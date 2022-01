천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 아모레퍼시픽은 설을 맞아 대표 브랜드 ‘아이오페’, ‘바이탈뷰티’ 등을 내세워 다양한 프로모션을 전개한다.아이오페는 대표 베스트셀러 제품으로 구성된 '레티놀 엑스퍼트 0.1% 호프블루 세트'와 '슈퍼바이탈 에센셜 기프트 세트', '맨 바이오 안티에이징 스페셜 기프트 2종 세트' 등을 선물로 제안했다.아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1%는 고함량 레티놀 성분이 굵은 주름까지 효과적으로 개선해주는 주름개선 에센스다. 눈 밑, 팔자주름 등에 뛰어난 개선 효과를 선사하며, 모공 부위의 피부 결, 탄력, 피지 개선은 물론 모공 수와 모공 면적도 개선해준다.식약처에서 레티놀 성분으로 주름 개선 기능성 인정을 받은 제품으로, 큐브셀 시스템TM과 3단 차단 용기를 적용해 레티놀 성분의 파괴가 적고 효능이 처음부터 끝까지 유지되는 것이 특징이다.호프블루 세트에는 레티놀 엑스퍼트 0.1% 본품(30㎖)에 피부 그대로의 투명함을 찾아주는 첫 단계 에센스인 '바이오 컨디셔닝 에센스' 48㎖ 증정품 2개가 포함돼 있다. 새해 운세를 조언해주는 아이오페 타로 카드 랜덤 1종도 들어있다.슈퍼바이탈 에센셜 라인은 만년송 등에서 추출한 슈퍼 플라보노이드™에 아시아의 장수하는 나무들에서 추출한 슈퍼 플랜트 컴플렉스™를 더해 피부 노화를 빈틈없이 케어하는 토탈 안티에이징 라인이다.스페셜 기프트 2종 세트는 풍부한 보습력과 항산화 효능을 피부에 빠르게 전달하는 스킨 '슈퍼바이탈 에센셜 소프너'와 끈적임없이 피부에 부드럽게 밀착돼 피부 보습과 영양은 물론 피부 탄력을 강화하는 '슈퍼바이탈 에센셜 에멀젼'으로 구성돼 있다.아이오페 맨 바이오 안티에이징 스페셜 기프트 2종 세트는 칙칙한 피부를 맑게 가꿔주는 세안 후 첫 단계 제품 '맨 바이오 컨디셔닝 에센스'와 주름을 개선하고 탄력을 강화하는 안티에이징 보습 제품 '맨 안티에이징 에멀젼 EX' 등이 있다.두 제품 모두 끈적임을 싫어하는 남성들을 위해 깔끔한 제형을 특징으로 갖고 있어, 아버지, 친척, 형제 등에 선물했을 때 누구나 부담 없이 사용할 수 있다.아이오페의 다양한 남성 제품을 체험해 볼 수 있도록 '맨 퍼펙트 올인원 클렌저'와 '맨 파워 2X 올인원' 견본품도 함께 포함돼 있다.바이탈뷰티는 대표 제품인 '슈퍼콜라겐 에센스' 구매 시 고급스러운 포장 서비스를 제공한다. 설을 앞두고 한시 진행되는 서비스다.마시는 앰플형 콜라겐인 슈퍼콜라겐 에센스는 지친 피부에 빠르게 흡수돼 부족한 콜라겐을 보충해주고, 속 건조와 속 당김의 근본적 개선에 도움을 줄 수 있다.최근에는 식약처로부터 피부 보습뿐 아니라 '자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있음'을 새로운 기능성으로 인정받으며, 콜라겐 시장 대표 제품으로서 입지를 굳혔다.설을 맞이해 준비한 포장 서비스는 정성스러운 오간자 보자기와 'THANKS AND LOVE' 메시지 택으로 고급스러움을 더했다. 서비스는 '슈퍼콜라겐 에센스 시그니처 에디션' 구매 시 제공되며, 바이탈뷰티 네이버스토어를 포함한 주요 이커머스 채널에서 만나볼 수 있다.