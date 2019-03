부소정 객원기자

[데일리한국 부소정 객원 기자] 영화 ‘캡틴 마블’이 지난 6일, 전 세계 최초로 국내에서 개봉됐다. 개봉 닷새만에 300만 관객을 돌파, 마블 영화에 대한 인기를 실감케 한다. 마블 솔로무비로는 최단 기간 달성 기록이다. 2018년 ‘블랙 팬서’의 흥행과 91회 아카데미 시상식 의상상, 미술상 수상에 힘입어 마블 솔로무비의 흥행 불패 행진은 ‘캡틴 마블’로 이어질 전망이다.‘캡틴 마블’은 기억을 잃은 파일럿 캐럴 댄버스(브리 라슨 분)가 쉴드 요원 닉 퓨리(사무엘 L. 잭슨 분)를 만나 어벤져스의 마지막 희망 ‘캡틴 마블’로 거듭나는 이야기를 담은 2019년 첫 마블 스튜디오 작품이다. 여성 히어로 솔로 무비로 4월 개봉작인 ‘어벤져스: 엔드게임’의 마지막 희망으로 소개돼 연일 화제를 몰고 다녔다.파죽지세로 스크린을 장악하고 있는 ‘캡틴마블’을 좀 더 재밌게 볼 수 있는 팁 몇 가지를 소개한다.‘캡틴 마블’은 일반적인 히어로 무비와는 달리, 이미 보유한 남다른 초능력과 힘의 기원을 찾아가는 이야기 형식을 보인다. 기존 히어로물의 전형적인 폼이었던, 평범한 인물이 힘과 능력을 얻어가는 스토리와는 차별화된다. 잃어버린 기억의 조각들이 합쳐지면서, 자신의 초능력의 한계를 계속 넘어서는 과정에서 통쾌함과 스릴이 느껴진다.캡틴 마블(브리 라슨 분)은 파일럿 출신에 기인한 비행 능력, 우주의 위대한 전사 크리의 일원으로의 강력한 파워, 인간적인 면모까지 더해진 팔색조 히어로이다. 더구나 자신의 몸 안에 내재된 초능력으로 신체 자체가 무기가 된다. 다른 마블 히어로 보다 10년이나 앞선 시대의 구식 히어로이지만, 강력한 신체 능력으로 어벤져스의 희망으로 거듭난다.‘캡틴 마블’의 시대적 배경은 1990년대이다. 영화 곳곳에 90년대 향수를 느낄 수 있는 흔적이 가득하다. 캡틴 마블이 C-53 행성(지구)에 불시착한 곳은 비디오방이다. 당시 유행했던 추억의 영화들이 최신 영화 광고판으로 세워져 있다. 비디오방에서 위협을 느끼고 공격한 것은 1994년 개봉한 제임스 카메론 감독의 ‘트루 라이즈’ 입간판이다.캡틴 마블은 기억 속의 장소를 찾기 위해 웹서핑 카페를 방문한다. 현재의 PC방과 같은 웹서핑 카페에는 커다란 데스크톱에서 알파비스타를 통한 검색이 제공된다. 알타비스타는 현재 구글과 같은 검색 사이트이다. 알타비스타는 야후에 흡수된 후 역사 속으로 사라졌다.영화 속 캡틴 마블의 인간으로서의 마지막 모습이 담긴 블랙박스는 CD로 구현됐다. 데스크톱에서 로딩 창이 답답할 정도로 오래 걸려서 관객들에게 웃음을 준다. 윈도우95버전 위에 간신히 실행된 캐럴 댄버스로서의 모습은 캡틴 마블이 자신의 능력을 최대치로 끌어올리는 데에 결정적인 역할을 한다.음악 역시 90년대 감수성을 물씬 풍긴다. 캡틴 마블 OST에 90년대 노래로는 솔트 앤 페파(Salt-N-Pepa)의 ‘Whatta Man’, 엘라스티카(Elastica)의 ‘Connection’, 가비지(Garbage)의 ‘Only Happy When It Rains’, 티엘씨(TLC)의 ‘Waterfalls’, 너바나(Nirvana)의 ‘Come As You Are’, 노 다웃(No Doubt)의 ‘Just A Girl’, R.E.M의 ‘Man On The Moon’, 'Crush With Eyeliner', 홀(Hole)의 ‘Celebrity Skin’, Des'ree의 ‘You Gotta Be,’ 이렇게 10편이 실렸다. R.E.M은 영화에 두 곡이나 목록을 올린 유일한 그룹이 됐다.