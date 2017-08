(1971).



시인 큐버크는 뉴욕 시내를 찌그러진 철모를 쓰고 돌아 다닌다.



프로이트 제자이자 정신 분석학자 빌헬름 라이히가 인간은 성적 표현과 쾌락을 통해서만 정치적 억압에서 벗어날 수 있다고 주장한다.



동유럽 국가 유고에 거주하는 여공이 섹스를 나누는 남자로부터 목이 잘려 죽지만 참회의 노래를 부르는 남자를 떨어진 목이 미소를 지으면 용서한다는 태도를 보인다.



3가지 에피소드로 진행되는 극은 시종 실험적 스타일로 전개돼 독일 표현주의 영향을 짙게 받고 있음을 입증 시킨다.



장 뤽 고다르는 <사랑과 경멸 Contempt / Le Mepris>(1963)



<비브르 사 비 Vivre Sa Vie>(1962) <여자는 여자다 (A Woman Is a Woman / Une femme est une femme>(1961) 등을 통해 진행됐던 화면이 전혀 별개의 장면으로 이동되는 점프컷을 비롯해 카메라 각도가 흔들리거나 자유자재로 회전하며 빈번한 트래킹 쇼트, 줄거리와 전혀 연관성이 없는 음악과 자막 삽입 등을 시도해 독일 표현주의 스타일을 더욱 유행 시키는 첨병 노릇을 해낸다.



이런 시도 와중에 공개된 빅토리아 데시카 감독의 <자전거 도둑(1948, The Bicycle Thief / Ladri Di Biciclette>(1948).



제 2차 세계대전 직후 이태리. 모든 국민이 곤궁한 생활에 처한 상황. 벽보 붙이는 일용직을 얻기 위해 침대 시트를 팔아 자전거를 마련하지만 생계 도구인 자전거를 도둑 맞아 실직자로 전락하게 된다.



이후 자전거를 찾기 위해 로마 거리를 배회하면서 겪는 곤궁한 일상이 담담하게 묘사돼 이태리 스타일 사실주의인 네오 리얼리즘의 태동을 알린다.



영화학자 루이스 자네티(Louis Giannetti)는 명저 <영화의 이해 Understanding Movie>를 통해 ‘영화계는 사실과 표현주의가 대립되는 개념이 아닌 상호 보완적이며 융합적인 관계로 발전되어 왔다고 진단하고 있다.



이를 입증하듯 지가 베르토프(Dziga Vertov) 감독의 〈카메라를 든 남자 The Man With A Movie Camera / Chelovek S Kinoapparatom>(1929)에서는 카메라를 매고 도시 풍경을 찍어대는 한 사나이는 벌어지는 풍경을 가감없이 촬영하는 동시에 주관적 관점으로 도심의 이면을 찾아내려고 한다.



이런 서술 방식은 사실과 표현주의 방식을 융합 시킨 스타일로 해석 받았다.



1933년 나치 히틀러 집권 이후 프리츠 랑, F. W. 무르나우 등 유능한 영화인들이 창작 자유를 찾아 미국 시장으로 이주하면서 자연스럽게 할리우드에서 제 2의 전성기를 구가한다.



영화학자들은 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock) 감독이 연속적으로 발표한 심리 스릴러, 1930년대 공포물을 유행 시킨 〈프랑켄슈타인 Frankenstein〉(1931) <드라큘라 Dracula〉(1931), 오손 웰즈의 〈악의 손길 Touch of Evil〉(1958), 팀 버튼(Tim Burton)의 <프랑켄위니 Frankenweenie>(2012) <스위니 토드 : 어느 잔혹한 이발사 이야기 Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street>(2007) <유령 신부 Corpse Bride / Tim Burton's Corpse Bride>(2005) <슬리피 할로우 Sleepy Hollow>(1999) <에드 우드 Ed Wood>(1994) <배트맨 Batman>(1989) 등은 명암을 대비 시킨 영상 스타일 및 카메라 구도, 반사회적 행동을 하고 있는 인물들을 내세우고 있는 것 등이 독일 표현주의의 규칙에서 감화를 받은 작품으로 언급하고 있다.



유럽 영화인들은 독일인들이 할리우드에 이주해서 공개한 작품을 독일 표현주의의 연장 선상으로 수용하는 것은 받아 들일 수 없다는 반론도 제기하고 있다.



이에 미국 영화학자들은 ‘칼리가리즘 Caligarism’ ‘유사(類似) 표현주의 Pseudo-expressionism’ 등을 사용하자는 반론을 제기하고 있다.



36. 표현주의(Expressionism)

자연 혹은 현실적 사실을 그대로 묘사하는 사실주의(realism)의 상대적 개념.

아티스트가 갖고 있는 주관적 가치관, 감정 혹은 꿈, 환상 등 존재하지 않는 가상의 의미, 현실의 재해석, 새로운 창조 시도 등을 예술 형식으로 표현해 주고 있다.

표현주의의 특징을 언급할 때 사실주의의 특성도 병행돼 설명되고 있다.

사실주의 영화이론가 지그프리트 크라카우어(Siegfried Kracauer)는 '카메라는 현실을 사진처럼 복제하는 것이 가장 중요한 역할'이라고 역설했다.

표현주의 미학을 전파 시킨 이론가 루돌프 아른하임(Rudolf Arnheim)은 명저 〈예술로서의 영화 film as a Arts>(1933)를 통해 '영화 매체는 현실적 한계를 뛰어 넘어 재구성하거나 전혀 새로운 것을 창조해야 한다'고 주장했다.

아른하임은 '슬로우 혹은 패스트 모션, 이중 인화, 편집을 이용한 시, 공간의 재배치 등 현실을 자의적으로 조작하고 변형하는 것이 표현주의의 본질'이라고 덧붙이고 있다.