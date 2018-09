[데일리한국 박창민 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 빌보드에서 또다시 1위를 차지했다.3일(현지시간) 빌보드 뉴스에 따르면 방탄소년단 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위에 올랐다. 지난 5월 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)로 '빌보드 200' 정상에 오른지 3개월여 만이다.미국 음악집계 사이트인 닐슨 뮤직에 따르면 방탄소년단의 이번 앨범은 출시되고 한 주 동안 앨범 수치 18만5000점을 달성했다. 그 가운데 14만1000점은 실물 앨범 판매량으로 집계됐다.총점 18만5000점은 올해 들어 세 번째로 높은 점수다. 앞서 저스틴 팀버레이크가 발매한 '맨 오브 더 우즈'(Man of the Woods)가 29만3000점, 아리아나 그란데의 '스위트너'(Sweetner)가 23만1000점을 기록한 바 있다.빌보드는 "'러브 유어셀프 결 앤서'는 "러브 유어셀프 전 티어'를 잇는 방탄소년단 두 번째 1위 앨범으로 이들은 빌보드 1위를 차지한 유일한 K팝 가수인 것은 물론 한국 최초로 2개의 1위 앨범을 보유하게 됐다"고 전했다.외국어 음반이 '빌보드 200' 1위에 오른 건 2006년 남성 4인조 팝페라 그룹 일디보(Il Divo)의 앨범 '앙코라'(Ancora) 이후 12년 만이다. 또 단일 그룹이 1년 안에 '빌보드 200' 두 번 정상에 오른 기록은 2014년 영구 보이그룹 원디렉션 이후 4년 만이다.한편 방탄소년단에 이어 2위는 트래비스 스캇의 '아스트로월드'(Astroworld)가 차지했다. 드레이크의 '스콜피온'(Scorpion), 아리아나 그란데의 '스위트너'(Sweetner)가 뒤를 이었다.