미술관

부소정 객원기자

[데일리한국 부소정 객원 기자] 스웨덴을 대표하는 초현실적인 사진작가 ‘에릭 요한슨’ 전시가 오는 5일부터 예술의 전당 한가람미술관에서 열린다. 이번 전시는 한국과 스웨덴의 수교 60주년을 기념하는 특별전으로 펼쳐진다.국내에서는 크게 알려져 있지 않은 작가이지만, 와디즈(Wadiz) 크라우드 펀딩에서 오픈 10분만에 1000%금액을 달성하는 초유의 사태를 만들 정도로 세계적인 인지도와 인기가 높다.이번 전시는 아시아 최초로 세계 최대 규모로 국내에서 열리는 전시라 의미가 크다. ‘상상을 찍는 사진작가’로 에릭 요한슨은 초현실주의 사진작가 중에 가장 정점에 있는 젊은 작가이기 때문이다. 에릭 요한슨의 작품을 처음 접하는 사람이라도 작품을 한번 보면 어디선가 본 것 같은 친숙함을 느낌과 동시에 그의 상상의 세계에 동조하게 되는 매력을 지녔다.사진작가이자 리터칭 전문가인 그는 다른 여타 초현실주의 작가의 작품처럼 단순한 디지털 기반의 합성 사진이 아니라, 작품의 모든 요소를 직접 촬영해 현실에서는 불가능한 세계를 가능한 세계로 담아낸다. 그의 상상의 풍부함이나 표현의 세심함은 단순히 사진 이상의 세계를 보여준다는 평가를 받고 있으며, 특히 포토샵을 이용한 이미지에 관한 한 세계 최고 장인이다.보편성과 독창성을 동시에 가진 ‘에릭 요한슨’ 전시에는 그의 대표작을 모두 만나볼 수 있다. 그를 세계적인 사진작가의 반열에 올려놓은 대형 작품 약 50점과 더불어 사진촬영을 위한 스케치, 미디어, 설치작품, 메이킹 필름, 스케치에 사용된 소품 등을 4개의 상상력에 관련된 섹션으로 나누어 선보인다.특히 내놓자마자 이미 팔려버린 대형 작품들도 함께 전시되며, 미공개 신작도 한국 관람객들을 위해 전시 오픈 당일에 공개할 예정이다. 오픈 일에 맞춰서 에릭 요한슨도 내한해 세미나와 오픈식, 사인회 등 여러 행사에 참여한다.“The only thing that limit us, is our imagination(우리를 제한시키는 유일한 것은 우리의 상상력입니다)”라고 말하는 스웨덴 사진작가 에릭 요한슨은 ‘우리 모두 한 번쯤은 상상해 보았거나 꿈속에서 보았던 것들’을 작품에 옮겨놓는다. 불가능한 세계를 환상을 활용한 독특한 기법으로 가능하게 만드는 에릭 요한슨의 작품들은 6월 5일부터 9월 15일까지 예술의 전당 한가람미술관에서 전시된다.