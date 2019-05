‘호텔 뭄바이’, ‘명탐정 피카츄’, ‘라플라스의 마녀’, ‘고양이

여행 리포트’, ‘고질라: 킹 오브 몬스터’, ‘알라딘’

부소정 객원기자

[데일리한국 부소정 객원 기자] '어벤져스: 엔드게임'의 인기가 5월까지 이어지고 있지만, 다양한 장르의 영화들이 5월들어 줄줄이 개봉될 예정이어서 궁금증을 자아내고 있다.'명탐정 피카츄'를 비롯해 5월 9일에만 10개의 영화가 개봉하는 등 어벤져스: 엔드게임의 독점 구도를 점차 완화시킬 전망이다. 5월 후반부에는 디즈니의 '알라딘' 실사영화와 워너브라더스의 '고질라: 킹 오브 몬스터'도 개봉을 확정지어 시선을 끈다.인도판 9.11테러라 불리는 뭄바이 테러 사건을 생생히 그린 ‘호텔 뭄바이’(감독 안소니 마라스, 배급 글뫼(주), ㈜에이치에이엔에프)는 초호화 타지 호텔에 테러단이 잠입하면서 벌어지는 이야기를 그린 리얼 텐션 스릴러다. 2008년 11월 인도 뭄바이에서 일어난 실제 테러 사건을 바탕으로 한 작품이라 더욱 실감난다.타지 호텔은 100여년 역사를 가진 오랜 전통의 호텔로 전 세계 유명 인사들이 사랑하는 뭄바이의 대표적인 랜드 마크다. 도심 속 무차별 총격과 폭탄 테러의 표적이 된 타지 호텔은 수많은 사상자가 발생하게 된다.영화 ‘호텔 뭄바이’는 믿기지 않는 테러 현장을 생생히 묘사하면서, 그 속에서의 진정한 인간애와 용기 있는 영웅들의 이야기를 담았다. 호텔 직원 아르준(데브 파텔 분), 호텔 수석 셰프 오베로이(아누팜 커 분), 갓 태어난 아들과 여행 온 부부 데이빗(아미 해머 분), 자흐라(나자닌 보니아디 분) 등을 통해 최악의 테러에 맞닥뜨린 사람들의 공포와 희생을 보여준다.이 영화는 ‘시카리오’, ‘존 윅’ 시리즈를 만든 액션 스릴러의 베테랑 제작진과 전 세계 단편 영화상을 휩쓴 신예 감독 안소니 마라스가 함께 한 작품이다. 마라스 감독의 첫 장편 데뷔작 ‘호텔 뭄바이’는 철저한 고증과 사전조사로 실화의 감동을 되살리며, 잊지 못할 강렬한 스릴과 인상을 남긴다.‘명탐정 피카츄’(감독 롭 랩터맨, 배급 워너브라더스 코리아)는 범죄가 난무하는 세상을 구할 피카츄의 번쩍이는 추리, 기상천외한 모험을 그린 액션 블록버스터다.포켓몬스터 시리즈의 외전인 동명의 게임을 원작으로, 모션 캡처를 통해 최초 실사화 작업을 했다. 20년 이상 사랑 받아온 피카츄와 포켓몬들을 스크린에서 실사 형태로 만날 수 있어 팬들의 기대감이 증폭됐다.‘데드풀’에서 인정받은 할리우드 톱 배우 라이언 레이놀즈가 역사상 처음으로 말문이 터진 ‘피카츄’ 역할을 맡았다. 귀여운 외모와는 달리 중년 아저씨 목소리를 장착해 독특한 캐릭터를 선보인다. 영화 속 피카츄는 상당한 수다쟁이로 가벼운 입담을 자랑하지만, 사건 해결에 있어서는 날카로운 본능을 발휘한다.신예 저스티스 스미스가 피카츄와 한 팀을 이루는 팀 굿맨 역으로 캐스팅 돼 화제가 됐고, 캐서린 뉴튼, 수키 워터하우스와 빌 나이, 와타나베 켄 등 명배우들도 대거 출연한다. 영화 ‘걸리버 여행기’, 애니메이션 ‘샤크’ 등으로 전 세계적인 명성을 지닌 롭 레터맨 감독이 연출과 각본을 맡았다. 