이 외에도 포드 픽업트럭과 클래식 오토바이, 가죽잠바와 티셔츠 등의 패션도 90년대 감수성을 느끼게 만들어준다.마블 시네마틱 유니버스에 최초로, 얼룩무늬 고양이 구스라는 특별한 캐릭터가 등장한다. 구스는 실제로는 여러 고양이가 연기했다. 고양이 오디션을 통해 레지가 뽑혔지만, 서브 고양이들이 필요해 아치, 곤조, 리조라는 각기 다른 특징의 세 마리 고양이가 합세했다. 구스 캐릭터는 여러 마리의 실제 고양이와 특수효과가 합쳐져 탄생했다.제작자 케빈 파이기는 “쉽지 않은 경험이었지만, 고양이 캐릭터에 대한 도전과 노력은 충분히 가치가 있다”라며 “영화 개봉 후, 대스타가 될 것”이라고 확신했다. 그의 말처럼 개봉 후 고양이 구스는 신스틸러로 인기가 치솟았고, 구스를 활용한 파트너십 영상까지 제작됐다.닉 퓨리 역의 사무엘 L. 잭슨은 실제 고양이 애호가로 기꺼이 영화 속 ‘닉 집사’를 기쁘게 연기했다. 그 때문인지 영광의 상처와 그로 인한 오해들도 큰 거부감 없이 수용한다.‘캡틴 마블’이 마블 시리즈의 가장 앞서 시기인 90년대 배경이다 보니, 쉴드 요원 사무엘 L. 잭슨과 클락 그레그의 경우에는 24년 전의 모습으로 돌아가야 했다. 이는 물리적인 방법으로는 해결할 수 있는 방법이 없어서 시각효과업체의 힘을 빌었다.시각효과팀 타운센드 감독은 “영화 배경이 1995년이라 각각 사무엘 L. 잭슨과 클락 그레그는 젊어져야만 했다. 캐릭터들에게서 24년의 시간을 떼어버려야 하는 것이 우리의 도전과제였다”면서 “사무엘 L. 잭슨과 클락 그레그가 동안이어서 큰 도움이 됐다”고 강조했다.사무엘 L. 잭슨은 “현재 닉 퓨리의 모습은 모두 잊어야 했다” 면서 “9번째 닉 퓨리 등장 영화인데, 처음으로 머리카락과 두 눈이 모두 있는 모습을 연기하기가 쉽지 않았다”고 밝혔다.필 콜슨 역의 클락 그레그는 “이 영화는 쉴드 앞에 펼쳐질 미래에 엄청나게 중요한 역할을 한다. 어벤져스, 토르 외 발판되는 내용이 대거 등장한다”면서 영화 캡틴 마블의 중요성을 강조했다. 마블 팬들은 2012년 ‘어벤져스’에서 희생당한 콜슨을 다시 볼 수 있다는 것만으로도 즐거움을 얻을 수 있을 것이다.영화 ‘캡틴 마블’은 4월 개봉하는 ‘어벤져스: 엔드게임’의 관문이기에 수많은 추측을 낳고 있다. 우선 ‘어벤져스: 인피니티워’에서 닉 퓨리가 캡틴 마블을 부르기 위해 사용한 호출기가 처음 등장하며, 어떻게 해서 닉 퓨리가 어벤져스를 결성하게 됐는지, 닉 퓨리가 왜 한쪽 눈을 잃었는지가 밝혀진다.MCU 사상 최강 빌런 타노스(조슈 브롤린 분)에 의해 우주의 절반이 사라진 절체절명의 위기에 처했을 때, 어벤져스의 마지막 희망이자 90년대 히어로 캡틴 마블의 행방은 묘연하다. “내 과거 속에 모든 것의 실마리가 있어”라는 대사로 호기심을 더한 캡틴 마블은 ‘어벤져스: 엔드게임’에서도 중요한 역할을 하게 됨을 암시한다. ‘캡틴 마블’에 등장한 여러 캐릭터들이 ‘어벤져스: 엔드게임’에서도 만날 수 있을지 기대가 증폭되고 있다.‘캡틴 마블’의 쿠키영상 2개이며, 마블 회장인 故 스탠 리의 카메오 장면도 만날 수 있다. ‘마블의 아버지’라 불리는 스탠 리는 지난 2018년 11월, 95세 나이로 별세했다. 그의 카메오 모습은 4월 개봉 예정인 ‘어벤져스: 엔드게임’에서 마지막으로 만나볼 수 있으며, ‘캡틴 마블’도 스탠 리에게 헌정됐다.마블의 새로운 히어로이자 어벤져스의 마지막 희망 ‘캡틴 마블’은 지난 6일, 전 세계 최초로 국내 개봉해 상영 중이다.