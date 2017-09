38. 영화 학교(Film School)‘영화 학교 A film school’는 ‘영화 제작, 이론, 디지털 미디어 제작 및 시나리오 작법 등 영화 제작 과정의 모든 것에 대해 체계적인 교육 any educational institution dedicated to teaching aspects of filmmaking, including such subjects as film production, film theory, digital media production, and screenwriting’을 진행하는 것을 뜻한다.영화 학교에서 가장 중점을 두고 있는 교육 분야는 ‘영화 역사 및 촬영에 관한 기술적 훈련 Film history courses and hands-on technical training’을 지도하는 것이다.기술적 훈련은 ‘카메라, 조명 장비, 영화 및 비디오 편집 및 소프트웨어 작동 법 그 외 촬영에 필요한 관련 기구 작동법 the use and operation of cameras, lighting equipment, film or video editing equipment and software, and other relevant equipment’을 습득하는 것이다.영화 학교의 주요 커리쿨럼은 영화 전문 분야 외에 ‘TV 제작, 방송, 오디오 엔지니어링 및 애니메이션 제작 훈련 courses and training in such subjects as television production, broadcasting, audio engineering, and animation’ 등으로 구성되어 있다.1890년대 영화 교과 과정은 제작에 대한 테크닉 보다는 이론 중심으로 진행됐다가 점차 ‘영화 제작 과정 과정 development of the film making process’을 전수 받는 것으로 발전된다.1919년 세계 최초로 ‘모스크바 영화 학교 The Moscow Film School’가 출범한다.교수진은 세르게이 에이젠슈타인(Sergei Eisenstein), 프세볼로드 푸도프킨(Vsevolod Pudovkin), 레흐 클루쇼프(Lev Kuleshov) 등으로 포진돼 카메라 조작법 등 제작 및 이론에 대한 다양한 관점을 교육 시켜 실험적 영화를 공개할 수 있는 토양을 제공한다.MFS는 안드레이 타르코프스키, 세르게이 본다르추크, 니키타 미할코프, 알렉산더 소쿠로프 외에 아프리카 출신 우스만 상벤 등을 배출한다.파시스트와 나치 정권은 영화를 통한 국민 통제를 시도하기 위해 MFS를 모델로 해서 1935년 이태리 국립영화학교 ‘센트로 스페리멘탈리 디 시네마토그라피아 Centro Sperimentale di Cinematografia’, 1938년 ‘독일영화아카데미 Deutsche Filmakademie’ 등이 출범한다.1920년대 할리우드 스튜디오 시스템이 체계적인 흥행 영화를 양산하면서 테크닉을 갖춘 영화인들의 수요가 급증하게 된다.이런 시기를 맞아 경륜이 있는 이들이 유망한 이들을 육성하는 도제(apprenticed)와 위계 시스템(hierarchical system)으로 젊고 유능한 영화 인력을 육성해 나간다.1920년대 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock), 데이비드 린(David Lean) 등은 ‘타이틀 카드 디자이너 a title card designer’ ‘클래퍼보드 조수 clapperboard assistant’로 영화계에 입문한 뒤 감독으로 능력을 발휘한다.구 소련에 이어 1929년 ‘USC 영화 예술 학교 The USC School of Cinematic Arts’가 설립된다.할리우드 시스템 번성과 쾌도를 같이 하면서 ‘세계에서 가장 권위 있는 영화 학교 one of the most prestigious film schools in the world’로 공인 받는다.도제 교육이 활성화 되면서 ‘개퍼 gaffers’ ‘그립 grips’ ‘카메라 오퍼레이터 camera operators’ ‘포스트 프러덕션 및 편집 칼라 교정 post production with editing and color correction’ 등 세분화된 직종이 출현하게 된다.2차 대전 이후 ‘휴대용 16미리 카메라 portable 16mm film cameras’가 출시되면서 저렴한 비용으로 영화를 제작하는 ‘독립 영화인 Independent lower budget filmmaking’ 들이 대거 등장하게 된다.존 카세베츠(John Cassavetes)는 이런 관문을 통해 프로 감독으로 진출했다.프랑스 뉴 웨이브(French New Wave), 이태리 네오 리얼리즘(Italian Neorealism) 등도 재기 넘치는 영화인들이 독자적인 제작 시스템으로 영화를 선보이면서 기성 영화계를 뒤흔든 영화 사조(思潮)를 형성하게 된다.정규 4년 대학 교육 과정은 1965년 ‘뉴욕대학 티치 예술학교 the New York University Tisch School of the Arts’가 첫 기원을 이룩한다.같은 해 ‘텍사스 대학 라디오-TV-영화 학과 the University of Texas department of Radio-Television-Film’ ‘컬럼비아 대학 예술학교 the Columbia University School of the Arts’ 등이 잇달아 출범하면서 체계적인 영화 교육 기관이 형성된다.운영 주체에 따라 영화 학교는 몇가지로 구분된다.대학 교육 기관이 주류를 이루고 있는 가운데 공익성을 띈 사설 교육 기관, 개인이 설립해서 운영되는 수익형 교육 기관 등이 있다.교육 후에는 ‘학사 학위’ 혹은 ‘수료증’이 교육 기관 이수 증명서로 발급된다.단기간 워크 샵도 사설 교육 기간에서 진행하고 있다.공익 및 사설 등 대다수 영화학교는 제작 환경 변화에 맞게 ‘디지털 카메라 및 디지털 미디어 digital cameras and digital media’ 교육에 심혈을 ?P고 있다.최근 영화 학교는 ‘온라인 영화 학교 online film schools’ 운영이 번성하면서 강사와 수강생이 즉각적인 의견 교환을 할 수 있는 ‘인터렉티브 포럼 interactive forums’이 활성화 되고 있다.프란시스 F. 코폴라(Francis Ford Coppola, UCLA 영화학교, MFA 영화 감독 과정 졸업), 마틴 스콜세즈(Martin Scorsese, 뉴욕 영화학교, MFA 영화 감독 과정 졸업), 데이비드 린치(David Lynch, AFI 콘세르바토레, MFA 영화 감독 과정 졸업), 조지 루카스(George Lucas, USC 영화학교) 등이 정규 영화 학교 과정을 이수한 대표적 감독 군이다.반면 스탠리 큐브릭(Stanley Kubrick), 프랭크 카프라(Frank Capra), 페드로 알모도바르(Pedro Almodóvar), 베르나르도 베르톨루치(Bernard Bertolucci), 폴 토마스 앤더슨(Paul Thomas Anderson), 쿠엔틴 타란티노(Quentin Tarantino), 제임스 카메론(James Cameron), 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock) 등은 독학으로 공부한 뒤 감독으로 역량을 발휘한다.2009년 ‘타임 잡지로부터 지구 행성에서 가장 영향력 있는 인물 100 one of the 100 most influential people on the planet by Time magazine in 2009’으로 선정된 독일 출신의 베르너 헤어조그(Werner Herzog).감독, 프로듀서, 제작, 시나리오 작가, 배우, 오페라 감독 등 다방면에서 활동하고 있는 그는 ‘뮌헨 대학 Munich University’에서 ‘역사와 문학 history and literature’을 공부한 이력을 갖고 있다.영화가 예술적 체계를 갖추면서 상업적 성과도 얻을 수 있었던 주요 요인 가운데 하나는 영화 학교를 통해 체계적인 이론 및 실기 교육을 받았다는 점을 빼놓을 수 없는 것이다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com