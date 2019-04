부소정 객원기자

[데일리한국 부소정 객원 기자] 전 세계인의 기대작 ‘어벤져스’ 시리즈의 대미를 장식할 ‘어벤져스: 엔드게임’(수입/배급 월트디즈니컴퍼니 코리아)이 드디어 개봉했다. 24일 개봉 날을 많은 팬들이 손꼽아 기다리며, 개봉 전 예매가 200만 명이 넘는 사상초유의 현상도 벌어졌다. 팬들은 오전 7시 조조 상영 회차를 찾는 등 ‘어벤져스: 엔드게임’의 열풍은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.‘어벤져스: 엔드게임’의 월드투어 행사의 일환으로 대한민국이 아시아 정킷 허브로 선정돼 마블 팀이 지난 14일과 15일 이틀 동안 내한했다. 로버트 다우니 주니어, 제레미 레너, 브리 라슨, 안소니 루소&조 루소 감독, 트린 트랜 프로듀서, 케빈 파이기 마블 스튜디오 대표까지 방문해 대한민국의 마블 사랑을 실감하는 시간이었다. 특히 이들의 고궁과 시장 방문 등은 일거수일투족이 SNS에 업로딩 되며 화제를 몰고 다녔다.15일 오전 기자간담회에 이어 오후에 장충체육관에서 펼쳐진 영화 '어벤져스: 엔드게임' 아시아 팬미팅은 내한 행사의 하이라이트라고 할 수 있다. 약 4000여명의 팬이 모인 가운데 역대급 규모로 열린 이 행사에는 일본, 인도, 뉴질랜드, 호주, 홍콩, 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 타이완 총 11개 아시아 국가의 기자들도 참여했다.마블 스튜디오 관계자들이 최고의 글로벌 이벤트로 손꼽았던 이 행사는 4개월의 준비와 3일 동안 행사 설치로 대한민국의 마블 사랑을 전 세계에 알리는 계기가 됐다. 이 행사 사회는 방송인 박경림이, 마크가 통역을 맡았으며, 참석한 배우들은 ‘놀랍다’, ‘대단하다’, ‘감동 그 자체다’라는 반응을 보였다. 안소니 루소 감독은 “KOREA IS THE BEST!” 라고 외쳐 A로고 야광봉으로 환호하는 팬들에게 화답하기도 했다. 제레미 러너는 좌중을 향해 세 번에 걸쳐 깊은 감사를 전했고, 브리 라슨은 한국어로 ‘감사합니다!’라며 감동의 눈물을 보였다. 또한 현장 팬들만을 위한 로버트 다우니 주니어의 서프라이즈 쿠키 영상도 화제가 됐다.아시아 팬 이벤트 하이라이트 영상은 중국에서만 이미 약 250만 건 이상의 조회수를 기록했으며, 대한민국 팬들의 독보적인 응원과 뜨거운 열기가 담겨 있다.‘어벤져스: 엔드게임’이 압도적인 예매율을 기록할 것이라는 예상대로 예매율이 97.8%라는 전대미문의 기록을 세웠다. 이는 대한민국 영화진흥위원회 통합전산망이 열린 이래 최고 기록인 ‘어벤져스: 인피니티워’의 97.4% 기록을 가뿐히 갈아치운 수치다. 아이맥스 등 특별관은 매진 사태가 5월 초까지 이어진다.‘어벤져스: 엔드게임’은 대한민국 뿐 아니라 전 세계에서도 압도적인 사전 예매 신기록을 세우고 있다. 북미에서는 사이트가 마비될 정도였고, 전편의 5배 이상을 넘는 기록을 세웠으며, 중국 등 세계 각국에서도 예매 신기록들이 쏟아지고 있다.또한, 영화 비평 사이트 로튼토마토에서 98%의 신선도를 얻으며 마블 영화로서의 기록도 계속 갱신하는 중이다. 98%의 신선도는 마블 시네마틱 유니버스 22편 중에서도 단연 최고 기록이다. 시리즈를 마감하는 마블의 마무리는 이걸로 끝이 아니라 새로운 시작임을 보여주는 지수가 아닐 수 없다.폭발적인 전 세계의 관심 속에 개봉한 ‘어벤져스: 엔드게임‘의 안소니 루소, 조 루소 감독이 비밀 유지를 부탁하는 SNS를 업로드하며, 대한민국에서도 ‘Don’t Spoil The Endgame’ 캠페인을 벌였다. 두 루소 감독은 비밀 유지를 부탁하는 편지에 자필 서명을 담은 사진을 게재하며 화제를 모았다. 시리즈 3편인 ‘어벤져스: 인피니티 워’ 당시에도 “타노스가 당신의 침묵을 요구합니다(Thanos Demands Your Silence)”라는 해시태그와 문구를 통해 재치와 진심을 담은 부탁을 보여준 두 감독은 이번에는 “기억하세요. 타노스는 여전히 당신의 침묵을 요구합니다.(Remember, Thanos still demands your silence)”라며 전편과 이어지는 센스 있는 메시지로 비밀 유지를 부탁했다.스포일러를 당하고 싶지 않은 팬들은 오전 7시 조조 상영관을 찾아 조조가 매진되는 등의 이례적인 현상이 벌어졌으며, 스포일러 방지 캠페인에 적극 동참하는 분위기다.‘어벤져스: 엔드게임’은 시리즈의 마지막이니만큼 상영 시간이 3시간 2분이나 된다. 음료나 물은 조금만 마시고, 간식을 미리 준비하는 게 좋다. 루소 감독들의 조언대로 ‘눈을 뗄 순간이 없어’ 중간에 화장실이나 매점에 다녀오기가 어렵기 때문이다. 큰소리가 나는 음식 섭취는 자제하고, 들락날락하면서 화면을 가리면 원성을 살 수 있으니 특히 주의해야한다.이번 ‘어벤져스:엔드게임’에는 쿠키영상은 없다. 마블의 상징이라고도 할 수 있는 쿠키영상은 다음 편의 힌트와 예고를 담고 있다. 시리즈의 마지막이어서 쿠키영상이 따로 없는 걸로 풀이된다.대신 엔딩 크레딧에서 히어로들의 모습과 이를 연기한 배우의 이름, 히어로의 자필 서명이 등장한다.영화 ‘어벤져스: 엔드게임’은 인피니티 워 이후, 지구의 마지막 희망이 된 살아남은 어벤져스 조합과 빌런 타노스의 최강 전투를 그린 영화다. 12세 관람가로 대한민국에서는 4월 24일, 북미에서는 4월 26일 개봉한다.