[데일리한국 부소정 객원 기자] 8일 오후 6시 성동구 CGV왕십리에서 영화 ‘메리포핀스 리턴즈’ 쇼케이스가 열렸다. 지난 1월 26일 하남에 이은 두 번째 쇼케이스다. 방송인 김태진이 이번 역시 사회를 맡았고, 영화 퀴즈타임, ‘원밀리언’ 댄스 오프닝 공연, 뮤지컬 배우 정선아, 한지상의 무비토크와 특별 공연 등으로 구성됐다.‘원밀리언’ 팀은 ‘메리 포핀스 리턴즈’에서 가장 규모가 큰 뮤지컬 넘버 ‘Trip a Little Light Fantastic’에 맞춰 환상적인 댄스 퍼포먼스를 선보였다. 이 넘버는 영화 속에서 밤을 밝혀주는 ‘점등원’들의 스펙타클한 군무로 안개 속에서 길을 잃은 아이들을 집까지 안전하게 인도한다. ‘원밀리언’ 팀은 메리 포핀스와 점등원으로 분하여 메리 포핀스의 상징인 우산을 활용한 군무로 눈길을 끌었다.이어 ‘메리 포핀스 리턴즈’의 더빙을 한 정선아, 한지상 배우의 무비토크가 진행됐다. 메리 포핀스 역의 정선아는 “더빙이란 것이 이렇게 어려운 줄 몰랐다. 다른 언어를 하는 배우의 입모양에 자연스럽게 한국어를 입혀야 하기 때문에 한 소절을 몇 번이나 반복했는지 모른다. 힘든 작업이었지만, 사랑스러운 디즈니 뮤지컬 영화에 캐릭터를 구현할 수 있어 기쁘다.”고 소감을 밝혔다.메리 포핀스의 든든한 조력자인 점등원 ‘잭’ 역의 한지상은 “더빙 작업이 처음이라 어려운 부분이 많았지만, 새로운 분야를 한다는 점에서 무척 즐거웠다. 노래뿐 아니라 랩에도 도전했다.”라며 감격스러워했다.두 배우의 스페셜 공연에서 한지상은 ‘잭’이 런던의 밤을 밝히며 부르는 ‘Lovely London Sky’를, 정선아는 ‘메리 포핀스’가 엄마를 잃고 상심한 세 아이에게 불러주는 ‘The Place Where Lost Things Go’를 준비했다.한지상의 ‘Lovely London Sky’는 마치 쇼케이스 공간을 런던의 무대로 바꿔 감미로운 목소리로 런던에 대한 러브레터를 보내는 듯 했다. 정선아의 ‘The Place Where Lost Things Go’ 는 정선아 특유의 매력적인 음색으로 아이들을 위로하는 마음을 부드럽지만 힘 있게 불러 여운을 남겼다.두 배우는 곧 영화를 볼 관객들을 향해 “너무 떨리고 설렌다. 한국말 버전도 사랑해주시고, 사랑만 떠오르는 영화가 되길 희망한다,”(정선아), “전체 관람가이기에 전 연령층에 꿈과 희망을 전달하고 싶다. 재밌게 봐달라.”(한지상)라고 인사말을 전했다.'메리 포핀스 리턴즈'는 엄마와 아내를 잃은 마이클과 세 아이에게 다시 돌아온 ‘메리 포핀스’가 마법 같은 황홀한 경험으로 행복을 선사하는 뮤지컬 영화다. '시카고' 롭 마샬 감독을 비롯해 '라라랜드' 제작, '라이프 오브 파이' 각본 등 아카데미가 인정하는 제작진들이 참여했다. 에밀리 블런트, 콜린 퍼스, 메릴 스트립 등이 출연해 화제를 모았고, 뮤지컬 배우 정선아와 한지상이 더빙을 맡았다.1964년 ‘메리 포핀스’를 55년만에 새롭게 재해석한 뮤지컬 영화 ‘메리 포핀스 리턴즈’는 2월 14일 개봉한다.