여기에 ‘쥬라기 월드: 폴른 킹덤’, ‘콩: 스컬 아일랜드’의 듀렉 코놀리와 포켓몬 시리즈의 원작자인 타지리 사토시가 각본에 합류해 스케일과 완성도를 높였다.1편 개봉 전에 벌써부터 속편 제작이 확정된 ‘명탐정 피카츄’는 100만볼트 귀여운 피카츄를 비롯해 잠만보, 이상해씨, 내루미, 거북왕, 괴력몬, 로파파, 부스터, 개굴닌자, 탕구리 등 다양한 포켓몬 캐릭터들이 등장하며, 액션 대결을 예고한다.일본 최고의 추리 소설 작가 히가시노 게이고의 동명 베스트셀러를 영화화한 ‘라플라스의 마녀’(감독 미이케 다카시, 배급 ㈜영화사 빅)는 온천 휴양지의 불가사의한 사건과 의문의 죽음을 둘러싸고 벌어지는 미스터리 스릴러다.히가시노 게이고가 30주년 기념 대작으로 출판한 원작은 프랑스 수학자 피에르 시몽 라플라스의 이론을 접목시켜 ‘히가시노 게이고 표 미스터리가 집대성된 작품’으로 평가받았다. 작가의 독보적인 장점인 과학 현상을 소재로 뇌 과학과 초자연 현상이 결합한 흥미진진한 전개가 전 세계 독자를 사로잡았다. 영화 역시 새로운 ‘뇌섹 영화’의 탄생을 예고해 원작 팬과 영화 팬들의 폭발적인 기대를 불러일으켰다.일본 원조 연기돌 아라시의 멤버 ‘사쿠라이 쇼’가 사건 해결의 중심은 지구과학 교수 아오에 슈스케 역을 맡았고, 해외 유수 영화제 수상을 휩쓴 ‘히로세 스즈’가 미스터리한 소녀 우하라 마도카 역에 출연한다. 최근 차세대 명품 배우로 급부상한 ‘후쿠시 소우타’가 아마카스 겐토 역으로 분해 팽팽한 연기 대결을 펼친다.서로를 믿지 못하면서도 사건 해결을 위해 협력하는 아오에 슈스케(사쿠라이 쇼 분)와 우하라 마도카(히로세 스즈 분)의 모습은 마치 셜록과 왓슨 같은 콤비 플레이로 추리 수사극의 재미를 선사한다. 미스터리한 인물 아마카스 겐토(후쿠시 소우타 분)의 진실이 한 겹씩 밝혀지는 과정에서 초특급 미스터리와 초자연적 현상의 결합이 영화 후반부 하이라이트를 장식하며, 블록버스터급 영화의 묘미를 더한다.영화 ‘고양이 여행 리포트’(감독 미키 코이치로, 배급 아이 엠)는 새 집사를 찾아 나선 길냥이와 순수청년의 세상에서 가장 근사한 이별여행을 그린 감성 드라마다. 쉽게 마음을 얻기 어려워 더 매력적인 츤데레 고양이 나나를 가족으로 받아들이고 행복하게 살던 사토루는 예상치 못한 상황에 처해 나나를 떠나보내야만 한다. 나나의 새로운 가족을 찾기 위한 사토루와 나나의 마지막 여정이 영화 속에 아름답게 담겼다.이 영화는 ‘도서관 전쟁’, ‘식물도감’ 등 다수의 영화화 작품을 탄생시킨 히트 메이커 ‘아리카와 히로’의 동명 소설을 원작으로 한다. 원작은 어린이 도서와 그림책 버전으로 현재 세계 16개국에서 출판됐다. 고양이를 좋아하는 사람은 물론 전 세계 사람들의 마음을 따뜻하게 만드는 작품으로 호평을 얻고 있다.‘나는 내일, 어제의 너와 만난다’, ‘잠깐만 회사 좀 관두고 올게’ 등의 영화로 국내 팬도 많은 후쿠시 소타 주연에 ‘식물도감’, ‘분노’ 등의 영화로 이름을 알린 타카하타 미츠키가 고양이 ‘나나’의 목소리를 맡았다. ‘골든 슬럼버’, ‘지금, 만나러 갑니다’ 등으로 세계적인 명성을 얻은 톱 배우 다케우치 유코가 합류했다.고양이 시점으로 진행되는 영화이기에 고양이 캐스팅에 심혈을 기울였고, 발탁된 고양이는 명연기로 보답했다. 후지산을 비롯해 일본 전역의 풍광을 감상할 수 있는 점도 이 영화의 매력적인 요소다. 고양이와 동행하며 친구, 가족, 첫사랑 등의 추억을 돌아보는 특별한 여행을 통해 지금 내 곁의 가장 소중한 존재가 누구인지를 떠올리게 하는 의미 있는 시간을 관객들에게 선사한다.2019년 디즈니 라이브액션의 라인업으로 일찌감치 화제를 불러왔던 영화 ‘알라딘’(감독 가이 리치, 배급 월트디즈니컴퍼니 코리아)이 5월 23일 전체관람가로 개봉을 확정지었다. 90년대 레전드 애니메이션 중에서도 최고로 손꼽히는 영화라 실사화에 대한 전 세계적인 관심은 막대하다.기대에 부흥하기 위해 영화 ‘알라딘’은 오직 디즈니가 할 수 있는 최상의 기술 라이브액션으로 재탄생을 예고했다. 2D 애니메이션을 뛰어넘는 환상적인 아그라바 왕국이 재현됐으며, 주제곡 ‘A Whole New World’, ‘Friend Like me’ 등 빌보드차트를 휩쓸었던 음악들은 오리지널 제작진들의 손에 의해 리마스터링 된다.‘아이언 맨’, ‘어벤져스’ 시리즈와 ‘셜록 홈즈’로 흥행의 견인차를 만들어낸 세계적인 거장 가이 리치가 감독을 맡았다. 실제 다섯 아이의 아빠이기도 한 그는 “알라딘은 어린 시절 내가 가장 사랑했던 영화이자 디즈니가 추구하는 스토리에 가장 가까운 영화”라며 환상과 마법의 세계를 정교하게 구현하고자 했다.전 세계가 깜짝 놀란 파격 캐스팅으로 ‘캡틴 마블’ 브리 라슨과 함께 떠오른 알라딘 역 신예 메나 마수드와 자스민 공주 역의 싱어송라이터 나오미 스콧의 연기와 노래, 러브 라인 또한 관람 포인트다. 요술 램프 지니 역에 캐스팅된 윌 스미스는 캐스팅의 신의 한수라 일컬어지며 기대감을 더한다.천일야화의 ‘알라딘’과 ‘마법의 램프 이야기’를 원작으로 한 영화 ‘알라딘’은 좀도둑 알라딘이 우연히 소원을 들어주는 램프의 요정 지니를 만나게 되면서 환상적인 모험을 겪게 되는 판타지 어드벤처 영화다. 뮤지컬, 로맨스, 판타지, 모험의 성공적인 결합으로 90년대 애니메이션 중에서 최고의 평을 받고 있는 ‘알라딘’이 실사 영화로도 그 명성을 이어갈 수 있을지 주목된다.‘고질라: 킹 오브 몬스터’(감독 마이클 도허티, 배급 워너브라더스 코리아)는 고질라와 초거대 몬스터들의 대결로 인해 전례 없는 위기에 빠진 지구의 운명을 건 블록버스터이다. 상상을 초월하는 스케일의 초거대 괴수인 고질라를 비롯해 기도라, 모스라, 로단 등이 등장해 화산과 빙하, 심해와 지하 폭포 등을 배경으로 육해공을 넘나드는 역대급 대결을 펼친다.높이 108m, 길이 280m, 9천 톤의 육중한 체구를 자랑하는 고질라는 인간들의 편에 서서 대자연의 힘과 권능을 보여준다. 몬스터버스 최대 크기를 자부하는 기도라는 인간들을 멸망시키려는 최대의 적수다. 거대한 나방 모양을 한 모스라, 활화산 안에 잠들어있다 깨어난 하늘을 나는 익룡 로단 등의 몬스터들이 대거 등장한다.인류의 생존조차 불투명해진 절체절명의 위기 속 가족들의 사투는 또 다른 드라마를 완성한다. 전편에서 고질라의 샌프란시스코 공격으로 인해 상처 받은 가족을 중심으로 거대 괴수와 소통하는 주파수를 이용해 지구를 초토화 시키려는 테러 세력, 이로 인해 깨어난 괴수들의 설정이 설득력을 더한다.밀리 바비 브라운, 베라 파미가, 카일 챈들러, 샐리 호킨스, 와타나베 켄, 장쯔이 등 전 세대를 대표하는 세계적 배우들이 총출동해 열연을 펼친다. ‘엑스맨: 아포칼립스’, ‘엑스맨2’, ‘수퍼맨 리턴즈’의 각본을 쓴 마이클 도허티 감독이 각본을 쓰고 연출을 맡았다. ‘고질라: 킹 오브 몬스터’는 5월 29일 개봉한다.